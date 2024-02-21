https://sputniknews.com.tr/20240221/ankara-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-yarisacak-aday-sayisi-belli-oldu-1080972832.html

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'da 19'u siyasi partilerce olmak üzere toplam 25 büyükşehir belediye... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T21:08+0300

2024-02-21T21:08+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler için belirlediği seçim takvimi işlemeye devam ediyor.Takvim kapsamında, siyasi partilerin aday listelerini, bağımsız adayların da başvurularını il seçim kurullarına vermesi için belirlenen süre dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.Edinilen bilgiye göre, başkent Ankara'da, 19 kişi siyasi partilerce, 6 kişi de bağımsız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için toplam 25 başvuru yapıldı.Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek.Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

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31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, ankara, ankara büyükşehir belediyesi