MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıklayacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:16
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
19:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
07:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:32
7 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
08:12
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
08:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
10:27
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
11:24
1 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
11:35
4 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
16:19
2 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
16:29
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
18:08
1 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
19:07
3 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
20:41
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240127/mhp-55-belediye-baskan-adayini-acikladi-1080096933.html
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP'de yerel seçim belediye başkan adayları açıklanıyor. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T13:59+0300
2024-01-27T14:10+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
yerel seçimler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1080005161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_859034185e419d58b493a2989460ce0b.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, MHP’nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onayı sonucunda seçimlerde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen bir il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini yayımladı.Listeye göre, Yozgat Belediye Başkanı Adayı Ömer Açıkel olurken, Akdağmadeni ilçesinde Nezih Yalçın, Sorgun ilçesinde Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli ilçesinde Müjdat Karaca, Yerköy ilçesinde Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent ilçesinde ise Hüseyin Baykal ilçe belediye başkan adayı olarak belirlendi.Beldelerde ise Yozgat Akdağmadeni ilçesi Belekcehan’da Fikret Kaçıral, Akdağmadeni ilçesi Oluközü’nde Hasan Aydınsoy, Akdağmadeni ilçesi Umutlu’da Hidayet Karabulut, Aydıncık ilçesi Baydiğin’de İmdat Ceylan, Bağazlıyan ilçesi Ovakent’te Yusuf Mert, Boğazlıyan ilçesi Sırçalı’da Mustafa Parlak, Boğazlıyan ilçesi Uzunlu’da Murat Özcan, Yamaçlı beldesinde İbrahim Özsoy, Yenipazar beldesinde Menderes Baran, Çayıralan ilçesi Konuklar’da Oğuzhan Karaca, Çekerek ilçesi Özükavak’ta Mustafa Çadırardıç, Kadışehri ilçesi Halıköy’de Recai Şenyüz, Saraykent ilçesi Dedefakılı’da Erol Karabulut, Saraykent ilçesi Ozan’da Üzeyir Sevim, Sarıkaya ilçesi Karayakup’ta Talha Murat, Sorgun ilçesi Araplı’da Adem Ertuğrul, Sorgun ilçesi Bahadın’da Özgül Boyraz, Çiğdemli’de Ahmet Sungur, Doğankent’te Ulvi Akdemir, Eymir’de Sinan Yanar, Gülşehir’de Duran Akın, Yeniyer’de Celal Bölükbaşı, Burdur’un Bucak ilçesinde Kızılkaya’da İlkay Güngör, Kocaaliler’de Halit Dağlı, Çavdır ilçesi Söğüt’te Ayhan Yurdasiper, Gölhisar ilçesi Yusufça’da Hüseyin Özarslan, Çanakkale’nin Biga ilçesi Gümüşçay’da Mehmet Ali Çetin, Karabiga’da Ahmet Kutlu, Çan ilçesi Terzialan’da Göksel Kurt, Ezine ilçesi Geyikli’de Barış Erol, Gelibolu ilçesi Evreşe’de Osman Fidan, Kavakköy’de İbrahim Bartın, Lapseki ilçesi Çardak’ta Hasan Mor, Lapseki ilçesi Umurbey’de Mehmet Mudurlu, Yenice ilçesi Kalkım’de Yücel Bayrak, Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi Çardaklı’da Arif Kayabaşı, Çerkeş ilçesi Saçak’ta Erdal Karakaya, Orta ilçesi Dodurga’da Bilal Erdoğdu, Orta ilçesi Kalfat’ta Ahmet Şahin, Yaylakent’te Ercan Dudu, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sarıidris’te Ramazan Pala, Gönen ilçesi Güneykent’te İsmail Hakan Türen, Keçiborlu ilçesi Senir’de Ali Osman Gürdal, Isparta merkezde bulunan Kuleönü’nde Sezai Çakır, Sav’da Mustafa Avşar, Senirkent ilçesi Büyükkabaca’da Mustafa Durmuş, Şarkikarağaç ilçesi Çarıksaraylar’da Yakup Toprak, Çiçekpınar’da Memiş Kaynak, Yalvaç ilçesi Hüyüklü’de ise Kadir Minnet aday olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/ibb-belediye-baskan-adayi-kurum-acikladigimiz-projeleri-kopyala-yapistir-yapmayi-deniyorlar-1080096793.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1080005161_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e14657f6a00a8f666d763a1fac776fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
31 mart yerel seçimleri, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yerel seçimler
31 mart yerel seçimleri, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yerel seçimler

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

13:59 27.01.2024 (güncellendi: 14:10 27.01.2024)
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP'de yerel seçim belediye başkan adayları açıklanıyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, MHP’nin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onayı sonucunda seçimlerde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen bir il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini yayımladı.
Listeye göre, Yozgat Belediye Başkanı Adayı Ömer Açıkel olurken, Akdağmadeni ilçesinde Nezih Yalçın, Sorgun ilçesinde Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli ilçesinde Müjdat Karaca, Yerköy ilçesinde Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent ilçesinde ise Hüseyin Baykal ilçe belediye başkan adayı olarak belirlendi.
Beldelerde ise Yozgat Akdağmadeni ilçesi Belekcehan’da Fikret Kaçıral, Akdağmadeni ilçesi Oluközü’nde Hasan Aydınsoy, Akdağmadeni ilçesi Umutlu’da Hidayet Karabulut, Aydıncık ilçesi Baydiğin’de İmdat Ceylan, Bağazlıyan ilçesi Ovakent’te Yusuf Mert, Boğazlıyan ilçesi Sırçalı’da Mustafa Parlak, Boğazlıyan ilçesi Uzunlu’da Murat Özcan, Yamaçlı beldesinde İbrahim Özsoy, Yenipazar beldesinde Menderes Baran, Çayıralan ilçesi Konuklar’da Oğuzhan Karaca, Çekerek ilçesi Özükavak’ta Mustafa Çadırardıç, Kadışehri ilçesi Halıköy’de Recai Şenyüz, Saraykent ilçesi Dedefakılı’da Erol Karabulut, Saraykent ilçesi Ozan’da Üzeyir Sevim, Sarıkaya ilçesi Karayakup’ta Talha Murat, Sorgun ilçesi Araplı’da Adem Ertuğrul, Sorgun ilçesi Bahadın’da Özgül Boyraz, Çiğdemli’de Ahmet Sungur, Doğankent’te Ulvi Akdemir, Eymir’de Sinan Yanar, Gülşehir’de Duran Akın, Yeniyer’de Celal Bölükbaşı, Burdur’un Bucak ilçesinde Kızılkaya’da İlkay Güngör, Kocaaliler’de Halit Dağlı, Çavdır ilçesi Söğüt’te Ayhan Yurdasiper, Gölhisar ilçesi Yusufça’da Hüseyin Özarslan, Çanakkale’nin Biga ilçesi Gümüşçay’da Mehmet Ali Çetin, Karabiga’da Ahmet Kutlu, Çan ilçesi Terzialan’da Göksel Kurt, Ezine ilçesi Geyikli’de Barış Erol, Gelibolu ilçesi Evreşe’de Osman Fidan, Kavakköy’de İbrahim Bartın, Lapseki ilçesi Çardak’ta Hasan Mor, Lapseki ilçesi Umurbey’de Mehmet Mudurlu, Yenice ilçesi Kalkım’de Yücel Bayrak, Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi Çardaklı’da Arif Kayabaşı, Çerkeş ilçesi Saçak’ta Erdal Karakaya, Orta ilçesi Dodurga’da Bilal Erdoğdu, Orta ilçesi Kalfat’ta Ahmet Şahin, Yaylakent’te Ercan Dudu, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sarıidris’te Ramazan Pala, Gönen ilçesi Güneykent’te İsmail Hakan Türen, Keçiborlu ilçesi Senir’de Ali Osman Gürdal, Isparta merkezde bulunan Kuleönü’nde Sezai Çakır, Sav’da Mustafa Avşar, Senirkent ilçesi Büyükkabaca’da Mustafa Durmuş, Şarkikarağaç ilçesi Çarıksaraylar’da Yakup Toprak, Çiçekpınar’da Memiş Kaynak, Yalvaç ilçesi Hüyüklü’de ise Kadir Minnet aday olarak belirlendi.
murat kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İBB Belediye Başkan Adayı Kurum: Açıkladığımız projeleri kopyala yapıştır yapmayı deniyorlar
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала