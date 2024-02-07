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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek
Başbakan Netanyahu İsrai̇l'i̇n Gazze Şeri̇di̇'ndeki̇ operasyonu tam zafere ulaşana kadar sürdüreceği̇ni̇ belirterek bunun aylar i̇çi̇nde... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T20:54+0300
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israil- filistin çatışması
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Başbakan Benyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında bir kez daha Hamas'a karşı 'ezici bir zafer' çağrısında bulundu.Netanyahu, "Tam olarak zafere giden yoldayız. Zafere ulaşmak üzereyi. Savaşın yıllar değil, aylar içinde kazanılacak" dedi.Netanyahu savaşın hedeflerini ise şu şekilde belirledi: "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri almak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak."Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'ta da savaşmaya hazırlandığını söyleyerek, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Tam zaferden başka bir çözüm yok" dedi.İsrail Başbakanı ayrıca Hamas'ın yenilgisinin 'tüm özgür dünyanın zaferi' olacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/netanyahu-askerlerinin-gazzeden-cekilmesini-iceren-esir-takasini-kabul-etmeyecegini-soyledi-1080198553.html
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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, han yunus, refah, zafer
benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, han yunus, refah, zafer

İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze operasyonu tam zafer elde edilene kadar sürecek

20:54 07.02.2024
© AA / Ronen Zvulun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA / Ronen Zvulun
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Başbakan Netanyahu İsrai̇l'i̇n Gazze Şeri̇di̇'ndeki̇ operasyonu tam zafere ulaşana kadar sürdüreceği̇ni̇ belirterek bunun aylar i̇çi̇nde gerçekleşebi̇leceği̇ni̇ öne sürdü.
Başbakan Benyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında bir kez daha Hamas'a karşı 'ezici bir zafer' çağrısında bulundu.
Netanyahu, "Tam olarak zafere giden yoldayız. Zafere ulaşmak üzereyi. Savaşın yıllar değil, aylar içinde kazanılacak" dedi.
Netanyahu savaşın hedeflerini ise şu şekilde belirledi: "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri almak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak."
Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'ta da savaşmaya hazırlandığını söyleyerek, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Tam zaferden başka bir çözüm yok" dedi.
İsrail Başbakanı ayrıca Hamas'ın yenilgisinin 'tüm özgür dünyanın zaferi' olacağını vurguladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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