https://sputniknews.com.tr/20240209/israil-basbakani-netanyahudan-orduya-refahi-tahliye-edin-talimati-1080583525.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan orduya 'Refah'ı tahliye edin' talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan orduya 'Refah'ı tahliye edin' talimatı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1.4 milyona yakın... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T19:22+0300

2024-02-09T19:22+0300

2024-02-09T19:22+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

filistin

israil-filistin sorunu

refah

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılması mümkün değil. Öte yandan Refah'taki yoğun operasyonlar sivil halkın savaş bölgesinden tahliye edilmesini de gerektiriyor" cümlelerine yer verildi.Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların sivillerin buradan çıkarılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun 'İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği' aktarıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivil nüfusun sığındığı Refah'a saldırı başlatmasının 'felaket' olacağını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-israilin-refaha-yonelik-askeri-operasyonu-bir-felaket-olur-1080555862.html

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