https://sputniknews.com.tr/20240209/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-israilin-refaha-saldirmasi-feci-sonuclara-yol-acar-1080586460.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T21:09+0300
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israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
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Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin, Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki durumuna dikkati çekti."Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar" ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:Başbakan Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağı değerlendirmesini yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/israil-basbakani-netanyahudan-orduya-refahi-tahliye-edin-talimati-1080583525.html
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.
Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin, Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki durumuna dikkati çekti.
"Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar" ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:
İsrail'in Refah'a saldırı düzenlediği yönündeki haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır.
Başbakan Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağı değerlendirmesini yapmıştı.