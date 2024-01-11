Putin'den Rus ekonomisine övgü: Avrupa'da bir numarayız
© Sputnik / Павел БедняковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya'ya her taraftan baskı uygulandığını belirten Putin, buna rağmen ülkesinin Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'da ekonomi alanında birinci sırada yer aldığını söyledi.
Çukotka'daki temaslarının ardından Habarovsk'a geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu Bölgesi'nin farklı kentlerinden iş insanlarıyla bir araya geldi.
Rusya ekonomisinin alım gücü açısından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığına dikkat çeken Putin, şunları söyledi:
"Bizi her taraftan boğuyorlar, baskı altına alıyorlar ancak ekonominin büyüklüğü açısından Avrupa'da birinciyiz. Almanya'yı geçtik ve dünyada beşinci sıraya yerleştik. Sıralama Çin, ABD, Hindistan, Japonya, Rusya şeklinde. Avrupa'da bir numarayız."
Alım gücü açısından tüm Avrupa'yı geride bıraktıklarını söyleyen Putin, ancak kişi başına düşen gelir için hala daha çabalamaları gerektiğini, bundan dolayı üzerinde çalışacakları hususlar bulunduğunu ifade etti.
2023'te ekonomik büyüme yüzde 4 seviyesinde olabilir'
Yakında açıklanması beklenen 2023 yılının ekonomik büyüme rakamlarına değinen Putin, öngörülen yüzde 3.5'luk seviyenin üzerine çıkarak yüzde 4'lük büyüme kaydedilebileceğini söyledi.
Putin, Rusya'nın her taraftan baskı gördüğüğü dikkate alındığında bunun şaşırtıcı bir sonuç olduğunun altını çizdi.
Putin, Rusya'nın her taraftan baskı gördüğüğü dikkate alındığında bunun şaşırtıcı bir sonuç olduğunun altını çizdi.
'Yüksek faiz geçici nitelikte'
Putin, iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, Rusya Merkez Bankası'nın yüksek politika faizi uygulamasının geçici nitelikte olduğunu da belirtti.
Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın da bunu açıkladığını anımsatan Putin, enflasyonla ilgili sorunlar çözüldükçe faiz konusundaki tutumun değişeceğini düşündüğünü söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın da bunu açıkladığını anımsatan Putin, enflasyonla ilgili sorunlar çözüldükçe faiz konusundaki tutumun değişeceğini düşündüğünü söyledi.
'Enflasyon düzelecek'
Bununla beraber Putin, Rusya'da enflasyondaki durumun iyileşeceğinden emin olduğunu ifade etti.
Rusya Merkez Bankası'nın aldığı kararların önemli bir kısmının enflasyonu düşürmeye yönelik olduğunu söyleyen Putin, "Ben de hedeflenen rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye ekledi.
Rusya Merkez Bankası'nın aldığı kararların önemli bir kısmının enflasyonu düşürmeye yönelik olduğunu söyleyen Putin, "Ben de hedeflenen rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye ekledi.