https://sputniknews.com.tr/20231225/abd-arktikteki-topraklarda-yeni-hak-iddiasinda-bulundu-rusyadan-uyari-geldi-1078902075.html

ABD Arktik'teki topraklarda yeni hak iddiasında bulundu, Rusya'dan uyarı geldi

ABD Arktik'teki topraklarda yeni hak iddiasında bulundu, Rusya'dan uyarı geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kuzey Kutup (Arktik) bölgesindeki kıta sahanlığını yaklaşık 1 milyon metrekareye çıkaracak topraklarda hak iddia etti. Rusya... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T11:12+0300

2023-12-25T11:12+0300

2023-12-25T11:12+0300

dünya

arktik

kuzey kutbu

kuzey kutup

rusya

abd

birleşmiş milletler (bm)

kanada

japonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078901703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2b461b52319213b97a2975856762c2.jpg

ABD yönetimi, dünyadaki çatışma alanlarına Kuzey Kutup bölgesini de dahil etme potansiyeline sahip bir karara imza attı.Hak iddia edilen topraklarda petrol ve gaz sahaları da dahil önemli yeraltı kaynakları bulunduğunun altını çizen ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kıta sahanlığı, bir ülkenin kara topraklarının su altındaki uzantısıdır. ABD, uluslararası hukuka göre kaynakları ve hayati öneme sahip yaşam alanlarını koruma ve yönetme hakkına sahiptir. ABD, kıta sahanlığını genişleterek elektrikli araç aküsü üretimine yönelik minerallere erişim sağlamayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.Rusya'yla toprak ihtilafı yaratmadığı savunulduBu arada ABD Dışişleri, genişletilmiş kıta sahanlığı için belirlenen sınırların Rusya'yla toprak ihtilafı doğurmadığını, ancak Kanada ve Japonya'yla anlaşma yapılmasını gerektireceğini belirtti.Açıklamada "ABD'nin genişletilmiş kıta sahanlığı, Kanada, Bahamalar ve Japonya'nın genişletilmiş kıta sahanlığı alanlarıyla kısmen çakışmaktadır. Diğer yerlerde ABD, halihazırda Küba, Meksika ve Rusya da dahil komşularıyla genişletilmiş kıta sahanlığı sınırlarını oluşturmuştur" dendi.ABD Dışişleri, genişletilmiş kıta sahanlığının dış sınırlarının, Rusya'yla mutabakata varılan sınırın batısındaki hiçbir yere uzanmadığına da özellikle belirtti. Fakat yayınlanan haritalarda hak iddia edilen genişletilmiş kıta sahanlığının öncelikle Kuzey Kutbu ve Bering Denizi'ndeki toprakları kapsadığı görüldü. Stratejik önemi giderek artan bu bölgede Rusya ve Kanada da hak iddia ediyor.'Rusya'nın çıkarlarını korumak için önlem almaya devam edeceğiz'Sputnik'e demeç veren Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Rusya'nın Arktik'teki çıkarlarını korumak için gereken tüm önlemleri alacağını uyarısında bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan tüm bu açıklamaların kesinlikle hiçbir değeri olmadığını ve bunun ABD'nin 200 yıldan fazla süredir ortaya koyduğu saldırgan doğasının tezahüür olduğunu kaydeden Karasin, Rusya'nın daha önceden olduğu gibi gereken anlamları almaya devam edeceğini vurguladı.'Dünya, ABD'nin hak iddia ettiği sınırları tanımama hakkına sahip'Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ise, ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki kıta sahanlığını genişletme iddialarının uluslararası yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve dünyanın yeni sınırları tanımama hakkına sahip olduğunu belirtti.ABD'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni henüz onaylamadığına dikkat çeken Rus senatör, "Sonuç olarak, bugün Amerikalılar hiçbir uluslararası yasal dayanak olmadan hareket ediyorlar, bu da uluslararası toplumun yeni sınırları tanımama hakkına sahip olduğu anlamına geliyor" dedi.Uluslararası hukuk uyarınca ülkeler, sahip oldukları kıta sahanlıklarındaki doğal kaynakları çıkarma ve ekonomik fayda sağlama hakkına sahip. Kıta sahanlığının genişletilmesiyle ilgili kararlar, BM'nin ilgili komisyonu tarafından alınıyor.Putin bölgenin önemini vurgulamıştıTemmuz ayında Finlandiya sınırı yakınındaki Murmansk kentine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.Arktik bölgesinin savunma konuları ve kaynaklar açısından çok önem arz ettiğini belirten Putin, "Arktik'teki yerleşim yerlerini geliştirme görevi, askeri açıdan çok önemli. Burada savunma ve güvenlik açısından birçok çıkarımız var, bu nedenle insanlar insani koşullarda yaşamalı" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230721/finlandiya-siniri-yakinindaki-murmanska-giden-putin-arktik-bolgesi-stratejik-oneme-sahip-1073807175.html

arktik

kuzey kutbu

rusya

abd

kanada

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arktik, kuzey kutbu, kuzey kutup, rusya, abd, birleşmiş milletler (bm), kanada, japonya