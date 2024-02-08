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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240208/iyi-partinin-istanbulun-6-ilcesindeki-belediye-baskan-adaylari-belli-oldu-1080538163.html
İYİ Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu
İYİ Parti'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T13:52+0300
2024-02-08T13:52+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
buğra kavuncu
istanbul
belediye
belediye başkanı
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım törenine, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu katıldı.Programda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıklanan adaylar Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü'nden Erol Karapınar, Sancaktepe'den Cemal Doğan, Sultanbeyli'den Fatih Karakaş ve Sultangazi'den Hüseyin Öndeş, Buğra Kavuncu'yla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.Törende konuşan Kavuncu, adaylara seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını ancak kesinleşen isimlere, bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini aktardı.İktidarla ana muhalefet arasında iki kutuplu bir siyasi ortam olduğunu ifade eden Kavuncu, "Ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan partiler ve yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor." dedi.Kavuncu, çıktığı yoldan dönmemek konusunda kararlı olduğunu, doğruları söylemeye devam edeceğini belirtti.Belediye başkan adaylarına seslenen Kavuncu, "Sizler de bu süreçte yaşayacaksınız, ayaklarınızın üzerinde durmanızdan birileri rahatsız olacak. Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur. Bunu zamanında iktidar söylüyordu. Şimdi hayretler içinde takip ediyoruz, ana muhalefet de söylüyor." ifadesini kullandı.Seçim sürecinde milletin problemlerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240205/mhp-secim-beyannamesini-acikliyor-1080426352.html
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iyi parti, buğra kavuncu, istanbul, belediye, belediye başkanı
iyi parti, buğra kavuncu, istanbul, belediye, belediye başkanı

İYİ Parti'nin İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu

13:52 08.02.2024
© SELİM KUŞCU-İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© SELİM KUŞCU-
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İYİ Parti'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İstanbul'un 6 ilçesindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım törenine, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu katıldı.
Programda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıklanan adaylar Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü'nden Erol Karapınar, Sancaktepe'den Cemal Doğan, Sultanbeyli'den Fatih Karakaş ve Sultangazi'den Hüseyin Öndeş, Buğra Kavuncu'yla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
Törende konuşan Kavuncu, adaylara seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını ancak kesinleşen isimlere, bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini aktardı.
İktidarla ana muhalefet arasında iki kutuplu bir siyasi ortam olduğunu ifade eden Kavuncu, "Ufacık bir eleştiri yaptığımızda zamanında iktidar bize nasıl yüklendiyse bugün de maalesef muhalif olan partiler ve yetkilileri aynı şekilde ağır bir saldırı gösteriyor." dedi.
Kavuncu, çıktığı yoldan dönmemek konusunda kararlı olduğunu, doğruları söylemeye devam edeceğini belirtti.
Belediye başkan adaylarına seslenen Kavuncu, "Sizler de bu süreçte yaşayacaksınız, ayaklarınızın üzerinde durmanızdan birileri rahatsız olacak. Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur. Bunu zamanında iktidar söylüyordu. Şimdi hayretler içinde takip ediyoruz, ana muhalefet de söylüyor." ifadesini kullandı.
Seçim sürecinde milletin problemlerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İktidara da ana muhalefete de sesleniyorum, eleştiri çok büyük bir nimettir. Eğer eleştiriyi insaflı biçimde dinlerseniz bundan ancak memleket hayır görür. Despotça, sizden farklı düşünenleri yok etmeye, hırpalamaya, linç etmeye kalkarsanız bunun bedelini bu millet daha önce de olduğu gibi hepinize çok ağır ödetecek."
Sadir Durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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