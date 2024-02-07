https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek
Başbakan Netanyahu İsrai̇l'i̇n Gazze Şeri̇di̇'ndeki̇ operasyonu tam zafere ulaşana kadar sürdüreceği̇ni̇ belirterek bunun aylar i̇çi̇nde... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T20:54+0300
2024-02-07T20:54+0300
2024-02-07T20:54+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
han yunus
refah
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Başbakan Benyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında bir kez daha Hamas'a karşı 'ezici bir zafer' çağrısında bulundu.Netanyahu, "Tam olarak zafere giden yoldayız. Zafere ulaşmak üzereyi. Savaşın yıllar değil, aylar içinde kazanılacak" dedi.Netanyahu savaşın hedeflerini ise şu şekilde belirledi: "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri almak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak."Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'ta da savaşmaya hazırlandığını söyleyerek, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Tam zaferden başka bir çözüm yok" dedi.İsrail Başbakanı ayrıca Hamas'ın yenilgisinin 'tüm özgür dünyanın zaferi' olacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/netanyahu-askerlerinin-gazzeden-cekilmesini-iceren-esir-takasini-kabul-etmeyecegini-soyledi-1080198553.html
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filistin
gazze
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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, han yunus, refah, zafer
benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, han yunus, refah, zafer
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek
Başbakan Netanyahu İsrai̇l'i̇n Gazze Şeri̇di̇'ndeki̇ operasyonu tam zafere ulaşana kadar sürdüreceği̇ni̇ belirterek bunun aylar i̇çi̇nde gerçekleşebi̇leceği̇ni̇ öne sürdü.
Başbakan Benyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında bir kez daha Hamas'a karşı 'ezici bir zafer' çağrısında bulundu.
Netanyahu, "Tam olarak zafere giden yoldayız. Zafere ulaşmak üzereyi. Savaşın yıllar değil, aylar içinde kazanılacak" dedi.
Netanyahu savaşın hedeflerini ise şu şekilde belirledi: "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri almak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak."
Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'ta da savaşmaya hazırlandığını söyleyerek, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Tam zaferden başka bir çözüm yok" dedi.
İsrail Başbakanı ayrıca Hamas'ın yenilgisinin 'tüm özgür dünyanın zaferi' olacağını vurguladı.