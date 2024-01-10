Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçime doğru: Hakan Bayrakçı yorumladı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240110/putin-2024teki-ilk-ziyaretini-gerceklestiriyor-abdye-sadece-100-km-uzaklikta-1079493446.html
Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta
Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'ne gitti. Çukotka'yı ilk kez ziyaret eden... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T10:45+0300
2024-01-10T10:45+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kutup
çukotka
abd
alaska
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079493100_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_3f780aade09fcad03c482c674ff606c1.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'teki ilk çalışma ziyareti için ABD sınırına 100 km mesafede bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'nin başkenti Anadır'ı tercih etti.Daha önce Çukotka'ya hiç gitmediğini ve bölgeyi ziyaret etmek istediğini birçok kez dile getiren Putin, Dmitriy Medvedev'in ardından doğal kaynaklar açısından zengin olan bu topraklara giden ikinci Rusya Devlet Başkanı oldu. Medvedev, Çukotka'yı 2008 yılında ziyaret etmişti.Putin, 2017 yılında henüz Rusya'nın tüm bölgelerini ziyaret etmediğini ve Çukotka'yı ziyaret etmeyi çok istediğini söylemişti. Rus lider, Çukotka'nın madencilik de dahil gelecek vaat eden çalışma alanlarına sahip bir bölge olduğunu belirterek "Orada olup biten her şeyi biliyorum, mutlaka geleceğim" demişti.Bering Boğazı üzerinden ABD'nin Alaska bölgesiyle deniz sınırına sahip olan Çukotka, Moskova'dan 9 saat ileride bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/abd-arktikteki-topraklarda-yeni-hak-iddiasinda-bulundu-rusyadan-uyari-geldi-1078902075.html
rusya
çukotka
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079493100_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_adcf288d82178e764e617aee8417839c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, kutup, çukotka, abd, alaska
rusya, vladimir putin, kutup, çukotka, abd, alaska

Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta

10:45 10.01.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'ne gitti. Çukotka'yı ilk kez ziyaret eden Rus lider, ABD sınırına sadece 100 km uzaklıkta bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'teki ilk çalışma ziyareti için ABD sınırına 100 km mesafede bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'nin başkenti Anadır'ı tercih etti.
Daha önce Çukotka'ya hiç gitmediğini ve bölgeyi ziyaret etmek istediğini birçok kez dile getiren Putin, Dmitriy Medvedev'in ardından doğal kaynaklar açısından zengin olan bu topraklara giden ikinci Rusya Devlet Başkanı oldu. Medvedev, Çukotka'yı 2008 yılında ziyaret etmişti.
Putin, 2017 yılında henüz Rusya'nın tüm bölgelerini ziyaret etmediğini ve Çukotka'yı ziyaret etmeyi çok istediğini söylemişti. Rus lider, Çukotka'nın madencilik de dahil gelecek vaat eden çalışma alanlarına sahip bir bölge olduğunu belirterek "Orada olup biten her şeyi biliyorum, mutlaka geleceğim" demişti.
Bering Boğazı üzerinden ABD'nin Alaska bölgesiyle deniz sınırına sahip olan Çukotka, Moskova'dan 9 saat ileride bulunuyor.
Kuzey Kutup (Arktik) Rusya buzkıran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
DÜNYA
ABD Arktik'teki topraklarda yeni hak iddiasında bulundu, Rusya'dan uyarı geldi
25 Aralık 2023, 11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала