https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-g20-ulkeleri-arasinda-ekonomik-buyumede-ilk-5e-girdi-1076017420.html
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yılki ticaret ve kalkınma raporunda, Rusya’nın G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümesi önemli... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T23:53+0300
2023-10-04T23:53+0300
2023-10-04T23:58+0300
ekonomi
unctad
rusya
rus ekonomisi
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
birleşmiş milletler (bm)
ekonomi
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Rapora göre Rusya'nın yanı sıra Brezilya, Çin, Japonya ve Meksika'da da güçlü gelişme beklenirken, G20 ülkeleri arasında belirli dalgalanmalar dikkate alınsa da genel ekonomik büyüme hızının bu ülkelerde olacağı öngörülüyor.UNCTAD, aynı zamanda, Rusya ekonomisindeki tahmini büyümenin 2024 yılında yüzde 2 olacağını da ekledi.Eylül ayında güncel ekonomik raporunu paylaşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkenin bu yılki GSYH büyümesine ilişkin tahminini yüzde 2.8'e yükseltmişti.Rusya Merkez Bankası ise ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1.5 ila 2.5 bandında seyredeceğini tahmin ederken, 2024'te ise büyümenin yüzde 0.5-1.5 civarında olacağını öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-merkez-bankasindan-uyari-2008-kuresel-ekonomik-krizi-tekrarlanabilir-1074568433.html
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unctad, rusya, rus ekonomisi, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), birleşmiş milletler (bm), ekonomi
unctad, rusya, rus ekonomisi, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), birleşmiş milletler (bm), ekonomi
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
23:53 04.10.2023 (güncellendi: 23:58 04.10.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yılki ticaret ve kalkınma raporunda, Rusya’nın G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümesi önemli ölçüde hızlanacak az sayıda ülkeden biri olduğuna dikkat çekerken, gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYH) büyümenin bu yıl yüzde 2.2'ye ulaşacağının altını çizdi.
Rapora göre Rusya'nın yanı sıra Brezilya, Çin, Japonya ve Meksika'da da güçlü gelişme beklenirken, G20 ülkeleri arasında belirli dalgalanmalar dikkate alınsa da genel ekonomik büyüme hızının bu ülkelerde olacağı öngörülüyor.
UNCTAD, aynı zamanda, Rusya ekonomisindeki tahmini büyümenin 2024 yılında yüzde 2 olacağını da ekledi.
Eylül ayında güncel ekonomik raporunu paylaşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkenin bu yılki GSYH büyümesine ilişkin tahminini yüzde 2.8'e yükseltmişti.
Rusya Merkez Bankası ise ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1.5 ila 2.5 bandında seyredeceğini tahmin ederken, 2024'te ise büyümenin yüzde 0.5-1.5 civarında olacağını öngörüyor.