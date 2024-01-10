https://sputniknews.com.tr/20240110/putin-2024teki-ilk-ziyaretini-gerceklestiriyor-abdye-sadece-100-km-uzaklikta-1079493446.html
Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta
Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'ne gitti. Çukotka'yı ilk kez ziyaret eden... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T10:45+0300
2024-01-10T10:45+0300
2024-01-10T10:45+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kutup
çukotka
abd
alaska
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079493100_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_3f780aade09fcad03c482c674ff606c1.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'teki ilk çalışma ziyareti için ABD sınırına 100 km mesafede bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'nin başkenti Anadır'ı tercih etti.Daha önce Çukotka'ya hiç gitmediğini ve bölgeyi ziyaret etmek istediğini birçok kez dile getiren Putin, Dmitriy Medvedev'in ardından doğal kaynaklar açısından zengin olan bu topraklara giden ikinci Rusya Devlet Başkanı oldu. Medvedev, Çukotka'yı 2008 yılında ziyaret etmişti.Putin, 2017 yılında henüz Rusya'nın tüm bölgelerini ziyaret etmediğini ve Çukotka'yı ziyaret etmeyi çok istediğini söylemişti. Rus lider, Çukotka'nın madencilik de dahil gelecek vaat eden çalışma alanlarına sahip bir bölge olduğunu belirterek "Orada olup biten her şeyi biliyorum, mutlaka geleceğim" demişti.Bering Boğazı üzerinden ABD'nin Alaska bölgesiyle deniz sınırına sahip olan Çukotka, Moskova'dan 9 saat ileride bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/abd-arktikteki-topraklarda-yeni-hak-iddiasinda-bulundu-rusyadan-uyari-geldi-1078902075.html
rusya
çukotka
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079493100_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_adcf288d82178e764e617aee8417839c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, kutup, çukotka, abd, alaska
rusya, vladimir putin, kutup, çukotka, abd, alaska
Putin, 2024'teki ilk ziyaretini gerçekleştiriyor: ABD'ye sadece 100 km uzaklıkta
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024 yılındaki ilk çalışma ziyareti için Kutup Bölgesi'nde bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'ne gitti. Çukotka'yı ilk kez ziyaret eden Rus lider, ABD sınırına sadece 100 km uzaklıkta bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'teki ilk çalışma ziyareti için ABD sınırına 100 km mesafede bulunan Çukotka Özerk Bölgesi'nin başkenti Anadır'ı tercih etti.
Daha önce Çukotka'ya hiç gitmediğini ve bölgeyi ziyaret etmek istediğini birçok kez dile getiren Putin, Dmitriy Medvedev'in ardından doğal kaynaklar açısından zengin olan bu topraklara giden ikinci Rusya Devlet Başkanı oldu. Medvedev, Çukotka'yı 2008 yılında ziyaret etmişti.
Putin, 2017 yılında henüz Rusya'nın tüm bölgelerini ziyaret etmediğini ve Çukotka'yı ziyaret etmeyi çok istediğini söylemişti. Rus lider, Çukotka'nın madencilik de dahil gelecek vaat eden çalışma alanlarına sahip bir bölge olduğunu belirterek "Orada olup biten her şeyi biliyorum, mutlaka geleceğim" demişti.
Bering Boğazı üzerinden ABD'nin Alaska bölgesiyle deniz sınırına sahip olan Çukotka, Moskova'dan 9 saat ileride bulunuyor.