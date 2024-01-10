https://sputniknews.com.tr/20240110/putin-2024teki-ilk-ziyaretini-gerceklestiriyor-abdye-sadece-100-km-uzaklikta-1079493446.html

Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta

Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'ne gitti. Çukotka'yı ilk kez ziyaret eden... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T10:45+0300

2024-01-10T10:45+0300

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kutup

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'teki ilk çalışma ziyareti için ABD sınırına 100 km mesafede bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'nin başkenti Anadır'ı tercih etti.Daha önce Çukotka'ya hiç gitmediğini ve bölgeyi ziyaret etmek istediğini birçok kez dile getiren Putin, Dmitriy Medvedev'in ardından doğal kaynaklar açısından zengin olan bu topraklara giden ikinci Rusya Devlet Başkanı oldu. Medvedev, Çukotka'yı 2008 yılında ziyaret etmişti.Putin, 2017 yılında henüz Rusya'nın tüm bölgelerini ziyaret etmediğini ve Çukotka'yı ziyaret etmeyi çok istediğini söylemişti. Rus lider, Çukotka'nın madencilik de dahil gelecek vaat eden çalışma alanlarına sahip bir bölge olduğunu belirterek "Orada olup biten her şeyi biliyorum, mutlaka geleceğim" demişti.Bering Boğazı üzerinden ABD'nin Alaska bölgesiyle deniz sınırına sahip olan Çukotka, Moskova'dan 9 saat ileride bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231225/abd-arktikteki-topraklarda-yeni-hak-iddiasinda-bulundu-rusyadan-uyari-geldi-1078902075.html

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