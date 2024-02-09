https://sputniknews.com.tr/20240209/putin-ukrayna-ile-istanbulda-imzalar-atilmisti-neden-tekrar-yapilmasin-1080560197.html

Putin: Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın?

Putin: Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a röportajında, Ukrayna’daki çatışmanın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmasını... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T06:51+0300

2024-02-09T06:51+0300

2024-02-09T07:05+0300

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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı sırasında, “Ukrayna’da olup bitenleri müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmak istiyorsunuz, doğru mu anladım?” diye sordu.Rusya lideri, bu soruya, “Doğru” cevabını verdi.Rusya’nın bunu daha önce de yaptığını, İstanbul’da hazırlanan büyük belgenin Ukrayna heyetinin başkanı David Arahamiya tarafından onaylandığını, belge özetinde onun imzasının bulunduğunu söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Donbass’taki çatışmaya özel askeri harekat sayesinde çözüm getirme kararına da açıklık getiren Putin, NATO’nun doğuya genişlememe sözünü anımsatarak ittifakın, ABD ve İngiltere’nin Ukrayna topraklarında boy göstermeye başlayan üslere ve 2014’te meydana gelen darbeye işaret etti.Rus lider, “Bu topu sonsuza kadar ileri geri yuvarlayabilirsiniz. Ancak müzakereleri durduran onlar. Hata mıydı? Evet. Düzeltin. Biz hazırız. Başka ne lazım?” diye ekledi.‘Rusya ve Ukrayna er geç anlaşmaya varacaklar’Putin, “Ne olursa olsun er ya geç anlaşacağız ve biliyor musunuz, belki de mevcut durumda kulağa garip gelebilir, ama halklar arasındaki ilişkiler eski haline dönecek. Çok zamana ihtiyaç olacak, ama ilişkiler onarılacak” dedi.Örnek olarak savaş meydanındaki durumu gösteren Rus lider, teslim olmayı reddeden Ukraynalıların, ‘Ruslar teslim olmaz’ diye bağırarak ölümü tercih ettiğini anlattı. Putin, “Onlar hala kendilerini Rus görüyor. Bu anlamda tüm yaşananlar iç savaş olarak gösterilebilir” dedi.Başkan, “Batı’dakiler, bu savaşın Rus halkın bir kısmını diğerinden sonsuza kadar kopardığını düşünüyor. Hayır. Yeniden birleşme olacak. Hiçbir yere kaybolmadı” diye ekledi.Putin’in röportajından Ukrayna’yla ilgili ana başlıklar:

https://sputniknews.com.tr/20240209/abdli-gazeteci-tucker-carlson-rusya-lideri-putin-ile-yaptigi-roportaji-yayinladi-1080558836.html

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