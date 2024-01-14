https://sputniknews.com.tr/20240114/putin-uzak-dogu-ve-kuzey-kutbu-rusyanin-gelecegidir-1079624547.html
Putin: Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Rusya'nın geleceğidir
Putin: Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Rusya'nın geleceğidir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu'nun Rusya'nın kalkınmasında önemli bir faktör olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Zira bu... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T13:31+0300
2024-01-14T13:31+0300
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kuzey kutbu
uzak doğu
uzak doğu bölgesi
rusya uzak doğu kalkınma bakanlığı
habarovsk
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, ülke yönetiminin Uzak Doğu kalkınma projelerine 2000'li yılların başında başladığını, 2013'ten bu yana ise bölgelerin gelişiminde daha aktif bir rol oynadığını vurgularken, “Buna özellikle dikkat ettik, ediyoruz ve gelecekte de etmeye devam edeceğiz, çünkü bu bölgeler ülkenin geleceği. Kuzey Kutbu, lojistiğin, üretimin, yeraltı kaynaklarının bulunduğu yer. Bu bölgeleri geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı, Uzak Doğu'nun ülkenin en önemli bölgelerinden biri olduğunu kaydettiği konuşmasını, şu şekilde sürdürdü:Putin, Uzak Doğu’nun dünya ekonomisinin gelişimindeki eğilimlerde başrol oynayan bölgelerden biri olduğunu hatırlattığı sözlerini, “Burada (Uzak Doğu) kelimenin en geniş anlamıyla dev potansiyele sahip ticaret potansiyeli ve ortaklıklar var” diye sonlandırdı.Rusya Devlet Başkanı, yakın zamanda 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan ve ABD sınırına 100 km mesafede yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne gitmişti.Ardından Çin sınırına 30 km mesafede bulunan Habarovsk kentini ziyaret eden Putin, burada yaptığı açıklamasında, Rusya ekonomisinin alım gücü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html
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kuzey kutbu
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rusya, vladimir putin, kuzey kutbu, uzak doğu, uzak doğu bölgesi, rusya uzak doğu kalkınma bakanlığı, habarovsk, çukotka
rusya, vladimir putin, kuzey kutbu, uzak doğu, uzak doğu bölgesi, rusya uzak doğu kalkınma bakanlığı, habarovsk, çukotka
Putin: Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Rusya'nın geleceğidir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu'nun Rusya'nın kalkınmasında önemli bir faktör olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Zira bu bölgeler ülkenin geleceğidir” ifadelerini kullandı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, ülke yönetiminin Uzak Doğu kalkınma projelerine 2000'li yılların başında başladığını, 2013'ten bu yana ise bölgelerin gelişiminde daha aktif bir rol oynadığını vurgularken, “Buna özellikle dikkat ettik, ediyoruz ve gelecekte de etmeye devam edeceğiz, çünkü bu bölgeler ülkenin geleceği. Kuzey Kutbu, lojistiğin, üretimin, yeraltı kaynaklarının bulunduğu yer. Bu bölgeleri geliştirmemiz gerekiyor
” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı, Uzak Doğu'nun ülkenin en önemli bölgelerinden biri olduğunu kaydettiği konuşmasını, şu şekilde sürdürdü:
“Toprakları çok büyük ancak seyrek nüfuslu Uzak Doğu’da toplam 12 milyon vatandaş yaşıyor. Bununla birlikte Asya, sadece dünyanın başka hiçbir bölgesinde olmayan bir hızla gelişmekle kalmıyor, aynı zamanda bu gelişimin eğilimleri de önemli. Uzak Doğu’nun gelişmeye başlaması tesadüf değil.”
Putin, Uzak Doğu’nun dünya ekonomisinin gelişimindeki eğilimlerde başrol oynayan bölgelerden biri olduğunu hatırlattığı sözlerini, “Burada (Uzak Doğu) kelimenin en geniş anlamıyla dev potansiyele sahip ticaret potansiyeli ve ortaklıklar var” diye sonlandırdı.
Rusya Devlet Başkanı, yakın zamanda 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan ve ABD sınırına 100 km mesafede yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne
gitmişti.
Ardından Çin sınırına 30 km mesafede bulunan Habarovsk kentini ziyaret eden Putin, burada yaptığı açıklamasında, Rusya ekonomisinin alım gücü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çekmişti.