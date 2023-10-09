https://sputniknews.com.tr/20231009/rusya-ermenistanin-roma-statusu-kararini-dostane-olmayan-adim-olarak-nitelendirdi-1076170777.html
Rusya, Ermenistan'ın Roma Statüsü kararını ‘dostane olmayan adım’ olarak nitelendirdi
Rusya, Ermenistan'ın Roma Statüsü kararını ‘dostane olmayan adım’ olarak nitelendirdi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'ne katılımının Moskova’da ‘dostane olmayan bir... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T19:07+0300
2023-10-09T19:07+0300
2023-10-09T19:07+0300
dünya
rusya
ermenistan
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
roma statüsü
moskova
erivan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076170401_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_740856fa354854f9d2073443c628d010.jpg
Rus haber kanalı RBK’ya demeç veren Galuzin, Ermenistan’ın bu adımının en hafif tabirle ‘düşmanca’ görüldüğüne vurgu yaparak, “Ermenistan'ın böyle bir adımdan kaçınmasını bekliyorduk. Aynı UCM kuralları, herhangi bir nedenle Roma Statüsü'nü imzalamayan ülkeler için de geçerlidir. Roma Statüsü'nü onaylamadan bile bu mahkemenin hizmetlerine başvurmak mümkün” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Erivan’ın, Moskova’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilerini tanıması konusundaki endişelerini ortadan kaldırmak için Rusya'ya ikili bir anlaşma yapılmasını teklif ettiğini hatırlatırken, bu koşullar altında Moskova'nın Erivan'ın ikili anlaşma yapma önerisini ciddiye alamayacağını da sözlerine ekledi.Ermenistan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylarken, UCM mart ayında, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama kararı almıştı.Ermenistan, ülkenin UCM’ye katılımının Rusya'ya değil Azerbaycan'a yönelik olduğunu savunuyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü kabul etme niyetiyle attığı adıma tepki göstererek, “Ermenistan’ın Roma Statüsü'ne katılma niyeti son derece düşmanca” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlinden-ermenistana-roma-statusu-tepkisi-son-derece-dusmanca-1075883796.html
rusya
ermenistan
moskova
erivan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076170401_52:0:973:691_1920x0_80_0_0_bd9824e7275908844f560121736df8dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ermenistan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), roma statüsü, moskova, erivan
rusya, ermenistan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), roma statüsü, moskova, erivan
Rusya, Ermenistan'ın Roma Statüsü kararını ‘dostane olmayan adım’ olarak nitelendirdi
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'ne katılımının Moskova’da ‘dostane olmayan bir adım’ olarak nitelendirildiğini açıkladı.
Rus haber kanalı RBK’ya demeç veren Galuzin, Ermenistan’ın bu adımının en hafif tabirle ‘düşmanca’ görüldüğüne vurgu yaparak, “Ermenistan'ın böyle bir adımdan kaçınmasını bekliyorduk. Aynı UCM kuralları, herhangi bir nedenle Roma Statüsü'nü imzalamayan ülkeler için de geçerlidir. Roma Statüsü'nü onaylamadan bile bu mahkemenin hizmetlerine başvurmak mümkün” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Erivan’ın, Moskova’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilerini tanıması konusundaki endişelerini ortadan kaldırmak için Rusya'ya ikili bir anlaşma yapılmasını teklif ettiğini hatırlatırken, bu koşullar altında Moskova'nın Erivan'ın ikili anlaşma yapma önerisini ciddiye alamayacağını da sözlerine ekledi.
Ermenistan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylarken, UCM mart ayında, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama kararı almıştı.
Ermenistan, ülkenin UCM’ye katılımının Rusya'ya değil Azerbaycan'a yönelik olduğunu savunuyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü kabul etme niyetiyle attığı adıma tepki göstererek, “Ermenistan’ın Roma Statüsü'ne katılma niyeti son derece düşmanca” yorumunda bulundu.