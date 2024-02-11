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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/israil-refah-isgali-oncesi-filistinlileri-tahliye-etmeye-calisiyor-1080614652.html
İsrail, Refah işgali öncesi Filistinlileri tahliye etmeye çalışıyor
İsrail, Refah işgali öncesi Filistinlileri tahliye etmeye çalışıyor
İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüzbinlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik "alternatifler" üzerinde... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T08:42+0300
2024-02-11T08:42+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
mısır
filistin
israil-filistin sorunu
ortadoğu
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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, “Güvenlik kabinesi, Refah kentine yönelik kara operasyonunun gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla 1 milyondan fazla Gazzeliyi tahliye etmek için başka alternatifler üzerinde çalışıyor” denildi.Alternatiflere ilişkin bilgiye yer verilmeyen ve Tel Aviv’in ramazandan önce Refah'ta askeri harekata hazırlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun kente yönelik kara operasyonunda karşılaştığı en büyük sorunun sivil halkın tahliyesi olduğuna dikkat çekildi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemiş, Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'ta, Refah'a kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.RefahGazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-israilin-refaha-yonelik-askeri-operasyonu-bir-felaket-olur-1080555862.html
israil
gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, mısır, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, doğu akdeniz, abd

İsrail, Refah işgali öncesi Filistinlileri tahliye etmeye çalışıyor

08:42 11.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Şeridi'nde
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüzbinlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik "alternatifler" üzerinde çalıştığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, “Güvenlik kabinesi, Refah kentine yönelik kara operasyonunun gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla 1 milyondan fazla Gazzeliyi tahliye etmek için başka alternatifler üzerinde çalışıyor” denildi.
Alternatiflere ilişkin bilgiye yer verilmeyen ve Tel Aviv’in ramazandan önce Refah'ta askeri harekata hazırlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun kente yönelik kara operasyonunda karşılaştığı en büyük sorunun sivil halkın tahliyesi olduğuna dikkat çekildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemiş, Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'ta, Refah'a kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur
8 Şubat, 22:21
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