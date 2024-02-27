https://sputniknews.com.tr/20240227/kremlinden-batiya-savas-uyarisi-kacinilmaz-hale-gelir-1081138454.html

Kremlin'den Batı'ya savaş uyarısı: 'Kaçınılmaz hale gelir'

Kremlin'den Batı'ya savaş uyarısı: 'Kaçınılmaz hale gelir'

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T14:21+0300

2024-02-27T14:21+0300

2024-02-27T14:21+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

rusya

nato

avrupa birliği

fransa

emmanuel macron

ukrayna ordusu

askeri yardım

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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi durumunda oluşacak Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma riskini değerlendirdi.Batılı ülkelerin Ukrayna'ya ordularını göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışmanın kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunan Peskov, "NATO ülkeleri de bu eylemlerin sonuçlarını bu şekilde değerlendirmeli ve bunun çıkarlarına, en önemlisi de halklarının çıkarlarına uygun olup olmadığını sormalı" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun liderler arasında tartışıldığı yönündeki sözlerine değinerek Batı'nın bu olasılığı istişare etmesinin çok önemli ve yeni bir olgu olduğunu kaydeden Peskov, şöyle devam etti:Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron da, “Bugün her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, nato, avrupa birliği, fransa, emmanuel macron, ukrayna ordusu, askeri yardım