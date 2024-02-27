https://sputniknews.com.tr/20240227/kremlinden-batiya-savas-uyarisi-kacinilmaz-hale-gelir-1081138454.html
Kremlin'den Batı'ya savaş uyarısı: 'Kaçınılmaz hale gelir'
Kremlin'den Batı'ya savaş uyarısı: 'Kaçınılmaz hale gelir'
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:21+0300
2024-02-27T14:21+0300
2024-02-27T14:21+0300
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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi durumunda oluşacak Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma riskini değerlendirdi.Batılı ülkelerin Ukrayna'ya ordularını göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışmanın kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunan Peskov, "NATO ülkeleri de bu eylemlerin sonuçlarını bu şekilde değerlendirmeli ve bunun çıkarlarına, en önemlisi de halklarının çıkarlarına uygun olup olmadığını sormalı" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun liderler arasında tartışıldığı yönündeki sözlerine değinerek Batı'nın bu olasılığı istişare etmesinin çok önemli ve yeni bir olgu olduğunu kaydeden Peskov, şöyle devam etti:Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron da, “Bugün her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, nato, avrupa birliği, fransa, emmanuel macron, ukrayna ordusu, askeri yardım
kremlin, dmitriy peskov, rusya, nato, avrupa birliği, fransa, emmanuel macron, ukrayna ordusu, askeri yardım
Kremlin'den Batı'ya savaş uyarısı: 'Kaçınılmaz hale gelir'
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi.
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi durumunda oluşacak Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma riskini değerlendirdi.
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya ordularını göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışmanın kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunan Peskov, "NATO ülkeleri de bu eylemlerin sonuçlarını bu şekilde değerlendirmeli ve bunun çıkarlarına, en önemlisi de halklarının çıkarlarına uygun olup olmadığını sormalı" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un
Ukrayna'ya asker gönderme konusunun liderler arasında tartışıldığı yönündeki sözlerine değinerek Batı'nın bu olasılığı istişare etmesinin çok önemli ve yeni bir olgu olduğunu kaydeden Peskov, şöyle devam etti:
Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının tüm unsurlarını not ettik. Macron'un Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma gerektiğine dair tutumunu çok iyi biliyoruz. Ancak biz, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun gerçekten tartışılmasına dikkat ettik.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.
Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.
Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron da, “Bugün her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.