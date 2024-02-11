https://sputniknews.com.tr/20240211/israilin-gazze-seridine-yonelik-saldirilarinda-128gun-1080616294.html

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 128.gün

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 128.gün

Ateşkes taleplerini reddeden İsrail’in bölgedeki halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 128'inci... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T10:28+0300

2024-02-11T10:28+0300

2024-02-11T10:28+0300

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava ve karadan başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Refah kenti olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenlerken, saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.Yerel kaynaklar, Refah'ın doğusunda yerinden edilenlerin yaşadığı bir evin bombalanması sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.Kaynaklar ayrıca İsrail'in dünden bu yana Refah kentinde ev ve araçlara düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.İsrail savaş uçakları, bu sabah Han Yunus'un güneyindeki bölgeler ile orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentine de şiddetli saldırılar düzenlerken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki bölgelerin topçu ateşiyle bombalanması sonucu da ölen ve yaralananlar oldu.İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Refah'ta son durumİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.İsrail'in Refah'a yönelik olası askeri operasyonunun, 1 milyondan fazla kişinin sığındığı bu bölgede insanlık felaketine yol açacağı konuşuluyor.Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.Olası Refah operasyonu hakkında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, Gazze'nin güneyine doğru itilen yüz binlerce kişinin dar bir bölgeye sıkıştığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240211/israil-refah-isgali-oncesi-filistinlileri-tahliye-etmeye-calisiyor-1080614652.html

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lübnan

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