https://sputniknews.com.tr/20240114/putin-uzak-dogu-ve-kuzey-kutbu-rusyanin-gelecegidir-1079624547.html

Putin: Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Rusya'nın geleceğidir

Putin: Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Rusya'nın geleceğidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu'nun Rusya'nın kalkınmasında önemli bir faktör olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Zira bu... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T13:31+0300

2024-01-14T13:31+0300

2024-01-14T13:31+0300

dünya

rusya

vladimir putin

kuzey kutbu

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rusya uzak doğu kalkınma bakanlığı

habarovsk

çukotka

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, ülke yönetiminin Uzak Doğu kalkınma projelerine 2000'li yılların başında başladığını, 2013'ten bu yana ise bölgelerin gelişiminde daha aktif bir rol oynadığını vurgularken, “Buna özellikle dikkat ettik, ediyoruz ve gelecekte de etmeye devam edeceğiz, çünkü bu bölgeler ülkenin geleceği. Kuzey Kutbu, lojistiğin, üretimin, yeraltı kaynaklarının bulunduğu yer. Bu bölgeleri geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı, Uzak Doğu'nun ülkenin en önemli bölgelerinden biri olduğunu kaydettiği konuşmasını, şu şekilde sürdürdü:Putin, Uzak Doğu’nun dünya ekonomisinin gelişimindeki eğilimlerde başrol oynayan bölgelerden biri olduğunu hatırlattığı sözlerini, “Burada (Uzak Doğu) kelimenin en geniş anlamıyla dev potansiyele sahip ticaret potansiyeli ve ortaklıklar var” diye sonlandırdı.Rusya Devlet Başkanı, yakın zamanda 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan ve ABD sınırına 100 km mesafede yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne gitmişti.Ardından Çin sınırına 30 km mesafede bulunan Habarovsk kentini ziyaret eden Putin, burada yaptığı açıklamasında, Rusya ekonomisinin alım gücü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html

rusya

kuzey kutbu

uzak doğu

uzak doğu bölgesi

habarovsk

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