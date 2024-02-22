https://sputniknews.com.tr/20240222/2024-yerel-seciminde-aday-listesi-krizi-belgeleri-zamaninda-veremeyenlerden-isim-begenmeyenlere-1080989858.html

2024 yerel seçiminde aday listesi krizi: Belgeleri zamanında veremeyenlerden isim beğenmeyenlere...

2024 yerel seçiminde aday listesi krizi: Belgeleri zamanında veremeyenlerden isim beğenmeyenlere...

Sputnik Türkiye

Türkiye'de seçmenler 31 Mart'ta yerel seçimleri için oy kullanacak. Partilerin aday belirleme sürecinde yaşanan sorunlar, aday listelerinin İlçe Seçim... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T14:21+0300

2024-02-22T14:21+0300

2024-02-22T14:21+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart mahalli idareler seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

manisa

bursa

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu. Bazı illerde parti yönetimleri adaylık başvurusunun teslimi konusunda bazı sebeplerden ötürü gecikmeler yaşadı ve bu da parti içi sorunları beraberinde getirdi.Cumhuriyet Halk Partisi Bursa, Manisa, Balıkesir, Karabük ve İzmir'de gecikme yaşarken DEM Parti ise İstanbul'da gecikmeler yaşadı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin'in listesini YSK'ye geç teslim ettiği gerekçesiyle seçime giremeyeceği öğrenildi. Söz konusu itirazları değerlendiren YSK, Bilgin'in adaylığına ilişkin ret kararı verdi.Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi. Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı olan Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekiyordu fakat saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi.Seçmenden 'beceriksizlik' yorumu Saruhanlı'da CHP'nin listeler için geç kalması ise ilçede yaşayanlara soruldu. Seçmenlerin çoğu bunu durumu 'beceriksizlik' olarak gördüklerini söyleyerek eleştirilerde bulundu. Demeç veren bir diğer seçmen ise şunları söyledi:Bir diğer seçmen de "Beceriksizlik yani ne olacak. Bu son dakika olacak iş mi? Bu saate kadar akılları yok muydu? Bir saat önceden ver listeyi. Başka partiden liste verilse de kabul edilmez bence. Onlar da listelerini verdi sonuçta değişiklik yapılamaz diye düşünüyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.'Saadet Partisi ile Türkiye ittifakını kuruyoruz'Saruhanlı'da seçime giremeyecek olan CHP, uzun saatler yapılan görüşmede Saadet Partisi ile anlaştığı belirtilirken CHP'nin belediye başkan adayı Zeki Bilgin ve bazı meclis üyesi adayları, seçime Saadet Partisi'nin logosu altında gireceği ifade edildi.Bilgin'in açıklamasının ardından CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise şunları söyledi, "Saadet Partisi il başkanımız ile birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız, şimdi de Türkiye ittifakını kuracağımız Saadet Partisi ile birlikte Zeki Başkanımız Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapacak Saadet Partisi logosu ile" açıklamanın ardından Bilgin'in adaylık başvurusu Saadet Partisi'nde İlçe Seçim Kuruluna yapıldı. Saadet Partisi'nin başkan adayı Sezai Zeytinli ise adaylıktan çekildi.Bir gecikme de Balıkesir'deCHP'nin ise Balıkesir İvrindi'de belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için aday listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.Partisi tarafından İvrindi Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, listenin teslim edilmemesi nedeniyle CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi.Süre sona erinceye kadar partisinin ilçe başkanlığında beklediğini belirten Kundakçı, "Saat 14.00'ten beri CHP İvrindi İlçe Başkanlığındayım. Maalesef İlçe Başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defaatle aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla dosyalarımızı seçim kuruluna teslim edemedik" ifadesini kullandı.CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, "İvrindi İlçe Başkanımız müracaatı yapmamış. Biz işlemleri takip ederken her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz" dedi.İvrindi'de yerel seçimlerde başka adayları destekleyebileceklerini belirten Köybaşı, başka partilerle bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü dile getirerek, "Nasıl sonuçlanır, ne olur bilemem ama ittifak görüşmelerimiz sürüyor. İlçe başkanının yaptığı şık olmadı. Neticede ittifak olur, adaylar gösterilir, adaylar çekilir. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. Bugün ilçe yönetiminin tamamını görevden alıp yerlerine atama yapacağız" diye konuştu.Mudanya'da karar bekleniyorÖte yandan Bursa'nın Mudanya ilçesinde de CHP, ıslak imzalı listeleri İlçe Seçim Kurulu'na yetiştiremedi. 17.00'den sonra gelen listelerin, İlçe Seçim Müdürlüğünde ıslak imza alına alındığı ve seçim kurulunun bu listeleri geç gelmesine rağmen kabul ettiği ileri sürüldü.Aynı dakikalarda İlçe seçim kurulunda bulunan AK Parti, Zafer Partisi, İyi Parti ve Memleket Partisi ilçe başkanları 17.00'den sonra gelen ve seçime girebilir kararı verilen listelere itiraz etti. İtiraz kabul edilirse CHP Mudanya'da seçime giremeyecek. Bursa İl Seçim Kurulu'nun CHP hakkında vereceği karar bekleniyor.Karabük’te krizden dönüldüCHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listelerini saat 17.02’de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmişti. İlçe Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, CHP’liler duruma itiraz etmişti. Toplanan İl Seçim Kurulu’nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, “Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim” ifadelerini kullandı.CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde kendi mücadelesini yapacak. Herkes Karabük’ün nasıl daha iyi olabileceğini anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir seçim olmazdı. Çünkü bu ülkenin taşında toprağında CHP vardır" dedi.İzmit'te yaşanan problem son anda çözüldüCumhuriyet Halk Partisi’nde listelerin teslim edileceği son gün yaşanan İzmit Belediye Meclis Üye listesi tartışması da partide huzursuzluğa sebep oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın beraber hazırlaması beklenen liste için iki isim anlaşamadığı belirtilirken listelerin seçim kuruluna teslim edilmesi gereken son dakikalarda 'büyük kaos yaşandığı' aktarıldı.Hürriyet'in adaylıktan çekilme dilekçesini ilçe başkanlığı ve CHP Genel Merkezi’nde gönderdiği belirtilirken daha sonra kendisinin ikna edildiği belirtildi. Hürriyet’in listede olmasını istediği isim Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediye Meclis Aday listesinin ilk sırasına yazıldı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın ilk sıraya yazdığı ve Hürriyet’in istemediği Emre Andız ise kendi isteği ile adaylıktan vazgeçti.Liste problemi: Başkan ve 8 yönetici istifa ettiFoça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etti. CHP tarafından açıklanan İzmir’deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize döndü. Listeye tepki gösteren CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi. İstifalara ilişkin basın açıklaması yapılmasının planlandığı aktarıldı.Bakırköy'de oturma eylemiCHP'de Bakırköy Belediye Meclis Üyeliği için yapılan ön seçimde 835 oy alarak sıralamada 4'üncü olmasına rağmen listede gösterilmediğini iddia eden Koray Göbel, Bakırköy'de oturma eylemi başlattı.Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda üzerinde, "Hak, hukuk, adalet, demokrasi, saygı nöbeti" yazılı pankartla oturma eylemi başlatan Göbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, talebi yerine getirilene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.Bakırköy Belediye Meclis üyeliği için yapılan ön seçimde 835 oy olarak 4'üncü sıraya girdiğini belirten Göbel, "Ancak CHP Genel Merkezimizde çıkan tutanaklarda ismimin olmadığını üzülerek öğrendim. Bunun için yöneticilerimize ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. Bana oy veren Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için ve hak, hukuk, adalet için mücadele veren insanların benim üzerimde bir sorumluluğu oluştu. Buna sessiz kalamazdım. Bunun için Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda sessiz oturma eylemi başlattım" diye konuştu.DEM Parti başvuru belgesini paylaştıDEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylık başvurularının saat 17.00'den sonra verildiği ve bu nedenle İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediği iddia edilmişti.İddiaların ardından partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır" ifadeleri kullanıldı.DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde kaza oldu, İstanbul aday başvurusunu saat 16.55'te yaptık. Konuyla ilgili seçim kuruluyla görüşülüyor" açıklamasında bulundu.DEM Parti İstanbul Milletvekili Cemal Fırat tarafından yapılan açıklamada da, "Listerlerde eksik vardı, saat 17.01'de teslim ettik. Bir dakikalık bir gecikme söz konusu ama evrakları teslim ettik" dedi.İl Seçim Kurulu Başkanlığı başlıklı evrakta, "Aday Listesi Teslim Tutanağı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına İdil Uğurlu tarafından verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı listesi aşağıda yazılı evrakları ile birlikte taşınabilir bellekte ve kağıt ortamında 20.02.2024 tarihinde saat 16.55'te başvuru yapmış olup 17.14'te inceleme tamamlanmış, iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır" açıklamasını paylaşayan DEM Parti, "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun" cümlelerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

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