https://sputniknews.com.tr/20240209/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-israilin-refaha-saldirmasi-feci-sonuclara-yol-acar-1080586460.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T21:09+0300

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2024-02-09T21:09+0300

israil- filistin çatışması

josep borrell

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

refah

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

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Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin, Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki durumuna dikkati çekti."Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar" ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:Başbakan Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/israil-basbakani-netanyahudan-orduya-refahi-tahliye-edin-talimati-1080583525.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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