https://sputniknews.com.tr/20240209/putin-x-platformunun-abd-gundeminde-en-cok-konusulanlar-arasinda-1080564966.html
Putin, X platformunun ABD gündeminde en çok konuşulanlar arasında
Putin, X platformunun ABD gündeminde en çok konuşulanlar arasında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturdu. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T10:10+0300
2024-02-09T10:10+0300
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ABD'de X kullanıcıları tarafından gönderilen yaklaşık 1.4 milyon mesajda adı anılan Putin, ülkede gündeme oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) girdi.600 binden fazla mesajda adı geçen Tucker Carlson da, TT listesindeki yerini aldı.Putin'in Carlson'a verdiği röportajı gece 02.00'de yayınlandı. X platformunda 60 milyondan fazla görüntüleme alan röportaj, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da ilgiyle takip ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240209/abdli-gazeteci-tucker-carlson-rusya-lideri-putin-ile-yaptigi-roportaji-yayinladi-1080558836.html
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vladimir putin, x, twitter , tucker carlson, abd, tt
vladimir putin, x, twitter , tucker carlson, abd, tt
Putin, X platformunun ABD gündeminde en çok konuşulanlar arasında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturdu.
ABD'de X kullanıcıları tarafından gönderilen yaklaşık 1.4 milyon mesajda adı anılan Putin, ülkede gündeme oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) girdi.
600 binden fazla mesajda adı geçen Tucker Carlson da, TT listesindeki yerini aldı.
Putin'in Carlson'a verdiği röportajı gece 02.00'de yayınlandı. X platformunda 60 milyondan fazla görüntüleme alan röportaj, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da ilgiyle takip ediliyor.