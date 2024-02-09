https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html

DEM Parti İstanbul adayını açıkladı

DEM Parti İstanbul adayını açıkladı

DEM Parti, İBB Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T15:29+0300

2024-02-09T15:29+0300

2024-02-09T15:47+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

dem parti

seçim

istanbul

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Siyasi partilerin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları devam ediyor.HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından parti, İBB adaylarını açıkladı.DEM Parti, İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240208/iyi-partinin-istanbulun-6-ilcesindeki-belediye-baskan-adaylari-belli-oldu-1080538163.html

istanbul

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Sputnik Türkiye

dem parti istanbul adayını açıkladı