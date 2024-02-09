https://sputniknews.com.tr/20240209/isvicreli-siyasetci-mettan-putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batida-buyuk-etkisi-oldu-1080585886.html

İsviçreli siyasetçi Mettan: Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı'da büyük etkisi oldu

İsviçreli siyasetçi Mettan: Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı'da büyük etkisi oldu

İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Putin ile röportajının Anglo-Sakson dünyasında... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T20:44+0300

2024-02-09T20:44+0300

2024-02-09T20:44+0300

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ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı Sputnik’e değerlendiren İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, röportajın Anglo-Sakson dünyasında büyük bir etki yarattığını, ancak dil bariyeri ve dile getirilen sorunların Avrupalıları ilgilendirmemesi nedeniyle Avrupa'da çok az etkisinin olduğunu söyledi.Mettan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Carlson'un röportajının, halihazırda Rusya'yı ve çok kutupluluğu destekleyen çok az sayıda medya ve internet sitesi dışında, Avrupa ve İsviçre'de çok nadiren yayımlanacağını belirten Mettan, “Propaganda nedeniyle büyük oranda Rus düşmanı olarak kalan Batılı geniş kitlelere ulaşabilmek gerekiyor” diye konuştu.Mettan, “Bu röportajın ABD üzerinde uzun vadeli bir etkisi olacağını umuyorum ki bu çok olumlu olurdu, çünkü ABD savaşı ve Ukrayna'yı desteklemede kilit bir rol oynuyor. Ancak bunun Batı'nın bakış açısını barış lehine değiştirmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Bunun için bir yandan Avrupalıları ilgilendiren soruları yanıtlamak, diğer yandan Avrupalıları Ukrayna'nın bu savaşı kazanma şansının olmadığına ve devam etmede ısrar etmeleri halinde her şeyi kaybedebileceklerine ikna etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/putin-x-platformunun-abd-gundeminde-en-cok-konusulanlar-arasinda-1080564966.html

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