https://sputniknews.com.tr/20240110/dunya-bankasi-rus-ekonomisine-iliskin-buyume-tahminini-yukseltti-1079485671.html
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Rusya’nın ekonomik büyümesine ilişkin tahminini 2024’te yüzde 1.3’e, 2025’te de yüzde 0.9’a yükseltti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T02:56+0300
2024-01-10T02:56+0300
2024-01-10T02:56+0300
ekonomi
dünya bankası
rusya
ekonomi
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Dünya Bankası’nın raporuna göre, Rus ekonomisi 2024’te yüzde 1.3, 2025’te de yüzde 0.9 oranında büyüyecek.Daha önce Rus ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 1.2, 2025’te de yüzde 0.8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.Dünya Bankası’na göre, Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.6 oranında büyüdü.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2023 ekonomik büyümeyi yüzde 3.5 olarak değerlendirmişti. Bakanlık, 2024’te yüzde 2.3 oranında ekonomik büyüme bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-g20-ulkeleri-arasinda-ekonomik-buyumede-ilk-5e-girdi-1076017420.html
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dünya bankası, rusya, ekonomi
dünya bankası, rusya, ekonomi
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Rusya’nın ekonomik büyümesine ilişkin tahminini 2024’te yüzde 1.3’e, 2025’te de yüzde 0.9’a yükseltti.
Dünya Bankası’nın raporuna göre, Rus ekonomisi 2024’te yüzde 1.3, 2025’te de yüzde 0.9 oranında büyüyecek.
Daha önce Rus ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 1.2, 2025’te de yüzde 0.8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.
Dünya Bankası’na göre, Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.6 oranında büyüdü.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2023 ekonomik büyümeyi yüzde 3.5 olarak değerlendirmişti. Bakanlık, 2024’te yüzde 2.3 oranında ekonomik büyüme bekliyor.