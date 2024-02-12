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https://sputniknews.com.tr/20240212/pasinyandan-aciklama-putin-roma-statusune-katilan-ermenistani-ziyaret-edebilir-mi-1080643325.html
Paşinyan'dan açıklama: Putin, Roma Statüsü'ne katılan Ermenistan'ı ziyaret edebilir mi?
Paşinyan'dan açıklama: Putin, Roma Statüsü'ne katılan Ermenistan'ı ziyaret edebilir mi?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Roma Statüsü'nü onaylaması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'ı ziyaret etme konusunda... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:41+0300
2024-02-12T10:41+0300
dünya
ermenistan
rusya
rusya-ermenistan ilişkileri
nikol paşinyan
vladimir putin
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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İngiliz Telegraph gazetesine demeç veren Paşinyan'a Putin'i arayıp kendisine Ermenistan'a gelmemesini tavsiye edip etmeyeceği soruldu."Vladimir Putin'in benim tavsiyelerime ihtiyacı olduğunu sanmıyorum" yanıtını veren Paşinyan, "Hukuki detaylara gelince, ben hukuki analiz yapamam. Bu hukukçuların işi. Ermenistan, sorumlu bir devlet olarak, Rusya ve uluslararası toplumla ilişkiler de dahil tüm uluslararası yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu konuyla ilgili çeşitli görüşler var, görevdeki devlet başkanlarının mutlak dokunulmazlığa sahip olduğunu belirten birçok avukat var. Bunun yanıt vermem gereken siyasi bir sorun değil, hukuki bir sorun olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.Paşinyan, Putin'in Ermenistan'a gitmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağının sorulması üzerine de 2018 yılından beri çok geniş kapsamlı demokratik reformlar yapıldığını ve kimin tutuklanıp tutuklanmayacağına kendisinin karar vermediğini söyledi.Mart 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin için tutuklama kararı almıştı.Ekim 2023'te Ermenistan Ulusal Meclisi, UCM'nin Roma Statüsü'nü onaylamış ve 1 Şubat 2024 itibarıyla Erivan resmen UCM üyesi olmuştu. Erivan'ın Putin hakkında tutuklama kararı alan UCM'nin Roma Statüsü'ne geçmesi, Rusya'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü kabul etme niyetiyle attığı adıma tepki göstererek, "Ermenistan’ın Roma Statüsü'ne katılma niyeti son derece düşmanca" vurgusu yapmıştı.Rusya'nın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Roma Statüsü'nü onaylama konusunda ortaya attığı argümanları doğru bulmadığını söyleyen Peskov, "Başbakan Paşinyan'ın Erivan'ın bu kararının, ülkenin güvenliğinin sağlanması için KGAÖ araçlarının ve Ermeni-Rus işbirliğinin yetersiz olmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki sözlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.Ermenistan, ülkenin UCM’ye katılımının Rusya'ya değil Azerbaycan'a yönelik olduğunu savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlinden-ermenistana-roma-statusu-tepkisi-son-derece-dusmanca-1075883796.html
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ermenistan, rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, nikol paşinyan, vladimir putin, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
ermenistan, rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, nikol paşinyan, vladimir putin, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Paşinyan'dan açıklama: Putin, Roma Statüsü'ne katılan Ermenistan'ı ziyaret edebilir mi?

10:41 12.02.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOVErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SMIRNOV
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Roma Statüsü'nü onaylaması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'ı ziyaret etme konusunda kendisinin tavsiyelerine ihtiyacı olmadığını söyledi.
İngiliz Telegraph gazetesine demeç veren Paşinyan'a Putin'i arayıp kendisine Ermenistan'a gelmemesini tavsiye edip etmeyeceği soruldu.
"Vladimir Putin'in benim tavsiyelerime ihtiyacı olduğunu sanmıyorum" yanıtını veren Paşinyan, "Hukuki detaylara gelince, ben hukuki analiz yapamam. Bu hukukçuların işi. Ermenistan, sorumlu bir devlet olarak, Rusya ve uluslararası toplumla ilişkiler de dahil tüm uluslararası yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu konuyla ilgili çeşitli görüşler var, görevdeki devlet başkanlarının mutlak dokunulmazlığa sahip olduğunu belirten birçok avukat var. Bunun yanıt vermem gereken siyasi bir sorun değil, hukuki bir sorun olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Paşinyan, Putin'in Ermenistan'a gitmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağının sorulması üzerine de 2018 yılından beri çok geniş kapsamlı demokratik reformlar yapıldığını ve kimin tutuklanıp tutuklanmayacağına kendisinin karar vermediğini söyledi.
Mart 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin için tutuklama kararı almıştı.
Ekim 2023'te Ermenistan Ulusal Meclisi, UCM'nin Roma Statüsü'nü onaylamış ve 1 Şubat 2024 itibarıyla Erivan resmen UCM üyesi olmuştu.
Erivan'ın Putin hakkında tutuklama kararı alan UCM'nin Roma Statüsü'ne geçmesi, Rusya'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü kabul etme niyetiyle attığı adıma tepki göstererek, "Ermenistan’ın Roma Statüsü'ne katılma niyeti son derece düşmanca" vurgusu yapmıştı.
Rusya'nın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Roma Statüsü'nü onaylama konusunda ortaya attığı argümanları doğru bulmadığını söyleyen Peskov, "Başbakan Paşinyan'ın Erivan'ın bu kararının, ülkenin güvenliğinin sağlanması için KGAÖ araçlarının ve Ermeni-Rus işbirliğinin yetersiz olmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki sözlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.
Ermenistan, ülkenin UCM’ye katılımının Rusya'ya değil Azerbaycan'a yönelik olduğunu savunuyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
DÜNYA
Kremlin'den Ermenistan’a 'Roma Statüsü' tepkisi: Son derece düşmanca
28 Eylül 2023, 20:16
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