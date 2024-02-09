ABD’li gazeteci Tucker Carlson Rusya lideri Putin ile yaptığı röportajı yayınladı

"Bill Clinton (Eski ABD Başkanı) henüz başkanken onunla gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede kendisine 'Rusya'nın NATO’ya katılma seçeneğini düşünsek olmaz mı?' diye sordum. O da ‘Biliyor musun, ilginç bir soru, bence olur’ cevabını verdi. Ancak biraz sonra onunla akşam yemeğinde buluştuğumuzda bana ‘Biliyor musun, ekibimle konuştum, hayır, şu an itibariyle böyle bir şey mümkün değil’ dedi. ‘Olur’ cevabını verseydi yakınlaşma süreci başlardı ve eninde sonunda partnerlerimizin bu konudaki samimiyetine emin olsaydık bu (Rusya’nın NATO’ya katılması) gerçekleşebilirdi. Ama olmamıştı. Peki, olmamışsa olmamış ne diyelim." "Bill Clinton (Eski ABD Başkanı) henüz başkanken onunla gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede kendisine 'Rusya'nın NATO’ya katılma seçeneğini düşünsek olmaz mı?' diye sordum. O da ‘Biliyor musun, ilginç bir soru, bence olur’ cevabını verdi. Ancak biraz sonra onunla akşam yemeğinde buluştuğumuzda bana ‘Biliyor musun, ekibimle konuştum, hayır, şu an itibariyle böyle bir şey mümkün değil’ dedi. ‘Olur’ cevabını verseydi yakınlaşma süreci başlardı ve eninde sonunda partnerlerimizin bu konudaki samimiyetine emin olsaydık bu (Rusya’nın NATO’ya katılması) gerçekleşebilirdi. Ama olmamıştı. Peki, olmamışsa olmamış ne diyelim."

Ukrayna’daki çatışmayı bu ülkede yaşanan devlet darbesi körükledi. Ukrayna yönetimi savaşı 2014’te başlattı. Bizim amacımız bu savaşı durdurmak. 2022’de savaş başlatmadık, ona son vermeye çalıştık. Ukrayna’daki çatışmayı bu ülkede yaşanan devlet darbesi körükledi. Ukrayna yönetimi savaşı 2014’te başlattı. Bizim amacımız bu savaşı durdurmak. 2022’de savaş başlatmadık, ona son vermeye çalıştık.

Şimdilik (Ukrayna’daki özel askeri operasyonda) hedeflerimize tam olarak ulaşmadık, çünkü bu hedeflerden biri Ukrayna’yı Naziler’den arındırmak. Geçtiğimiz yılın başında İstanbul'da sona ermiş müzakere sürecinde de tartıştığımız sorunlardan biri de buydu. Şimdilik (Ukrayna’daki özel askeri operasyonda) hedeflerimize tam olarak ulaşmadık, çünkü bu hedeflerden biri Ukrayna’yı Naziler’den arındırmak. Geçtiğimiz yılın başında İstanbul'da sona ermiş müzakere sürecinde de tartıştığımız sorunlardan biri de buydu.

(Ukrayna ile barış müzakereleri ihtimali ile ilgili soruya) Böyle müzakere süreci yapılıyordu, neredeyse de tamamlanmış noktaya ulaşmıştı. Ancak söylediğim gibi ordu birliklerimizi Kiev çevresinden geri çektiğimizde Ukrayna varmış olduğumuz bütün anlaşmaları çöpe atıp Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Rusya’ya karşı zafer kazanana kadar savaşma yönündeki talimatlarına uymaya başladı. (Ukrayna ile barış müzakereleri ihtimali ile ilgili soruya) Böyle müzakere süreci yapılıyordu, neredeyse de tamamlanmış noktaya ulaşmıştı. Ancak söylediğim gibi ordu birliklerimizi Kiev çevresinden geri çektiğimizde Ukrayna varmış olduğumuz bütün anlaşmaları çöpe atıp Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Rusya’ya karşı zafer kazanana kadar savaşma yönündeki talimatlarına uymaya başladı.

(Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırı ihtimali ile ilgili soruya) Bu senaryo sadece Polonya’nın Rusya’ya saldırması halinde gerçek olabilir. Neden? Çünkü Ne Polonya, ne de Letonya’da bir çıkarımız var. Neyimize gerek bu? Sadece tehditler var. (Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırı ihtimali ile ilgili soruya) Bu senaryo sadece Polonya’nın Rusya’ya saldırması halinde gerçek olabilir. Neden? Çünkü Ne Polonya, ne de Letonya’da bir çıkarımız var. Neyimize gerek bu? Sadece tehditler var.

ABD’nin uyguladığı yaptırım araçları işe yaramıyor. ABD’nin uyguladığı yaptırım araçları işe yaramıyor.