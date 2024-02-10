https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-putinin-carlsona-roportaji-beyaz-sarayda-histeriye-yol-acti-1080593143.html
Rusya: Putin’in Carlson’a röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
Rusya: Putin’in Carlson’a röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajın Beyaz Saray ve ABD... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T11:11+0300
2024-02-10T11:11+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Bakın bu röportaj Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm ana akım medyada histeriye yol açtı. Yalnızca şunu bağırıyorlar. Röportaja bakmayın, Amerikan gazeteci röportaj yapmasın” ifadesini kullandı.Böyle bir tepkinin fenomenal olduğunu söyleyen Zaharova, “Bu tepki, yaklaşımlarının sahteliğini o kadar ortaya koyuyor ki buna inanmak mümkün değil” dedi.Rusya lideri Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın X platformundaki görüntülenme sayısı 140 milyonun üzerine çıktı. Putin, röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) de girdi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/abdli-eski-istihbarat-subayi-putinin-roportaji-insanligin-kurtarilmasi-yolunda-ilk-adim-olabilir-1080573924.html
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rusya, vladimir putin, mariya zaharova, tucker carlson, beyaz saray, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı
rusya, vladimir putin, mariya zaharova, tucker carlson, beyaz saray, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı
Rusya: Putin’in Carlson’a röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajın Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda histeriye yol açtığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İzvestiya
gazetesine açıklamasında, “Bakın bu röportaj Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm ana akım medyada histeriye yol açtı. Yalnızca şunu bağırıyorlar. Röportaja bakmayın, Amerikan gazeteci röportaj yapmasın”
ifadesini kullandı.
Böyle bir tepkinin fenomenal olduğunu söyleyen Zaharova, “Bu tepki, yaklaşımlarının sahteliğini o kadar ortaya koyuyor ki buna inanmak mümkün değil” dedi.
Rusya lideri Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın X platformundaki görüntülenme sayısı 140 milyonun üzerine çıktı. Putin, röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) de girdi.