https://sputniknews.com.tr/20240211/putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batidaki-yankilari-suruyor-1080617581.html

Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı’daki yankıları sürüyor

Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı’daki yankıları sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportaj ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da izlenme rekorları kırarken, Rus... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T11:29+0300

2024-02-11T11:29+0300

2024-02-11T11:34+0300

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Putin'in ABD’li gazeteci Carlson’a verdiği röportajın Kuzey Atlantik İttifakını kızdırdığına dikkat çeken Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, bu röportajın NATO ülkelerinin medyası için ciddi bir tokat olduğunun altını çizdi.Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Philippot, Putin'in Tucker Carlson ile yaptığı röportajın dünya çapında bir fenomen olduğunu vurgularken, “Bu olay, NATO bölgesi ülkelerindeki medyanın tüm düzmecelerini ortaya çıkarmaya devam ediyor! Hepsi ciddi bir tokat yedi” diye yazdı.Philippot, bu röportajdan sonra pek çok insanın ‘sistemin’ ve medyanın Ukrayna'daki çatışma konusunda iki yıldır kendilerini kandırdığını fark ettiğine dikkat çekti.Fransız siyasetçi, ayrıca okuyucularını hakikat ve barışı savunmak adına Putin ve Carlson videosunun yayılmasına yardımcı olmaya çağırdı.‘Röportajın formatı ve zamanı çok iyi hesaplandı’Putin’in röportajını değerlendiren bir başka isim olan Paris Nanterre Üniversitesi Rusya ve Sovyet Sonrası Çalışmaları Bölümü Profesörü Jean-Robert Ravio, Fransız kanalı TV5 Monde'a verdiği demeçte, Putin'in Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajın Batılı izleyicilerin algısı açısından son derece iyi hesaplandığının altını çizdi.Ravio, “(Putin'in röportajı) tam olarak dış kamuoyu için çok iyi kalibre edildi ve bence şimdi çeşitli medya platformları tarafından paylaşılabilecek çok sayıda küçük alıntı verecek şekilde inşa edildi” diye konuştu.Aynı zamanda Putin ile röportajın en büyük etkisinin, ABD'nin Kiev'e mali yardım konusunda şiddetli bir mücadeleye girdiği son günlerde daha da önem kazandığına dikkat çeken Fransız uzman, “Putin'in bakış açısına göre, şimdi belki de Ukrayna’daki çatışma çerçevesinde Rusya'nın pozisyonunu açıklamaya çalışmak için Amerikan toplumuna hitap etmenin gerekli olduğu en iyi andı” ifadelerini kullandı.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.Bir gün önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı Sputnik’e değerlendiren İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, röportajın Anglo-Sakson dünyasında büyük bir etki yarattığını, ancak dil bariyeri ve dile getirilen sorunların Avrupalıları ilgilendirmemesi nedeniyle Avrupa'da çok az etkisinin olduğunu söylemişti.Mettan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Carlson'un röportajının, halihazırda Rusya'yı ve çok kutupluluğu destekleyen çok az sayıda medya ve internet sitesi dışında, Avrupa ve İsviçre'de çok nadiren yayımlanacağını belirten Mettan, “Propaganda nedeniyle büyük oranda Rus düşmanı olarak kalan Batılı geniş kitlelere ulaşabilmek gerekiyor” diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-putinin-carlsona-roportaji-beyaz-sarayda-histeriye-yol-acti-1080593143.html

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rusya, nato, vladimir putin, tucker carlson, röportaj, fransa, florian philippot, paris, avrupa, abd