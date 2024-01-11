https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html

Putin'den Rus ekonomisine övgü: Avrupa'da bir numarayız

Putin'den Rus ekonomisine övgü: Avrupa'da bir numarayız

Rusya'ya her taraftan baskı uygulandığını belirten Putin, buna rağmen ülkesinin Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'da ekonomi alanında birinci sırada yer... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T10:07+0300

2024-01-11T10:07+0300

2024-01-11T10:07+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

ekonomi

merkez bankası

rusya merkez bankası

enflasyon

politika faizi

almanya

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Çukotka'daki temaslarının ardından Habarovsk'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu Bölgesi'nin farklı kentlerinden iş insanlarıyla bir araya geldi.Rusya ekonomisinin alım gücü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çeken Putin, şunları söyledi:Alım gücü açısından tüm Avrupa'yı geride bıraktıklarını söyleyen Putin, ancak kişi başına düşen gelir için hala daha çabalamaları gerektiğini, bundan dolayı üzerinde çalışacakları hususlar bulunduğunu ifade etti.2023'te ekonomik büyüme yüzde 4 seviyesinde olabilir'Yakında açıklanması beklenen 2023 yılının ekonomik büyüme rakamlarına değinen Putin, öngörülen yüzde 3.5'luk seviyenin üzerine çıkarak yüzde 4'lük büyüme kaydedilebileceğini söyledi.Putin, Rusya'nın her taraftan baskı gördüğüğü dikkate alındığında bunun şaşırtıcı bir sonuç olduğunun altını çizdi.'Yüksek faiz geçici nitelikte'Putin, iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, Rusya Merkez Bankası'nın yüksek politika faizi uygulamasının geçici nitelikte olduğunu da belirtti.Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın da bunu açıkladığını anımsatan Putin, enflasyonla ilgili sorunlar çözüldükçe faiz konusundaki tutumun değişeceğini düşündüğünü söyledi.'Enflasyon düzelecek'Bununla beraber Putin, Rusya'da enflasyondaki durumun iyileşeceğinden emin olduğunu ifade etti.Rusya Merkez Bankası'nın aldığı kararların önemli bir kısmının enflasyonu düşürmeye yönelik olduğunu söyleyen Putin, "Ben de hedeflenen rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/dunya-bankasi-rus-ekonomisine-iliskin-buyume-tahminini-yukseltti-1079485671.html

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rusya, vladimir putin, ekonomi, merkez bankası, rusya merkez bankası, enflasyon, politika faizi, almanya