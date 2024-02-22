https://sputniknews.com.tr/20240222/murat-cepni-kimdir-1080990645.html

Murat Çepni kimdir?

Murat Çepni kimdir?

Sputnik Türkiye

9 Şubat 2024 tarihinde DEM Parti İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T13:09+0300

2024-02-22T13:09+0300

2024-02-22T13:09+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat çepni

meral danış beştaş

hdp

dem parti

seçim

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Murat Çepni, 1974 yılında Rize'de doğdu.TBMM 27. dönem HDP İzmir milletvekili olan Çepni, 2010 yılından beri aktif siyasetle uğraşmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerinde bulundu.Çepni'nin partideki görevi ne?2016 yılından beri de Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20240216/meral-danis-bestas-kimdir-1080807965.html

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Sputnik Türkiye

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