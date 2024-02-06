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Rusya Dışişleri: Arktik Konseyi'nden çıkma olasılığını dışlamıyoruz
Rusya Dışişleri: Arktik Konseyi'nden çıkma olasılığını dışlamıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov, Arktik Konseyi'nin faaliyetlerinin Rusya'nın çıkarlarına uygun olmaması halinde Konsey'den... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T14:22+0300
2024-02-06T14:22+0300
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kuzey kutup bölgesi
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Sputnik'e demeç veren Korçunov, "Eğer faaliyetleri Rusya'nın çıkarlarına uymuyorsa, Arktik Konseyi'nden çekilmeyi de kapsayan dış politika manevrası için mevcut tüm seçeneklere sahip olmamız gerektiği gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Arktik Konseyi'nin çok dar bir kapsam dahilinde işleyişini sürdürdüğüne dikkat çeken Korçunov, dönem başkanı Norveç'in Konsey'deki çalışmaları tam teşekküllü olarak yeniden başlatmak istediğini ancak diğer ülkelerin desteğini alamadığını belirtti.1996'da kurulduArktik Konseyi, 1996 yılında kurulmuş olup özellikle çevre koruma alanında bölgesel işbirliğini teşvik eden üst düzey bir hükümetlerarası forum. Konsey'de Rusya, ABD, Danimarka (Grönland ve Faroe Adaları dahil), İzlanda, Kanada, Norveç, Finlandiya ve İsveç yer alıyor.Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından Arktik Konseyi'nin Moskova dışındaki 7 üyesi, Rusya başkanlığında ve evsahipliğinde yapılacak toplantılara katılmama kararı almıştı.ABD, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Kanada ve Norveç tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ülkelerimiz, mevcut koşullar göz önüne alındığında, Konsey'in önemli çalışmalarına devam etmemize izin verebilecek gerekli koşullar gözden geçirilene dek, Konsey'in ve yardımcı organlarının tüm toplantılarına katılımı geçici olarak askıya almıştır" denmişti. Dönem başkanlığı Mayıs 2021'de iki yıl için Rusya'ya geçmişti.Rusya, Barents Avrupa-Arktik Konseyi'nden çıkmıştıEylül 2023'te Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'nın Barents Avrupa-Arktik Konseyi'nden (BEAC) çıktığı duyurulmuştu.BEAC'teki Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Avrupa Komisyonu'ndan oluşan Batılı ülkelerin söz konusu formatı etkisiz hale getirdiği kaydedilen Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu ülkelerin hataları nedeniyle, Konseyin faaliyetleri Mart 2022'den bu yana paralize oldu" ifadesine yer verilmişti.Bakanlık, Finlandiya'nın rotasyon ilkesini ihlal ederek BEAC dönem başkanlığını Rusya'ya devretmediğinin altını çizerek "Mevcut şartlar altında, Rusya'nın BEAC'ten çıktığını açıklamak zorundayız" vurgusu yapmıştı.BEAC, Barents bölgesinde ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 1993'te kurulmuştu.ABD Arktik'teki topraklarda yeni hak iddiasında bulunmuştuABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kuzey Kutup (Arktik) bölgesindeki kıta sahanlığını yaklaşık 1 milyon metrekareye çıkaracak topraklarda hak iddia etmişti.Rusya ise çıkarlarının korunması için gerekli önlemlerin alınacağı uyarısında bulunmuştu.Putin bölgeye büyük önem veriyorTemmuz 2023'te Finlandiya sınırı yakınındaki Murmansk kentine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.Arktik bölgesinin savunma konuları ve kaynaklar açısından çok önem arz ettiğini belirten Putin, "Arktik'teki yerleşim yerlerini geliştirme görevi, askeri açıdan çok önemli. Burada savunma ve güvenlik açısından birçok çıkarımız var, bu nedenle insanlar insani koşullarda yaşamalı" demişti.
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Rusya Dışişleri: Arktik Konseyi'nden çıkma olasılığını dışlamıyoruz

14:22 06.02.2024
© Sputnik / Нина ЗотинаRusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Нина Зотина
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov, Arktik Konseyi'nin faaliyetlerinin Rusya'nın çıkarlarına uygun olmaması halinde Konsey'den çıkmayı dışlamadıklarını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Korçunov, "Eğer faaliyetleri Rusya'nın çıkarlarına uymuyorsa, Arktik Konseyi'nden çekilmeyi de kapsayan dış politika manevrası için mevcut tüm seçeneklere sahip olmamız gerektiği gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Arktik Konseyi'nin çok dar bir kapsam dahilinde işleyişini sürdürdüğüne dikkat çeken Korçunov, dönem başkanı Norveç'in Konsey'deki çalışmaları tam teşekküllü olarak yeniden başlatmak istediğini ancak diğer ülkelerin desteğini alamadığını belirtti.

1996'da kuruldu

Arktik Konseyi, 1996 yılında kurulmuş olup özellikle çevre koruma alanında bölgesel işbirliğini teşvik eden üst düzey bir hükümetlerarası forum. Konsey'de Rusya, ABD, Danimarka (Grönland ve Faroe Adaları dahil), İzlanda, Kanada, Norveç, Finlandiya ve İsveç yer alıyor.
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından Arktik Konseyi'nin Moskova dışındaki 7 üyesi, Rusya başkanlığında ve evsahipliğinde yapılacak toplantılara katılmama kararı almıştı.
ABD, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Kanada ve Norveç tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ülkelerimiz, mevcut koşullar göz önüne alındığında, Konsey'in önemli çalışmalarına devam etmemize izin verebilecek gerekli koşullar gözden geçirilene dek, Konsey'in ve yardımcı organlarının tüm toplantılarına katılımı geçici olarak askıya almıştır" denmişti. Dönem başkanlığı Mayıs 2021'de iki yıl için Rusya'ya geçmişti.

Rusya, Barents Avrupa-Arktik Konseyi'nden çıkmıştı

Eylül 2023'te Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'nın Barents Avrupa-Arktik Konseyi'nden (BEAC) çıktığı duyurulmuştu.
BEAC'teki Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Avrupa Komisyonu'ndan oluşan Batılı ülkelerin söz konusu formatı etkisiz hale getirdiği kaydedilen Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu ülkelerin hataları nedeniyle, Konseyin faaliyetleri Mart 2022'den bu yana paralize oldu" ifadesine yer verilmişti.
Bakanlık, Finlandiya'nın rotasyon ilkesini ihlal ederek BEAC dönem başkanlığını Rusya'ya devretmediğinin altını çizerek "Mevcut şartlar altında, Rusya'nın BEAC'ten çıktığını açıklamak zorundayız" vurgusu yapmıştı.
BEAC, Barents bölgesinde ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 1993'te kurulmuştu.

ABD Arktik'teki topraklarda yeni hak iddiasında bulunmuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kuzey Kutup (Arktik) bölgesindeki kıta sahanlığını yaklaşık 1 milyon metrekareye çıkaracak topraklarda hak iddia etmişti.
Rusya ise çıkarlarının korunması için gerekli önlemlerin alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Putin bölgeye büyük önem veriyor

Temmuz 2023'te Finlandiya sınırı yakınındaki Murmansk kentine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.
Arktik bölgesinin savunma konuları ve kaynaklar açısından çok önem arz ettiğini belirten Putin, "Arktik'teki yerleşim yerlerini geliştirme görevi, askeri açıdan çok önemli. Burada savunma ve güvenlik açısından birçok çıkarımız var, bu nedenle insanlar insani koşullarda yaşamalı" demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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Putin: Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Rusya'nın geleceğidir
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