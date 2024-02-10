https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-putinin-carlsona-roportaji-beyaz-sarayda-histeriye-yol-acti-1080593143.html

Rusya: Putin’in Carlson’a röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı

Rusya: Putin’in Carlson’a röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajın Beyaz Saray ve ABD... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T11:11+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Bakın bu röportaj Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm ana akım medyada histeriye yol açtı. Yalnızca şunu bağırıyorlar. Röportaja bakmayın, Amerikan gazeteci röportaj yapmasın” ifadesini kullandı.Böyle bir tepkinin fenomenal olduğunu söyleyen Zaharova, “Bu tepki, yaklaşımlarının sahteliğini o kadar ortaya koyuyor ki buna inanmak mümkün değil” dedi.Rusya lideri Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın X platformundaki görüntülenme sayısı 140 milyonun üzerine çıktı. Putin, röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) de girdi.

https://sputniknews.com.tr/20240209/abdli-eski-istihbarat-subayi-putinin-roportaji-insanligin-kurtarilmasi-yolunda-ilk-adim-olabilir-1080573924.html

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rusya, vladimir putin, mariya zaharova, tucker carlson, beyaz saray, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı