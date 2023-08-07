https://sputniknews.com.tr/20230807/ingiliz-basini-avrupanin-onde-gelen-sirketleri-rusyada-en-az-100-milyar-euro-kaybetti-1074450816.html

İngiliz basını: Avrupa'nın önde gelen şirketleri, Rusya'da en az 100 milyar euro kaybetti

İngiliz basını: Avrupa'nın önde gelen şirketleri, Rusya'da en az 100 milyar euro kaybetti

Avrupa'daki büyük şirketlerin Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekatın başından bu yana en az 100 milyar dolar kayba uğradığı belirtildi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T17:04+0300

2023-08-07T17:04+0300

2023-08-07T17:04+0300

ukrayna krizi

the financial times (ft)

moskova

rusya

batılı ülkeler

fiyat artışı

avrupa

ambargo

yaptırım

ekonomik yaptırım

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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, bir analiz yaparak Avrupa'nın önde gelen şirketlerin özel askeri harekatın başından beri yaşadığı zarara ilişkin bir projeksiyon hazırladı.FT, yaklaşık 176 şirketin Rusya'daki işletmelerinin satılması, kapatılması veya küçültülmesi sonucunda varlıkların değer kaybına uğradığını, döviz alışverişinden kaynaklanan maliyetlerle ve diğer tek seferlik giderlerle karşılaştığını kaydetti.FT'nin haberinde, Ukrayna'daki çatışmalar ve Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle enerji ve diğer ürünlerin fiyatlarındaki artışın hesaba katılmadığı da ifade edildi.Rusya, Batılı ülkeleri Moskova'ya yönelik yaptırımların ve baskının bumerang etkisiyle kendilerini etkileyeceği konusunda defaatle uyarmıştı. Fakat Moskova'nın uyarılarını dikkate almayan Batı, ilişkilerdeki bağların kopmasına yol açacak adımlara ve yaptırımlara devam etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230807/ukrayna-ordusu-herson-ve-kirimdaki-koprulere-yonelik-saldirilarin-sorumlulugunu-ustlendi-1074448138.html

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the financial times (ft), moskova, rusya, batılı ülkeler, fiyat artışı, avrupa, ambargo, yaptırım, ekonomik yaptırım, boykot