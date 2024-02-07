https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-savunma-bakani-gallant-gazzeye-saldirilarimiz-surecek-1080518157.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek

Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T21:23+0300

2024-02-07T21:23+0300

2024-02-07T21:23+0300

israil- filistin çatışması

yoav gallant

israil

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

hamas

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İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gallant, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima ettiği konuşmasında, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti" ifadelerini kullandı.Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun ‘savaşın’ devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer" peşinde olduğunu ifade etmişti.Öye yandan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte savaşın nihai olarak sona ermesi için müzakerelerin gerçekleşmesini içerdiğini kaydetti.Hamas'ın söz konusu planda, savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html

israil

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gazze şeridi

abd

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yoav gallant, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, abd, ortadoğu