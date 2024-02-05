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- Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 1 yıl geçti. Yaralarını sarmakta olan bölgedeki son durum Sputnik'in özel sayfasında.
https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depreminde-kac-kisi-oldu-neler-yasandi-kac-bina-yikildi-depremin-siddeti-son-depremler-1080416968.html
Verilerle 6 Şubat depremlerinin bilançosu
Verilerle 6 Şubat depremlerinin bilançosu
6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T15:26+0300
2024-02-05T15:26+0300
deprem
kahramanmaraş
hatay
bina
konut
6 şubat depremlerinin 1. yılı
afad
gaziantep
şanlıurfa
erzurum
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Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi dört bir yanında anılıyor. Dünyada pek çok ülkenin dahi seferber olduğu büyük felaketin ise üzerinden 1 yıl geçti. Geride kalan sürede bölge depremle yaşamaya devam etti.Depremler kaç büyüklüğünde oldu?Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, aynı gün ise 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.Kaç saniye sürdü?Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem 65 saniye sürdü, Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 45 saniye sürdü.6 Şubat depremi kaç ili etkiledi?Depremler milyonlarca nüfusun yaşadığı 11 ilde büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açmıştı. Bu iller ise şöyle:6 Şubat depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?Son verilere göre, Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının en büyüğü ise Hatay'da gerçekleşti. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından Mısır'a kadar hissedilen bu felakette Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti ve toplam 122 binden fazla kişi de yaralandı.Kaç kişi etkilendi?Depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurarak Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı ve ülke nüfusunun yüzde 16'sına tekabul eden yaklaşık 15 milyon kişiyi etkiledi.Ne kadar bina yıkıldı?Ağır hasarlı ve yıkık binalar en fazla Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yer alırken, toplamda 38 bin 901 bina aynı gün deprem sebebiyle yerle bir oldu. Cumhurbaşkanlığı raporuna göre 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bunlara ek olarak 128 bin 778 konut da orta derecede hasar aldı.İller bazında yıkılan biların güncel sayısı ise aşağıdaki gibidir:Hatay'da ruhsatsız binalar can aldıHatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, depremlerle ilgili soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir. Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir" dedi.Kaç binada arama-kurtarma çalışması yapıldı?26 bin binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü.Toplam kaç kişi evsiz kaldı?Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı düşünülüyor.Depremde bölgede bulunan arama kurtarma verileriTürkiye Afet Müdahale Planı'na göre Türkiye’de yaşanması olası afetlerde arama-kurtarma çalışmalarından ve koordinasyonundan sorumlu kurum olan AFAD’ın açıklamasına göre depremden bir gün sonra 07 Şubat 2023 saat 19.00 itibarıyla “Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı,STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama-kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 60.217’dir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 3.251 personel afet bölgesine sevk edilmiştir” açıklaması yayınlanmıştı.Enkaz altından en son sağ çıkarılan kişi kim?Enkazında en uzun süre sağ kalan kişi ise günler boyunca süren çalışmanın ardından kurtarılan 67 yaşındaki Hüseyin Berber oldu. Berber’in depremden 185 saat sonra kurtarılması ile ülkede büyük bir umut oluşmuştu.1 yılda meydana gelen artçı deprem sayısıKandilli tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti.Depremden en çok etkilenen şehirlerdeki binaların inşa yılına göre oranıTÜİK'in 2021 yılında yaptığı Bina ve Konut Nitelikleri Araştırmasına göre, 6 Şubat 2023'te art arda gelen depremlerde en çok etkilen 10 şehirde 1981-2000 yılında inşa edilen binaların oranı yüzde 26.1 2001 ve sonrası inşa edilen binaların oranı ise yüzde 51,8. Depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da 2001 öncesi yapılan binaların oranı yüzde 46,1 2001 sonrası yapılan binaların oranı ise yüzde 50. Kahramanmaraş'ta 2001 öncesi yapılan binaların oranı yüzde 38.6 2001 ve sonrasında yapılan binaların oranı ise yüzde 58.1.Depremden etkilenen illerdeki binaların ortalama kat sayıları dağılımıDepremden en çok etkilenen 10 ildeki 6+ katlı binaların ortalama oranı yüzde 30,6. 3-6 katlı binaların oranı ise yüzde 22.59.Afet bölgesinde toplam kaç konut yapılması planlanıyor?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden sonra 31 Mart'ta yaptığı konuşmada, “319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” demişti.Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise 14 Eylül'de TRT Haber’e verdiği mülakatta, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ), depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıklamıştı.Kaç ülkeden arama- kurtarma ekipleri ve yardımlar geldi?Olağan üstü hal ilan edilen ve ‘deprem bölgesi’ olarak afet alanı belirlenen 11 şehire 2023 yılının en kapsamlı uluslararası insani yardımı sağlandı. 94 ülkeden yapılan yardımda 141 binden fazla kişi arama kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye geldi.İlk anda bölge nasıl tahliye edildi?Hangi ülkelerde yas ilan edildi?Yaşanan depremle aynı gün, hayatını kaybedenler için Türkiye’de 7 günlük yas ilan edilmiş, bunu Kuzey Kıbrıs, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş takip etmişti.Depremle ilgili Meclis çalışmaları ve soru önerge sayısıTBMM 'Yazılı Soru Önergesi Sorgu Formu' sayfasını kullanarak 'deprem' anahtar kelimesiyle arama yapıldığında sadece 27. yasama döneminde toplam 2033 yazılı soru önergesi verdiği tespit ediliyor. Bu soru önerilerden 510’u zamanında cevaplanırken 1046’sı süresi geçtikten sonra cevaplanmış. 477 soru önergesi ise yanıtsız kalmış.Anma programlarıYıl dönümü dolayısıyla, Malatya'da çeşitli anma programları gerçekleştiriliyor. 6 Şubat'ta ilk depremin meydana geldiği 04.17'de İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki etkinlikle başlayan anma programları gün boyu devam edecek.Şehir Mezarlığı'nda, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yer aldığı anıtta ise herhangi bir tören planlanmadı.100 bin karanfilAntalya Süs Bitkileri İhracatçılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri, birinci yıl dönümünde karanfillerle andı. 55 bin 537 kişinin anısına 100 bin kırmızı karanfil dağıttı. Bu karanfiller, Hatay İli Çiçekçiler Derneği'nce anma töreni yerlerinde ve mezarlıklarda dağıtıldı.Ücretsiz otobüslerAyrıca Hatay'da büyükşehir belediyesi tarafında anma programları için ücretsiz servis güzergahları oluşturuldu.Aynı şekilde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Salı günü şehir merkezi ile Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti veriyor.Elbette yaşan büyük felaket sadece afet bölgesinde anılmıyor. Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de anma programları yapılırken; bir başka büyük depremi yaşayan Kocaeli’nde de faaliyet gösteren Deprem Bölgesi İl Dernekleri'nin öncülüğünde Anma ve Anlama programı düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı programda aynı zamanda deprem gerçeğini anlama ve anlatma adına da stantlar kuruldu. Fotoğraf sergisinin de yer alacağı etkinlik sırasında deprem bölgesinde görev yapmış yemek tırları da yerini aldı. katılımcılara ikramlar dağıtıldı. 12.00'da İzmit Fevziye Camii'nde başlayan programın hemen ardından gıyabı cenaze namazı ve basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP ise 81 il ve tüm ilçe başkanlıklarında anma törenleri düzenledi. İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de tüm il ve ilçe başkanlıklarının açık olması ve depremde hayatını kaybedenleri anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi.Depremin maddi hasarıDönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi'ni kamuoyuyla paylaşmış; "6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" demişti.2023'te gerçekleşen büyük depremler2023'te dünyada, 7 şiddetinin üzerinde üzerinde 18, 6’ın üzerinde ise 123 deprem meydana gelirken, bunların kuşkusuz en ölümcül olanı Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240205/hatayli-depremzede-bu-yasadigimizdan-sonra-bizim-artik-bir-apartmanda-oturmamiz-mumkun-degil-1080407002.html
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Verilerle 6 Şubat depremlerinin bilançosu

15:26 05.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz6 Şubat Depremleri, afet bölgesi
6 Şubat Depremleri, afet bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu. Tüm bu süre zarfında yaralar sarılmaya çalışılırken, afetin geride bıraktığı ağır bilançonun etkileri de sürüyor. Deprem anı ve sonrasında yaşananları Sputnik verilerle birlikte derledi.
Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi dört bir yanında anılıyor. Dünyada pek çok ülkenin dahi seferber olduğu büyük felaketin ise üzerinden 1 yıl geçti. Geride kalan sürede bölge depremle yaşamaya devam etti.

Depremler kaç büyüklüğünde oldu?

Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, aynı gün ise 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

Kaç saniye sürdü?

Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem 65 saniye sürdü, Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 45 saniye sürdü.

6 Şubat depremi kaç ili etkiledi?

Depremler milyonlarca nüfusun yaşadığı 11 ilde büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açmıştı. Bu iller ise şöyle:
1.
Kahramanmaraş
2.
Hatay
3.
Gaziantep
4.
Adıyaman
5.
Malatya
6.
Kilis
7.
Şanlıurfa
8.
Adana
9.
Osmaniye
10.
Diyarbakır
11.
Elazığ

6 Şubat depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

Son verilere göre, Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının en büyüğü ise Hatay'da gerçekleşti.
Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından Mısır'a kadar hissedilen bu felakette Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti ve toplam 122 binden fazla kişi de yaralandı.

Kaç kişi etkilendi?

Depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurarak Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı ve ülke nüfusunun yüzde 16'sına tekabul eden yaklaşık 15 milyon kişiyi etkiledi.

Ne kadar bina yıkıldı?

Ağır hasarlı ve yıkık binalar en fazla Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yer alırken, toplamda 38 bin 901 bina aynı gün deprem sebebiyle yerle bir oldu. Cumhurbaşkanlığı raporuna göre 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bunlara ek olarak 128 bin 778 konut da orta derecede hasar aldı.
İller bazında yıkılan biların güncel sayısı ise aşağıdaki gibidir:
İllere göre yıkılan bina sayıları

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER

YIKIK BİNA

ADANA

88

ADIYAMAN

5.826

DİYARBAKIR

21

ELAZIĞ

56

GAZİANTEP

3.783

KAHRAMANMARAŞ

7.307

MALATYA

4.238

HATAY

13.883

KİLİS

448

OSMANİYE

649

ŞANLIURFA

633

Hatay'da ruhsatsız binalar can aldı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, depremlerle ilgili soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir. Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Kaç binada arama-kurtarma çalışması yapıldı?

26 bin binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü.

Toplam kaç kişi evsiz kaldı?

Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı düşünülüyor.

Depremde bölgede bulunan arama kurtarma verileri

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre Türkiye’de yaşanması olası afetlerde arama-kurtarma çalışmalarından ve koordinasyonundan sorumlu kurum olan AFAD’ın açıklamasına göre depremden bir gün sonra 07 Şubat 2023 saat 19.00 itibarıyla “Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı,STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama-kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 60.217’dir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 3.251 personel afet bölgesine sevk edilmiştir” açıklaması yayınlanmıştı.

Enkaz altından en son sağ çıkarılan kişi kim?

Enkazında en uzun süre sağ kalan kişi ise günler boyunca süren çalışmanın ardından kurtarılan 67 yaşındaki Hüseyin Berber oldu. Berber’in depremden 185 saat sonra kurtarılması ile ülkede büyük bir umut oluşmuştu.

1 yılda meydana gelen artçı deprem sayısı

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti.

Depremden en çok etkilenen şehirlerdeki binaların inşa yılına göre oranı

TÜİK'in 2021 yılında yaptığı Bina ve Konut Nitelikleri Araştırmasına göre, 6 Şubat 2023'te art arda gelen depremlerde en çok etkilen 10 şehirde 1981-2000 yılında inşa edilen binaların oranı yüzde 26.1 2001 ve sonrası inşa edilen binaların oranı ise yüzde 51,8. Depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da 2001 öncesi yapılan binaların oranı yüzde 46,1 2001 sonrası yapılan binaların oranı ise yüzde 50. Kahramanmaraş'ta 2001 öncesi yapılan binaların oranı yüzde 38.6 2001 ve sonrasında yapılan binaların oranı ise yüzde 58.1.

Depremden etkilenen illerdeki binaların ortalama kat sayıları dağılımı

Depremden en çok etkilenen 10 ildeki 6+ katlı binaların ortalama oranı yüzde 30,6. 3-6 katlı binaların oranı ise yüzde 22.59.

Afet bölgesinde toplam kaç konut yapılması planlanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden sonra 31 Mart'ta yaptığı konuşmada, “319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” demişti.
Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise 14 Eylül'de TRT Haber’e verdiği mülakatta, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ), depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıklamıştı.

Kaç ülkeden arama- kurtarma ekipleri ve yardımlar geldi?

Olağan üstü hal ilan edilen ve ‘deprem bölgesi’ olarak afet alanı belirlenen 11 şehire 2023 yılının en kapsamlı uluslararası insani yardımı sağlandı. 94 ülkeden yapılan yardımda 141 binden fazla kişi arama kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye geldi.

İlk anda bölge nasıl tahliye edildi?

Çalışmalarda 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi.
Bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu ve yaklaşık 2,5 milyon afetzede geçici olarak buralarda kaldı.
3 milyon 549 bin afetzede bölgeden tahliye edildi.
THY 13 bin 701 seferler 2 milyondan fazla yolcu taşıdı. 712 kargo seferiyle 32 bin 770 ton yardım malzemesi getirildi.
414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner kurulumu yapıldı. Buralarda 691 bin afetzede misafir edildi.
349 bin haneye 14 milyar 453 milyon lira 'kira destek ödemesi' yapıldı.

Hangi ülkelerde yas ilan edildi?

Yaşanan depremle aynı gün, hayatını kaybedenler için Türkiye’de 7 günlük yas ilan edilmiş, bunu Kuzey Kıbrıs, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş takip etmişti.

Depremle ilgili Meclis çalışmaları ve soru önerge sayısı

TBMM 'Yazılı Soru Önergesi Sorgu Formu' sayfasını kullanarak 'deprem' anahtar kelimesiyle arama yapıldığında sadece 27. yasama döneminde toplam 2033 yazılı soru önergesi verdiği tespit ediliyor. Bu soru önerilerden 510’u zamanında cevaplanırken 1046’sı süresi geçtikten sonra cevaplanmış. 477 soru önergesi ise yanıtsız kalmış.

Anma programları

Yıl dönümü dolayısıyla, Malatya'da çeşitli anma programları gerçekleştiriliyor. 6 Şubat'ta ilk depremin meydana geldiği 04.17'de İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki etkinlikle başlayan anma programları gün boyu devam edecek.
Şehir Mezarlığı'nda, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yer aldığı anıtta ise herhangi bir tören planlanmadı.

100 bin karanfil

Antalya Süs Bitkileri İhracatçılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri, birinci yıl dönümünde karanfillerle andı. 55 bin 537 kişinin anısına 100 bin kırmızı karanfil dağıttı. Bu karanfiller, Hatay İli Çiçekçiler Derneği'nce anma töreni yerlerinde ve mezarlıklarda dağıtıldı.

Ücretsiz otobüsler

Ayrıca Hatay'da büyükşehir belediyesi tarafında anma programları için ücretsiz servis güzergahları oluşturuldu.
Aynı şekilde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Salı günü şehir merkezi ile Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin ücretsiz toplu taşıma hizmeti veriyor.
Elbette yaşan büyük felaket sadece afet bölgesinde anılmıyor. Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de anma programları yapılırken; bir başka büyük depremi yaşayan Kocaeli’nde de faaliyet gösteren Deprem Bölgesi İl Dernekleri'nin öncülüğünde Anma ve Anlama programı düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı programda aynı zamanda deprem gerçeğini anlama ve anlatma adına da stantlar kuruldu. Fotoğraf sergisinin de yer alacağı etkinlik sırasında deprem bölgesinde görev yapmış yemek tırları da yerini aldı. katılımcılara ikramlar dağıtıldı. 12.00'da İzmit Fevziye Camii'nde başlayan programın hemen ardından gıyabı cenaze namazı ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
CHP ise 81 il ve tüm ilçe başkanlıklarında anma törenleri düzenledi. İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de tüm il ve ilçe başkanlıklarının açık olması ve depremde hayatını kaybedenleri anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi.

Depremin maddi hasarı

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi'ni kamuoyuyla paylaşmış; "6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" demişti.

2023'te gerçekleşen büyük depremler

2023'te dünyada, 7 şiddetinin üzerinde üzerinde 18, 6’ın üzerinde ise 123 deprem meydana gelirken, bunların kuşkusuz en ölümcül olanı Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem oldu.
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