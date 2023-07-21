https://sputniknews.com.tr/20230721/finlandiya-siniri-yakinindaki-murmanska-giden-putin-arktik-bolgesi-stratejik-oneme-sahip-1073807175.html

Finlandiya sınırı yakınındaki Murmansk'a giden Putin: Arktik bölgesi stratejik öneme sahip

Finlandiya sınırı yakınındaki Murmansk'a giden Putin: Arktik bölgesi stratejik öneme sahip

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesinin Rusya için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T13:20+0300

2023-07-21T13:20+0300

2023-07-21T13:20+0300

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finlandiya

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murmansk

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Rusya'nın kuzeybatı ucunda konumlanan, Norveç sınırına 108 ve Finlandiya sınırına 182 km mesafede yer alan Murmansk kentine giden Putin, Arktik şehirlerinin ve kapalı idari bölgelerin geliştirilmesiyle ilgili toplantıya katıldı.Arktik bölgesinin savunma konuları ve kaynaklar açısından çok önem arz ettiğini belirten Putin, "Arktik'teki yerleşim yerlerini geliştirme görevi, askeri açıdan çok önemli. Burada savunma ve güvenlik açısından birçok çıkarımız var, bu nedenle insanlar insani koşullarda yaşamalı" dedi.Putin, Arktik bölgesinde hızlı çözüm bulunması gereken sorunların biriktiğini kaydederek "Özellikle altyapının aşınması meselesi, büyük kentlerde bile yüzde 70'e varan aşınma mevcut. Bazı ücra köylerde ve kapalı idari bölgelerde bu sorun çok daha keskin biçimde hissediliyor" ifadelerini kullandı.Bu bağlamda Putin, hükümete bir dizi talimat verdi. Rus liderin talimatlarına göre Arktik bölgesinde askeri birliklerin bulunduğu yerlerdeki altyapıyı geliştirme faaliyet planının mutabakat süreci 1 Eylül'e kadar tamamlanacak. Arktik'te geliştirilmesi gerekecek şehirlerin listesi hazırlanacak. Gelecek yıl Arktik şehirlerinin geliştirilmesiyle ilgili kapsamlı planlar onaylanarak 2025'ten itibaren uygulamaya koyulacak.Kuzey Kutup Dairesi içindeki en büyük yerleşim merkezi olan Murmansk, Rusya'nın nükleer buzkıran filosuna ev sahipliği yapıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un siparişiyle Proje 22220 kapsamında üretilen 'Arktika' buzkıranı, dünyanın en büyük ve güçlü buzkıranı sıfatıyla Ekim 2020'de Murmansk'taki filoya dahil edilmişti.

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