İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
4 dk
EKSEN
‘Rusya’nın varlıklarını çalarlarsa aynısı Türkiye’ye yapılmaz mı? Nereden bileceğiz?”
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:40
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
11 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:28
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
’Coğrafyamızda hâlâ 7.5 şiddetinde deprem üretici aktif faylar var’
19:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'İstanbul'un nüfusunun azalmasının en önemli nedeni ekonomik kriz'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:14
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:24
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:36
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyin çipleriyle neler yapılabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SEÇİM 2024
CHP’de Lütfü Savaş tartışması
19:11
87 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-savunma-bakani-gallant-gazzeye-saldirilarimiz-surecek-1080518157.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek
Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T21:23+0300
2024-02-07T21:23+0300
israil- filistin çatışması
yoav gallant
israil
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
hamas
abd
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080518000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7155d9d3f6338aa3a8f2d0f0263fef12.jpg
İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gallant, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima ettiği konuşmasında, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti" ifadelerini kullandı.Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun ‘savaşın’ devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer" peşinde olduğunu ifade etmişti.Öye yandan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte savaşın nihai olarak sona ermesi için müzakerelerin gerçekleşmesini içerdiğini kaydetti.Hamas'ın söz konusu planda, savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html
israil
gazze
gazze şeridi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080518000_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_564a03fc02fe3f0659ba70fb4a211c90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yoav gallant, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, abd, ortadoğu
yoav gallant, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, abd, ortadoğu

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılarımız sürecek

21:23 07.02.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
Abone ol
Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’ye yönelik saldırılarının süreceğini kaydetti.
İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gallant, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima ettiği konuşmasında, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti" ifadelerini kullandı.
Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun ‘savaşın’ devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "kesin zafer" peşinde olduğunu ifade etmişti.
Öye yandan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.
Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:
"Planın ikinci aşamasındaki 45 günde de Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli asker esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in de Filistinli esirlerin bir kısmını serbest bırakması isteniyor. Hamas, ikinci aşamada İsrail güçlerinin Gazze'den tümüyle çekilmesini talep ediyor"
Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte savaşın nihai olarak sona ermesi için müzakerelerin gerçekleşmesini içerdiğini kaydetti.
Hamas'ın söz konusu planda, savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek
20:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала