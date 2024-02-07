https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek

İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek

Başbakan Netanyahu İsrai̇l'i̇n Gazze Şeri̇di̇'ndeki̇ operasyonu tam zafere ulaşana kadar sürdüreceği̇ni̇ belirterek bunun aylar i̇çi̇nde... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T20:54+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

han yunus

refah

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Başbakan Benyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında bir kez daha Hamas'a karşı 'ezici bir zafer' çağrısında bulundu.Netanyahu, "Tam olarak zafere giden yoldayız. Zafere ulaşmak üzereyi. Savaşın yıllar değil, aylar içinde kazanılacak" dedi.Netanyahu savaşın hedeflerini ise şu şekilde belirledi: "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri almak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak."Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'ta da savaşmaya hazırlandığını söyleyerek, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Tam zaferden başka bir çözüm yok" dedi.İsrail Başbakanı ayrıca Hamas'ın yenilgisinin 'tüm özgür dünyanın zaferi' olacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/netanyahu-askerlerinin-gazzeden-cekilmesini-iceren-esir-takasini-kabul-etmeyecegini-soyledi-1080198553.html

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filistin

gazze

gazze şeridi

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