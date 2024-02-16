https://sputniknews.com.tr/20240216/meral-danis-bestas-kimdir-1080807965.html

Meral Danış Beştaş kimdir?

Meral Danış Beştaş kimdir?

Sputnik Türkiye

9 Şubat 2024 tarihinde DEM Parti İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T17:24+0300

2024-02-16T17:24+0300

2024-02-16T17:24+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

meral danış beştaş

dem parti

ibb

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Meral Danış Beştaş, 1967 yıllında Mardin'de doğdu.Meral Danış Beştaş ne mezunu?1990 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapan Beştaş, Baro yönetiminde görev alarak kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkan Yardımcılığı yaptı, hukuk komisyonunda yer aldı.25 ve 26. dönemlerde Adana, 27. dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.TBMM’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. Beştaş ayrıca HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.Evli olan Beştaş'ın iki çocuğu bulunmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html

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Sputnik Türkiye

meral danış beştaş kimdir?