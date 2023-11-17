https://sputniknews.com.tr/20231117/ermenistan-1-subat-2024ten-itibaren-ucmye-tam-uye-olacak-1077505310.html
Ermenistan 1 Şubat 2024’ten itibaren UCM’ye tam üye olacak
Ermenistan 1 Şubat 2024’ten itibaren UCM’ye tam üye olacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ermenistan’ın 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren mahkemenin 124. resmi üyesi olacağını belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T16:59+0300
2023-11-17T16:59+0300
2023-11-17T16:59+0300
dünya
ermenistan
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
roma statüsü
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UCM’nin açıklamasında, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nün onaylandığına ilişkin belgeleri mahkemeye sunduğu bildirildi.Açıklamada, “Ermenistan için statü, 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Ermenistan, statüye katılan 124. üye ülke ve Doğu Avrupa grubundan 19. devlet olacak” ifadesine yer verildi.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin güvenliğini sağlamak için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Ermenistan-Rusya ortaklığının yetersiz olduğu iddiasıyla UCM’nin Roma Statüsü’nü onaylama kararı aldıklarını açıklamıştı. Rusya, Erivan’ın statüyü onaylama planıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-kurucu-anlasmasina-ermenistandan-onay-1075979793.html
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ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), roma statüsü
ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), roma statüsü
Ermenistan 1 Şubat 2024’ten itibaren UCM’ye tam üye olacak
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ermenistan’ın 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren mahkemenin 124. resmi üyesi olacağını belirtti.
UCM’nin açıklamasında, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nün onaylandığına ilişkin belgeleri mahkemeye sunduğu bildirildi.
Açıklamada, “Ermenistan için statü, 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Ermenistan, statüye katılan 124. üye ülke ve Doğu Avrupa grubundan 19. devlet olacak” ifadesine yer verildi.
Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin güvenliğini sağlamak için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Ermenistan-Rusya ortaklığının yetersiz olduğu iddiasıyla UCM’nin Roma Statüsü’nü onaylama kararı aldıklarını açıklamıştı. Rusya, Erivan’ın statüyü onaylama planıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirmişti.