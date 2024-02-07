https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-savunma-bakani-gallant-gazzeye-saldirilarimiz-surecek-1080518157.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek
Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T21:23+0300
2024-02-07T21:23+0300
2024-02-07T21:23+0300
israil- filistin çatışması
yoav gallant
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israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
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gazze şeridi
hamas
abd
ortadoğu
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İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gallant, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima ettiği konuşmasında, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti" ifadelerini kullandı.Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun ‘savaşın’ devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer" peşinde olduğunu ifade etmişti.Öye yandan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte savaşın nihai olarak sona ermesi için müzakerelerin gerçekleşmesini içerdiğini kaydetti.Hamas'ın söz konusu planda, savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html
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yoav gallant, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, abd, ortadoğu
yoav gallant, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, abd, ortadoğu
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek
Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’ye yönelik saldırılarının süreceğini kaydetti.
İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gallant, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima ettiği konuşmasında, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti" ifadelerini kullandı.
Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun ‘savaşın’ devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer
" peşinde olduğunu ifade etmişti.
Öye yandan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.
Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:
"Planın ikinci aşamasındaki 45 günde de Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli asker esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in de Filistinli esirlerin bir kısmını serbest bırakması isteniyor. Hamas, ikinci aşamada İsrail güçlerinin Gazze'den tümüyle çekilmesini talep ediyor"
Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte savaşın nihai olarak sona ermesi için müzakerelerin gerçekleşmesini içerdiğini kaydetti.
Hamas'ın söz konusu planda, savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi.