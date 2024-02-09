https://sputniknews.com.tr/20240209/israil-basbakani-netanyahudan-orduya-refahi-tahliye-edin-talimati-1080583525.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan orduya 'Refah'ı tahliye edin' talimatı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan orduya 'Refah'ı tahliye edin' talimatı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1.4 milyona yakın... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T19:22+0300
2024-02-09T19:22+0300
2024-02-09T19:22+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılması mümkün değil. Öte yandan Refah'taki yoğun operasyonlar sivil halkın savaş bölgesinden tahliye edilmesini de gerektiriyor" cümlelerine yer verildi.Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların sivillerin buradan çıkarılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun 'İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği' aktarıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivil nüfusun sığındığı Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-israilin-refaha-yonelik-askeri-operasyonu-bir-felaket-olur-1080555862.html
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan orduya 'Refah'ı tahliye edin' talimatı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1.4 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılması mümkün değil. Öte yandan Refah'taki yoğun operasyonlar sivil halkın savaş bölgesinden tahliye edilmesini de gerektiriyor" cümlelerine yer verildi.
Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların sivillerin buradan çıkarılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun 'İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği' aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivil nüfusun sığındığı Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağını dile getirmişti.