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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240205/mhp-secim-beyannamesini-acikliyor-1080426352.html
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, beyannamede 3 ana tema olduğuna dikkat çekti. Durmaz, ''Birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
beyanname
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçime az bir süre kaldı.Partilerin seçime hazırlıkları sürüyor. MHP'nin seçim beyannamesini Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz açıkladı.Durmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Ayrımcılık kabul edilemez'
https://sputniknews.com.tr/20240127/mhp-55-belediye-baskan-adayini-acikladi-1080096933.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), beyanname
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), beyanname

MHP seçim beyannamesini açıkladı

14:25 05.02.2024 (güncellendi: 14:51 05.02.2024)
© AASadir Durmaz
Sadir Durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, beyannamede 3 ana tema olduğuna dikkat çekti. Durmaz, ''Birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur. İkinci ana temamız, üretken belediyecilik vizyonumuzdur. Üçüncü ana temamız ise afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu güçlü şehirlerdir.'' diye konuştu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçime az bir süre kaldı.
Partilerin seçime hazırlıkları sürüyor. MHP'nin seçim beyannamesini Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz açıkladı.
Durmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Önceliğimiz Türkiye Yüzyılı'nı milli menfaat öncülüğünde inşa edilen çağda adil bir yerel yönetim anlayışıyla kucaklamaktır. Asrı Türk asrı yapacak yolun güçlü merkez güçlü yerel yönetim anlayışından geçtiği tartışmasızdır. Beyannamemizin 3 ana temasından birincisi yeni tehditler ve Türkiye'nin bekası konusudur.MHP, aile kurumu başta olmak üzere milli değerlerimizin saldırı altında olduğuna dikkat çekmektedir. Toplumlar cinsiyetsizleştirilmek istenmektedir. Aile basit bir konuma indirgenmek istenmektedir. Yerel yönetimlerin temel hedeflerinin başında aile yer almalıdır."

'Ayrımcılık kabul edilemez'

İkinci ana temamız üretken belediyecilik vizyonumuzdur. Herhangi bir vatandaşımıza ayrımcılık uygulanması kabul edilemez. Üretken belediyecilik anlayışımız yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir. Üçüncü ana temamız ise afet ve krizlere hazırlıklı, çevre dostu güçlü şehirlerdir.''
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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