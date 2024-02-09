https://sputniknews.com.tr/20240209/isvicreli-siyasetci-mettan-putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batida-buyuk-etkisi-oldu-1080585886.html
İsviçreli siyasetçi Mettan: Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı'da büyük etkisi oldu
İsviçreli siyasetçi Mettan: Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı'da büyük etkisi oldu
İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Putin ile röportajının Anglo-Sakson dünyasında... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T20:44+0300
2024-02-09T20:44+0300
2024-02-09T20:44+0300
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ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı Sputnik’e değerlendiren İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, röportajın Anglo-Sakson dünyasında büyük bir etki yarattığını, ancak dil bariyeri ve dile getirilen sorunların Avrupalıları ilgilendirmemesi nedeniyle Avrupa'da çok az etkisinin olduğunu söyledi.Mettan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Carlson'un röportajının, halihazırda Rusya'yı ve çok kutupluluğu destekleyen çok az sayıda medya ve internet sitesi dışında, Avrupa ve İsviçre'de çok nadiren yayımlanacağını belirten Mettan, “Propaganda nedeniyle büyük oranda Rus düşmanı olarak kalan Batılı geniş kitlelere ulaşabilmek gerekiyor” diye konuştu.Mettan, “Bu röportajın ABD üzerinde uzun vadeli bir etkisi olacağını umuyorum ki bu çok olumlu olurdu, çünkü ABD savaşı ve Ukrayna'yı desteklemede kilit bir rol oynuyor. Ancak bunun Batı'nın bakış açısını barış lehine değiştirmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Bunun için bir yandan Avrupalıları ilgilendiren soruları yanıtlamak, diğer yandan Avrupalıları Ukrayna'nın bu savaşı kazanma şansının olmadığına ve devam etmede ısrar etmeleri halinde her şeyi kaybedebileceklerine ikna etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/putin-x-platformunun-abd-gundeminde-en-cok-konusulanlar-arasinda-1080564966.html
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guy mettan, isviçre, vladimir putin, anglo-sakson, batı, tucker carlson, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd
İsviçreli siyasetçi Mettan: Putin'in Carlson'a verdiği röportajın Batı'da büyük etkisi oldu
İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Putin ile röportajının Anglo-Sakson dünyasında büyük bir etki yarattığını ifade etti.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı Sputnik’e değerlendiren İsviçreli Gazeteci ve Cenevre Kantonu Parlamentosu Milletvekili Guy Mettan, röportajın Anglo-Sakson dünyasında büyük bir etki yarattığını, ancak dil bariyeri ve dile getirilen sorunların Avrupalıları ilgilendirmemesi nedeniyle Avrupa'da çok az etkisinin olduğunu söyledi.
Mettan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bu röportajın Ukrayna'daki çatışma hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan Amerikalı izleyiciler için harika olduğunu düşünüyorum. Tucker Carlson iyi bir iş çıkardı. Röportajının Anglo-Sakson dünyasında çok büyük bir etkisi oldu. Ancak Avrupa için aynı şeyi söyleyemem. Dil bariyeri nedeniyle, kıtadaki halkın çoğu İngilizce konuşmadığından ve Carlson Avrupalı değil Amerikalı olduğundan. Avrupalıları ikna etmek için, özellikle Avrupalıları ilgilendiren sorular soran, Ukrayna ve Rusya hakkında Amerikalılarla aynı şeyleri düşünmeyen Avrupalı gazetecilere ihtiyaç var.
Carlson'un röportajının, halihazırda Rusya'yı ve çok kutupluluğu destekleyen çok az sayıda medya ve internet sitesi dışında, Avrupa ve İsviçre'de çok nadiren yayımlanacağını belirten Mettan, “Propaganda nedeniyle büyük oranda Rus düşmanı olarak kalan Batılı geniş kitlelere ulaşabilmek gerekiyor” diye konuştu.
Mettan, “Bu röportajın ABD üzerinde uzun vadeli bir etkisi olacağını umuyorum ki bu çok olumlu olurdu, çünkü ABD savaşı ve Ukrayna'yı desteklemede kilit bir rol oynuyor. Ancak bunun Batı'nın bakış açısını barış lehine değiştirmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Bunun için bir yandan Avrupalıları ilgilendiren soruları yanıtlamak, diğer yandan Avrupalıları Ukrayna'nın bu savaşı kazanma şansının olmadığına ve devam etmede ısrar etmeleri halinde her şeyi kaybedebileceklerine ikna etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.