Murat Çepni kimdir?
© Fotoğraf : X/Murat ÇepniMurat Çepni
© Fotoğraf : X/Murat Çepni
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9 Şubat 2024 tarihinde DEM Parti İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu.
Murat Çepni, 1974 yılında Rize'de doğdu.
TBMM 27. dönem HDP İzmir milletvekili olan Çepni, 2010 yılından beri aktif siyasetle uğraşmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerinde bulundu.
Çepni'nin partideki görevi ne?
2016 yılından beri de Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.
16 Şubat, 17:24