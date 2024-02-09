https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html
DEM Parti İstanbul adayını açıkladı
DEM Parti İstanbul adayını açıkladı
DEM Parti, İBB Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T15:29+0300
2024-02-09T15:29+0300
2024-02-09T15:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
dem parti
seçim
istanbul
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Siyasi partilerin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları devam ediyor.HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından parti, İBB adaylarını açıkladı.DEM Parti, İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240208/iyi-partinin-istanbulun-6-ilcesindeki-belediye-baskan-adaylari-belli-oldu-1080538163.html
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dem parti istanbul adayını açıkladı
dem parti istanbul adayını açıkladı
DEM Parti İstanbul adayını açıkladı
15:29 09.02.2024 (güncellendi: 15:47 09.02.2024)
DEM Parti, İBB Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi.
Siyasi partilerin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları devam ediyor.
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından parti, İBB adaylarını açıkladı.
DEM Parti, İstanbul için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin aday olduğunu duyurdu.