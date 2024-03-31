https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-belediye-baskanligi-yarisinda-son-5-seciminin-karnesi-secimlerde-kim-kac-oy-aldi-1079533977.html

Ankara'da belediye başkanlığı yarışında önceki 5 seçimin karnesi: Seçimlerde kim, kaç oy almıştı?

Ankara'da belediye başkanlığı yarışında önceki 5 seçimin karnesi: Seçimlerde kim, kaç oy almıştı?

Sputnik Türkiye

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. Peki Ankara'da önceki seçimlerde hangi adaylar yarıştı? Seçimleri kim kazandı?.. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T22:05+0300

2024-03-31T22:05+0300

2024-03-31T22:10+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ankara büyükşehir belediyesi

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2019 yerel seçimleri

2014 yerel seçimleri

ankara

melih gökçek

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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarları belirlemek için sandık başına gidiyor. Sputnik, 1999'dan itibaren Başkent'te gerçekleşen son 5 belediye başkanlığı seçimini derledi. 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirlerde 33 milyon 651 bin 741 kayıtlı seçmenden 28 milyon 498 bin 346'sı sandığa gitti. 27 milyon 380 bin 276 geçerli oyun kullanıldığı seçimde YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre, AK Parti yüzde 44.06'yla birinci parti oldu.Yüzde 84.69 katılım sağlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde CHP yüzde 29.14, İYİ Parti yüzde 9.52, MHP yüzde 5.18, HDP yüzde 4.15, Saadet Partisi ise yüzde 3,27 oranında oy aldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 milyon 925 bin 129 kayıtlı seçmenden 3 milyon 362 bin 638 seçmen oyunu kullandı. Yüzde 85.67'lik oranla 3 milyon 263 bin 409 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Millet İttifakı'ndan CHP'nin adayı Mansur Yavaş 1 milyon 662 bin 183 oy alarak yüzde 50.93 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş'ın en yakın rakibi Cumhur İttifakı'ndan AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki 1 milyon 537 bin 694 oy alarak yüzde 47.12 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Saadet Partisi'nin adayı Mesut Doğan ise 34 bin 175 oy olarak yüzde 1.05'lik oy oranıyla Başkent'teki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini üçüncü sırada bitirdi.Yavaş, 1999-2009 yılları arasında iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptı.Mansur Yavaş ve Melih Gökçek seçimlerde 3 kez karşı karşıya geldi30 Mart 2014 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 1 puan farkla AK Parti'nin adayı Melih Gökçek'e kaybeden Yavaş, 29 Mart 2009'daki seçimlerde bu kez MHP'nin adayı olarak girdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını yüzde 27.3'lük oy oranıyla üçüncü sırada tamamladı.Mehmet Özhaseki 5 kez üst üst Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiDaha önce 2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevinde bulunan ve 2023 yılında tekrar görevi devralarak şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 2015 yılları arasında ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Özhaseki, Kayseri'de 5 defa üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir rekora da imza attı. 31 Mart 2019 seçim sonuçlarına göre Ankara'da AK Parti 19, CHP 3, MHP 3 ilçe sayısı kazandı.Yüzde 42.55 oy alan AK Parti belediyelerin 742'sini kazandı31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı seçimlerinde 53 milyon 169 bin 212 kayıtlı seçmenden 44 milyon 860 bin 777 seçmen oy verdi. 43 milyon 164 bin 371 geçerli oyun kabul edildiği Belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti yüzde 42.55 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.AK Parti'nin ardından sırasıyla CHP yüzde 29.81, İYİ Parti yüzde 7.76, MHP yüzde 7.44, HDP yüzde 4.52, Saadet Partisi yüzde 2.91, BBP yüzde 1.59 oranında oy aldı.31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanlıklarının AK Parti yüzde 54.76'sını, CHP yüzde 17.71'ini, MHP yüzde 17.20'sini, HDP 4,21'ini İYİ Parti 1,77'sini, Saadet Partisi yüzde 1.55'ini kazandı.AK Parti belediyelerin 742'sini, CHP 240'ını, MHP 233'ünü, HDP 57'sini, İYİ Parti 24'ünü, Saadet Partisi 21'ini, BBP 10'unu, DP 8'ini, DSP 6'sını TKP 1'ini ve bağımsız adaylar 13'ünü kazandı.30 Mart 2014 Yerel Seçim sonuçlarına göre yüzde 1'lik oran farkla Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek oldu30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 milyon 609 bin 48 kayıtlı seçmenden 3 milyon 281 bin 686 seçmen oyunu kullandı. Katılımın yüzde 90.9 olduğu ve 3 milyon 144 bin 940 geçerli oyun kullanıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Melih Gökçek 44.8 oy oranıyla 1 milyon 415 bin 973 oy alarak Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. CHP'nin adayı Mansur Yavaş ise 43.8 oy oranıyla 1 milyon 383 bin 786 oy alarak seçimi kılpayı kaybetti. MHP'nin adayı Mevlüt Karakaya yüzde 7.7, BBP'den Remzi Çayır 1.32, HDP'den Salman Kaya ise 0.87 oranında oy aldı.30 Mart 2014 seçim sonuçlarına göre Ankara'da AK Parti 20, CHP 2, MHP 2 ve Demokrat Parti 1 ilçe sayısı kazandı.YSK'nın verilerine göre büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmen sandık başına gitti. 36 milyon 440 bin 968 seçmenin oy kullandığı büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti yüzde 45.54 ile birinci parti oldu. CHP yüzde 31.04, MHP ise yüzde 13.65 oranında oy aldı.Belediye başkanlığı seçimlerindeki oy oranlarına göre AK Parti yüzde 43.13, CHP yüzde 26.5, MHP yüzde 17.76'lık oya ulaştı. 29 Mart 2009 yerel seçim sonuçlarına göre başkent Ankara'nın büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek oldu29 Mart 2009 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için 3 milyon 224 bin 68 kayıtlı seçmenden 3 milyon 362 bin 638 seçmen oyunu kullandı. 2 milyon 979 bin 744 oyun geçerli olduğu seçimde AK Parti'nin adayı Melih Gökçek 38.5 oy oranı olan 939 bin 566 oy ile seçimin galibi oldu. CHP'nin adayı Murat Karayalçın 31.3 oy oranıyla 763 bin 81 oy alarak ikinci, MHP'nin adayı Mansur Yavaş 27.3'lük oy oranıyla 667 bin 305 oy alarak üçüncü, Saadet Partisi'nin adayı Veysel Candan 1.10'luk oy oranıyla 29 bin 836 bin oy alarak seçimi dördüncü sırada tamamladı.29 Mart 2009 seçim sonuçlarına göre Ankara'da AK Parti 14, CHP 7, MHP 7 ilçe sayısı kazandı.Türkiye genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde 22 milyon 677 bin 450 kayıtlı seçmenden 18 milyon 861 bin 493 seçmen oy kullandı. 18 milyon 183 bin 894 geçerli oyun kullandığı seçimde AK Parti yüzde 38.39'luk oy oranı, 15 milyon 353 bin 553 oyla birinci sırada yer aldı. CHP yüzde 24.70'lik oy oranı, 7 milyon 960 bin 562 oy ile ikinci, MHP 16.50'lik oy oranı, 5 milyon 315 bin 180 oy ile seçimi üçüncü sırada tamamladı. Seçim sonuçlarına göre, Türkiye genelinde AK Parti 669, CHP 218, MHP ise 195 belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine göre ise AK Parti 10, CHP 3, MHP 1, DTP 1, DSP 1 koltuk kazandı.28 Mart 2004 Yerel Seçim sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek seçildi28 Mart 2004 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için 2 milyon 269 bin 442 seçmenden 1 milyon 703 bin 844 kişi oyunu kullandı. 1 milyon 636 bin 633 oyun geçerli olduğu seçimde AK Parti'nin adayı Melih Gökçek 55.03 oy oranı olan 901 bin 1 oy ile Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı seçildi. Gökçek'in en yakın rakibi SHP'nin adayı Murat Karayalçın 20.85 oy oranı olan 341 bin 231 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Karayalçın'ın ardından, CHP'nin aday Yılmaz Ateş 12.63'lük oy oranı ile 206 bin 630 oy alarak üçüncü, MHP'nin adayı Hamza Hamit Homriş 4.57'lik oy oranı ile 74 bin 815 oy alarak seçimde dördüncü sırada bulundu.YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre Türkiye genelinde 43 milyon 552 bin 931 kayıtlı seçmenden 33 milyon 211 bin 457'si oyunu kullandı. 32 milyon 268 bin 496 geçerli oyun kullanıldığı açıklandı. Türkiye genelinde seçimlere katılım oranı ise yüzde 76.25 olarak belirtildi.Türkiye genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 34 milyon 213 bin 138 kayıtlı seçmenden 25 milyon 66 bin 859'u oy kullandı. 24 milyon 74 bin 27 geçerli oyların yüzde 40.2'si olan 9 milyon 674 bin 306 oyu AK Parti, ilk sırada yer alarak elde etti. AK Parti'nin ardından 20.7'lik oy oranıyla 4 milyon 988 bin 427 oyu CHP, 10.1'lik oy oranı olan 2 milyon 441 bin 190 oyu MHP, 9.4'lük oy oranıyla 2 milyon 268 bin 599 oyu DYP aldı.18 Nisan 1999 Yerel Seçim sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Fazilet Partisi'nin adayı Melih Gökçek oldu18 Nisan 1999 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için 1 milyon 924 bin 115 kayıtlı seçmenden 1 milyon 690 bin 527 seçmen oy kullandı. 1 milyon 602 bin 528 geçerli oyun kullanıldığı Ankara'da, Fazilet Partisi'nin adayı Melih Gökçek 541 bin 515 oy ile Başkent'in yeni büyük şehir belediye başkanı seçildi.Gökçek'in en yakın rakibi CHP'nin adayı Murat Karayalçın 31.95 oy oranı ile 512 bin 83 oy alarak seçimde ikinci sırada yer aldı.Karayalçın'ın ardından MHP'nin adayı Hüseyin Erdem 11.82'lik oy oranı ile 189 bin 400 oy alarak üçüncü, DSP'nin adayı Doğan Taşdelen 10.58'lik oy oranı ile 169 bin 490 oy alarak dördüncü sırada seçimi tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-ankara-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080768472.html

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Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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