https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlinden-ermenistana-roma-statusu-tepkisi-son-derece-dusmanca-1075883796.html

Kremlin'den Ermenistan’a 'Roma Statüsü' tepkisi: Son derece düşmanca

Kremlin'den Ermenistan’a 'Roma Statüsü' tepkisi: Son derece düşmanca

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü kabul etme niyetiyle attığı adıma tepki göstererek, “Ermenistan’ın Roma Statüsü'ne katılma niyeti... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T20:16+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılma planı ile ilgili konuştu.Erivan’ın bu adımını desteklemediklerini ifade eden Peskov, “Ermenistan, Roma Statüsü'ne taraf olmadığımızı çok iyi biliyor. Ayrıca Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki uyulması zor kararının da farkında. Bunun Erivan'da çok iyi bilindiğini biliyoruz. Bu hoş karşıladığımız bir şey değil” dedi.Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü onaylama kararının resmileşme ihtimaline ilişkin de konuşan Peskov, “ Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil." dedi.Putin’in Ermenistan ile Rusya arasında gerilen ilişkilere karşı Erivan’ı ziyaret etme ihtimalinin olup olmadığı sorusuna ise Peskov, “Hayır” diyerek net bir cevap verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/ermenistandan-rusya-turkiye-ve-azerbaycana-karabag-suclamasi-1075874859.html

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dmitriy peskov, roma statüsü, ermenistan, rusya, kremlin, kremlin, kremlin sarayı