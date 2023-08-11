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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230811/rusya-merkez-bankasindan-uyari-2008-kuresel-ekonomik-krizi-tekrarlanabilir-1074568433.html
Rusya Merkez Bankası'ndan uyarı: 2008 küresel ekonomik krizi tekrarlanabilir
Rusya Merkez Bankası'ndan uyarı: 2008 küresel ekonomik krizi tekrarlanabilir
Rusya Merkez Bankası, Batı'nın yaptırım baskısının artacağı ve 2008'dekine benzer bir küresel ekonomik krizin yaşanacağı yönünde tahminlerin yer aldığı bir... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T17:20+0300
2023-08-11T17:20+0300
ekonomi
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küresel ticaret
ekonomik kriz
petrol
petrol fiyatları
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Rusya Merkez Bankası tarafından '2024-2026 Devlet Para Politikası' başlığıyla yayınlanan raporun riskli senaryo bölümünde gelişmiş ülkelerdeki kararlı enflasyon baskısının devam edebileceği öngörüldü.Raporda, "Faiz oranlarındaki hızlı artış, finans kurumlarının durumunu daha da kötüleştirecek. Mali piyasa için faiz oranı riskinin gerçekleşmesi, belirsizliğin artmasına ve riskli varlıklardan büyük ölçekli bir kaçışa neden olabilir. Bunun sonucunda 2007-2008 krizine benzer ölçekte bir küresel kriz yaşanabilir" dendi.Temel senaryo bölümünde de, küresel ekonomideki ayrışma sürecinin daha da hızlanabileceği ve Rusya üzerindeki yaptırım baskısının daha da artabileceği tahmininde bulunuldu.Raporda yer alan ve 2024-2026 yıllarını kapsayan baz senaryoya göre ülke ekonomisi yıllık yüzde 1.5 ila 2.5 arası dengeli bir büyüme kaydedecek.Küreselleşmede yaşanan gerileme nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş yaşanacağının hatırlatıldığı raporda, Rus Ural petrolünün varil fiyatının 2025'te 45 dolar olacağı ifadesi de yer aldı.Jeopolitik şartların önemli oranda değişmeyeceği öngörüsüne yer verilen raporda, “Rus ekonomisine yönelik uygulanan yaptırımlar, tahminlerin tüm vadesi boyunca yürürlükte kalacaktır. Rus ihracat ürünleri, küresel pazarda indirimli olarak satılmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.
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rusya, dünya, küresel ticaret, ekonomik kriz, petrol, petrol fiyatları
rusya, dünya, küresel ticaret, ekonomik kriz, petrol, petrol fiyatları

Rusya Merkez Bankası'ndan uyarı: 2008 küresel ekonomik krizi tekrarlanabilir

17:20 11.08.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Merkez Bankası, Batı'nın yaptırım baskısının artacağı ve 2008'dekine benzer bir küresel ekonomik krizin yaşanacağı yönünde tahminlerin yer aldığı bir rapor yayınladı.
Rusya Merkez Bankası tarafından '2024-2026 Devlet Para Politikası' başlığıyla yayınlanan raporun riskli senaryo bölümünde gelişmiş ülkelerdeki kararlı enflasyon baskısının devam edebileceği öngörüldü.

Raporda, "Faiz oranlarındaki hızlı artış, finans kurumlarının durumunu daha da kötüleştirecek. Mali piyasa için faiz oranı riskinin gerçekleşmesi, belirsizliğin artmasına ve riskli varlıklardan büyük ölçekli bir kaçışa neden olabilir. Bunun sonucunda 2007-2008 krizine benzer ölçekte bir küresel kriz yaşanabilir" dendi.

Temel senaryo bölümünde de, küresel ekonomideki ayrışma sürecinin daha da hızlanabileceği ve Rusya üzerindeki yaptırım baskısının daha da artabileceği tahmininde bulunuldu.

Raporda yer alan ve 2024-2026 yıllarını kapsayan baz senaryoya göre ülke ekonomisi yıllık yüzde 1.5 ila 2.5 arası dengeli bir büyüme kaydedecek.

Küreselleşmede yaşanan gerileme nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş yaşanacağının hatırlatıldığı raporda, Rus Ural petrolünün varil fiyatının 2025'te 45 dolar olacağı ifadesi de yer aldı.

Jeopolitik şartların önemli oranda değişmeyeceği öngörüsüne yer verilen raporda, “Rus ekonomisine yönelik uygulanan yaptırımlar, tahminlerin tüm vadesi boyunca yürürlükte kalacaktır. Rus ihracat ürünleri, küresel pazarda indirimli olarak satılmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.
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