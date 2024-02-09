ABD’li gazeteci Tucker Carlson Rusya lideri Putin ile yaptığı röportajı yayınladı
01:57 09.02.2024 (güncellendi: 02:18 09.02.2024)
© Sputnik / NATALIA KOLESNIKOVAABD’li gazeteci Tucker Carlson Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / NATALIA KOLESNIKOVA
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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı TSİ ile 02.00'de yayınladı.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson kendi internet sitesi üzerinden Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da gerçekleştirdiği röportajını yayına verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'li gazeteci Carlson’a verdiği röportajdan öne çıkan bazı ayrıntılarsa şöyle:
"Bill Clinton (Eski ABD Başkanı) henüz başkanken onunla gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede kendisine 'Rusya'nın NATO’ya katılma seçeneğini düşünsek olmaz mı?' diye sordum. O da ‘Biliyor musun, ilginç bir soru, bence olur’ cevabını verdi. Ancak biraz sonra onunla akşam yemeğinde buluştuğumuzda bana ‘Biliyor musun, ekibimle konuştum, hayır, şu an itibariyle böyle bir şey mümkün değil’ dedi. ‘Olur’ cevabını verseydi yakınlaşma süreci başlardı ve eninde sonunda partnerlerimizin bu konudaki samimiyetine emin olsaydık bu (Rusya’nın NATO’ya katılması) gerçekleşebilirdi. Ama olmamıştı. Peki, olmamışsa olmamış ne diyelim."
Ukrayna’daki çatışmayı bu ülkede yaşanan devlet darbesi körükledi. Ukrayna yönetimi savaşı 2014’te başlattı. Bizim amacımız bu savaşı durdurmak. 2022’de savaş başlatmadık, ona son vermeye çalıştık.
Şimdilik (Ukrayna’daki özel askeri operasyonda) hedeflerimize tam olarak ulaşmadık, çünkü bu hedeflerden biri Ukrayna’yı Naziler’den arındırmak. Geçtiğimiz yılın başında İstanbul'da sona ermiş müzakere sürecinde de tartıştığımız sorunlardan biri de buydu.
(Ukrayna ile barış müzakereleri ihtimali ile ilgili soruya) Böyle müzakere süreci yapılıyordu, neredeyse de tamamlanmış noktaya ulaşmıştı. Ancak söylediğim gibi ordu birliklerimizi Kiev çevresinden geri çektiğimizde Ukrayna varmış olduğumuz bütün anlaşmaları çöpe atıp Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Rusya’ya karşı zafer kazanana kadar savaşma yönündeki talimatlarına uymaya başladı.
(Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırı ihtimali ile ilgili soruya) Bu senaryo sadece Polonya’nın Rusya’ya saldırması halinde gerçek olabilir. Neden? Çünkü Ne Polonya, ne de Letonya’da bir çıkarımız var. Neyimize gerek bu? Sadece tehditler var.
ABD’nin uyguladığı yaptırım araçları işe yaramıyor.
Kimseye saldırdığımız yok. Ukrayna’daki olaylar nasıl başladı? Devlet darbesi ve Donbass’taki çatışmalarla başladı ve biz insanlarımızı, kendimizi, vatanımız ve geleceğimizi koruyoruz."
Daha önce Moskova’yı ziyaret ederek Putin ile röportaj yapacağını duyuran Carlson, kendini suçlu hissetmediğini, zira bu röportaj nedeniyle vatan haini olmayacağını vurgulamıştı.
Carlson, "Neden ülkeme ihanet etmişim gibi kendimi suçlu hissedeyim ki? Harika bir şehirdeyim ve hiçbir şey umrumda değil" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı ile röportaj yapacağını duyuran ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğrulamıştı.
Tucker Carlson’ın Rusya yanlısı olmadığına da vurgu yapan Peskov, “Ancak kendisinin tutumu Anglosakson medyasının yaklaşımından farklı” demişti.