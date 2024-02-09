Putin, X platformunun ABD gündeminde en çok konuşulanlar arasında

ABD'de X kullanıcıları tarafından gönderilen yaklaşık 1.4 milyon mesajda adı anılan Putin, ülkede gündeme oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) girdi.



600 binden fazla mesajda adı geçen Tucker Carlson da, TT listesindeki yerini aldı.



Putin'in Carlson'a verdiği röportajı gece 02.00'de yayınlandı. X platformunda 60 milyondan fazla görüntüleme alan röportaj, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da ilgiyle takip ediliyor.