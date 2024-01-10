https://sputniknews.com.tr/20240110/dunya-bankasi-rus-ekonomisine-iliskin-buyume-tahminini-yukseltti-1079485671.html

Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Rusya’nın ekonomik büyümesine ilişkin tahminini 2024’te yüzde 1.3’e, 2025’te de yüzde 0.9’a yükseltti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T02:56+0300

2024-01-10T02:56+0300

2024-01-10T02:56+0300

ekonomi

dünya bankası

rusya

ekonomi

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Dünya Bankası’nın raporuna göre, Rus ekonomisi 2024’te yüzde 1.3, 2025’te de yüzde 0.9 oranında büyüyecek.Daha önce Rus ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 1.2, 2025’te de yüzde 0.8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.Dünya Bankası’na göre, Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.6 oranında büyüdü.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2023 ekonomik büyümeyi yüzde 3.5 olarak değerlendirmişti. Bakanlık, 2024’te yüzde 2.3 oranında ekonomik büyüme bekliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-g20-ulkeleri-arasinda-ekonomik-buyumede-ilk-5e-girdi-1076017420.html

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