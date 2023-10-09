https://sputniknews.com.tr/20231009/rusya-ermenistanin-roma-statusu-kararini-dostane-olmayan-adim-olarak-nitelendirdi-1076170777.html

Rusya, Ermenistan'ın Roma Statüsü kararını ‘dostane olmayan adım’ olarak nitelendirdi

Rusya, Ermenistan'ın Roma Statüsü kararını ‘dostane olmayan adım’ olarak nitelendirdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'ne katılımının Moskova’da ‘dostane olmayan bir... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T19:07+0300

2023-10-09T19:07+0300

2023-10-09T19:07+0300

dünya

rusya

ermenistan

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

roma statüsü

moskova

erivan

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Rus haber kanalı RBK’ya demeç veren Galuzin, Ermenistan’ın bu adımının en hafif tabirle ‘düşmanca’ görüldüğüne vurgu yaparak, “Ermenistan'ın böyle bir adımdan kaçınmasını bekliyorduk. Aynı UCM kuralları, herhangi bir nedenle Roma Statüsü'nü imzalamayan ülkeler için de geçerlidir. Roma Statüsü'nü onaylamadan bile bu mahkemenin hizmetlerine başvurmak mümkün” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Erivan’ın, Moskova’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilerini tanıması konusundaki endişelerini ortadan kaldırmak için Rusya'ya ikili bir anlaşma yapılmasını teklif ettiğini hatırlatırken, bu koşullar altında Moskova'nın Erivan'ın ikili anlaşma yapma önerisini ciddiye alamayacağını da sözlerine ekledi.Ermenistan Ulusal Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylarken, UCM mart ayında, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama kararı almıştı.Ermenistan, ülkenin UCM’ye katılımının Rusya'ya değil Azerbaycan'a yönelik olduğunu savunuyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü kabul etme niyetiyle attığı adıma tepki göstererek, “Ermenistan’ın Roma Statüsü'ne katılma niyeti son derece düşmanca” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230928/kremlinden-ermenistana-roma-statusu-tepkisi-son-derece-dusmanca-1075883796.html

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