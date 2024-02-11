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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240211/putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batidaki-yankilari-suruyor-1080617581.html
Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı’daki yankıları sürüyor
Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı’daki yankıları sürüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportaj ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da izlenme rekorları kırarken, Rus... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T11:29+0300
2024-02-11T11:34+0300
ukrayna krizi
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Putin'in ABD’li gazeteci Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını kızdırdığına dikkat çeken Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, bu röportajın NATO ülkelerinin medyası için ciddi bir tokat olduğunun altını çizdi.Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, Putin'in Tucker Carlson ile yaptığı röportajın dünya çapında bir fenomen olduğunu vurgularken, “Bu olay, NATO bölgesi ülkelerindeki medyanın tüm düzmecelerini ortaya çıkarmaya devam ediyor! Hepsi ciddi bir tokat yedi” diye yazdı.Philippot, bu röportajdan sonra pek çok insanın ‘sistemin’ ve medyanın Ukrayna'daki çatışma konusunda iki yıldır kendilerini kandırdığını fark ettiğine dikkat çekti.Fransız siyasetçi, ayrıca okuyucularını hakikat ve barışı savunmak adına Putin ve Carlson videosunun yayılmasına yardımcı olmaya çağırdı.‘Röportajın formatı ve zamanı çok iyi hesaplandı’Putin’in röportajını değerlendiren bir başka isim olan Paris Nanterre Üniversitesi Rusya ve Sovyet Sonrası Çalışmaları Bölümü Profesörü Jean-Robert Ravio, Fransız kanalı TV5 Monde'a verdiği demeçte, Putin'in Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajın Batılı izleyicilerin algısı açısından son derece iyi hesaplandığının altını çizdi.Ravio, “(Putin'in röportajı) tam olarak dış kamuoyu için çok iyi kalibre edildi ve bence şimdi çeşitli medya platformları tarafından paylaşılabilecek çok sayıda küçük alıntı verecek şekilde inşa edildi” diye konuştu.Aynı zamanda Putin ile röportajın en büyük etkisinin, ABD'nin Kiev'e mali yardım konusunda şiddetli bir mücadeleye girdiği son günlerde daha da önem kazandığına dikkat çeken Fransız uzman, “Putin'in bakış açısına göre, şimdi belki de Ukrayna’daki çatışma çerçevesinde Rusya'nın pozisyonunu açıklamaya çalışmak için Amerikan toplumuna hitap etmenin gerekli olduğu en iyi andı” ifadelerini kullandı.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.Bir gün önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı Sputnik’e değerlendiren İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, röportajın Anglo-Sakson dünyasında büyük bir etki yarattığını, ancak dil bariyeri ve dile getirilen sorunların Avrupalıları ilgilendirmemesi nedeniyle Avrupa'da çok az etkisinin olduğunu söylemişti.Mettan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Carlson'un röportajının, halihazırda Rusya'yı ve çok kutupluluğu destekleyen çok az sayıda medya ve internet sitesi dışında, Avrupa ve İsviçre'de çok nadiren yayımlanacağını belirten Mettan, “Propaganda nedeniyle büyük oranda Rus düşmanı olarak kalan Batılı geniş kitlelere ulaşabilmek gerekiyor” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-putinin-carlsona-roportaji-beyaz-sarayda-histeriye-yol-acti-1080593143.html
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Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı’daki yankıları sürüyor

11:29 11.02.2024 (güncellendi: 11:34 11.02.2024)
© AFP 2023 / GAVRIIL GRIGOROVABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj
ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023 / GAVRIIL GRIGOROV
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportaj ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da izlenme rekorları kırarken, Rus liderin demeçlerinin Fransa’daki yankıları sürüyor.
Putin'in ABD’li gazeteci Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını kızdırdığına dikkat çeken Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, bu röportajın NATO ülkelerinin medyası için ciddi bir tokat olduğunun altını çizdi.
Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, Putin'in Tucker Carlson ile yaptığı röportajın dünya çapında bir fenomen olduğunu vurgularken, “Bu olay, NATO bölgesi ülkelerindeki medyanın tüm düzmecelerini ortaya çıkarmaya devam ediyor! Hepsi ciddi bir tokat yedi” diye yazdı.
Philippot, bu röportajdan sonra pek çok insanın ‘sistemin’ ve medyanın Ukrayna'daki çatışma konusunda iki yıldır kendilerini kandırdığını fark ettiğine dikkat çekti.
Fransız siyasetçi, ayrıca okuyucularını hakikat ve barışı savunmak adına Putin ve Carlson videosunun yayılmasına yardımcı olmaya çağırdı.

‘Röportajın formatı ve zamanı çok iyi hesaplandı’

Putin’in röportajını değerlendiren bir başka isim olan Paris Nanterre Üniversitesi Rusya ve Sovyet Sonrası Çalışmaları Bölümü Profesörü Jean-Robert Ravio, Fransız kanalı TV5 Monde'a verdiği demeçte, Putin'in Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajın Batılı izleyicilerin algısı açısından son derece iyi hesaplandığının altını çizdi.
Ravio, “(Putin'in röportajı) tam olarak dış kamuoyu için çok iyi kalibre edildi ve bence şimdi çeşitli medya platformları tarafından paylaşılabilecek çok sayıda küçük alıntı verecek şekilde inşa edildi” diye konuştu.
Aynı zamanda Putin ile röportajın en büyük etkisinin, ABD'nin Kiev'e mali yardım konusunda şiddetli bir mücadeleye girdiği son günlerde daha da önem kazandığına dikkat çeken Fransız uzman, “Putin'in bakış açısına göre, şimdi belki de Ukrayna’daki çatışma çerçevesinde Rusya'nın pozisyonunu açıklamaya çalışmak için Amerikan toplumuna hitap etmenin gerekli olduğu en iyi andı” ifadelerini kullandı.
Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.
Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.
Bir gün önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı Sputnik’e değerlendiren İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, röportajın Anglo-Sakson dünyasında büyük bir etki yarattığını, ancak dil bariyeri ve dile getirilen sorunların Avrupalıları ilgilendirmemesi nedeniyle Avrupa'da çok az etkisinin olduğunu söylemişti.
Mettan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bu röportajın Ukrayna'daki çatışma hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan Amerikalı izleyiciler için harika olduğunu düşünüyorum. Tucker Carlson iyi bir iş çıkardı. Röportajının Anglo-Sakson dünyasında çok büyük bir etkisi oldu. Ancak Avrupa için aynı şeyi söyleyemem. Dil bariyeri nedeniyle, kıtadaki halkın çoğu İngilizce konuşmadığından ve Carlson Avrupalı ​​değil Amerikalı olduğundan. Avrupalıları ikna etmek için, özellikle Avrupalıları ilgilendiren sorular soran, Ukrayna ve Rusya hakkında Amerikalılarla aynı şeyleri düşünmeyen Avrupalı ​​gazetecilere ihtiyaç var.
Carlson'un röportajının, halihazırda Rusya'yı ve çok kutupluluğu destekleyen çok az sayıda medya ve internet sitesi dışında, Avrupa ve İsviçre'de çok nadiren yayımlanacağını belirten Mettan, “Propaganda nedeniyle büyük oranda Rus düşmanı olarak kalan Batılı geniş kitlelere ulaşabilmek gerekiyor” diye konuşmuştu.
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
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