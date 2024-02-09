AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avukat Gülel: 'Görünmediğini sanıyorlar. Blockchain izlenebilir bir sistem. Her yerde ayak izi var'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Doğan Perinçek: Marmara depremi ‘geliyorum’ diyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:37
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
18:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:18
4 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:27
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
20:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
20:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'2300-2400'lü yıllarda dünya artık yaşanmaz hale gelecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD, F-16 sözünü tutacak mı?
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
14 Şubat Sevgililer Günü için: Tarihin en iyi aşk filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in konuştuğu ABD’li gazeteci Carlson: Amerika’yı aklını yitirmişler yönetiyor
18:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Biden, özel yetkili savcıya ‘Hafızam iyi dedi’, dakikalar sonra yine gaf yaptı
19:47
3 dk
SESLİ HABER
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ‘kasap’
20:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-israilin-refaha-saldirmasi-feci-sonuclara-yol-acar-1080586460.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T21:09+0300
2024-02-09T21:09+0300
israil- filistin çatışması
josep borrell
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
refah
gazze
gazze şeridi
benyamin netanyahu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40c94544ec5e31ad7c4211427419bd6a.jpg
Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin, Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki durumuna dikkati çekti."Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar" ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:Başbakan Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağı değerlendirmesini yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/israil-basbakani-netanyahudan-orduya-refahi-tahliye-edin-talimati-1080583525.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867913_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_24bad6c5a99ebba09205834345c1faa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
josep borrell, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu
josep borrell, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Refah'a saldırması feci sonuçlara yol açar

21:09 09.02.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.
Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin, Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki durumuna dikkati çekti.
"Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar" ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:
İsrail'in Refah'a saldırı düzenlediği yönündeki haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır.
Başbakan Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağı değerlendirmesini yapmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan orduya 'Refah'ı tahliye edin' talimatı
19:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала