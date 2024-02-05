https://sputniknews.com.tr/20240205/hatayli-depremzede-bu-yasadigimizdan-sonra-bizim-artik-bir-apartmanda-oturmamiz-mumkun-degil-1080407002.html

Hataylı depremzede: Bu yaşadığımızdan sonra bizim artık bir apartmanda oturmamız mümkün değil

Hataylı depremzede: Bu yaşadığımızdan sonra bizim artık bir apartmanda oturmamız mümkün değil

Sputnik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentte yaşayan depremzedelere mikrofon tuttu. 11 aydır konteyner kentte yaşadığını belirten depremzede, ''Bu... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T14:19+0300

2024-02-05T14:19+0300

2024-02-05T14:20+0300

video

hatay

6 şubat depremlerinin 1. yılı

depremzede

sputnik

kahramanmaraş

afet

afad

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6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında yer alan Hatay'da depremzedeler konteyner kentte yaşamaya devam ediyor. Depreme Hatay'daki evinde yakalanan ve 11 aydır konteyner kentte yaşayan 71 yaşındaki depremzede Mithat Tümkaya deprem anında yaşananları Sputnik'e anlattı:''Nisan'dan beri konteyner kentte yaşıyoruz. Depremde eşimin beli kırıldı. Eskişehir'e tedavi ettirmeye gittik ve geri geldik Hatay'a. Depremde can kaybımız yok ama hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Deprem anında pijamayla indik 2 saat sonra. Alt katta yaşayan komşularım öldü. Zaten 10. saniyede 2 kat çökmüştü. Biz 4.kattaydık, her yer sallandı. Biliyorsunuz o hengamede kimin kime yardım edeceği, kimin gelip gelmeyeceği belli değil. Çocuklarım ve kardeşim uzun bir merdiven getirdiler 8 metrelik. 1.5 kat kalınca merdiven yetişiyor. Bizi oradan indirdiler. 2 veya 2.5 saat sonra. Yerinde dönüşüm projesi için başvuruda bulunduk, kabul edildi. Ama bundan sonra bu yaşadığımızdan sonra bizim bir apartmanda oturmamız mümkün değil. Yaşayamam ben artık apartmanda. Ne yapacağım bilmiyorum. Akrabalarımdan vefat eden çok ama benim çekirdek ailemin evlat ve torunlarımdan çok şükür kayıp yok.''6 Şubat deprem felaketiKahramanmaraş merkezli yaşanan biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde olan depremler, Türkiye’nin 11 şehrini vurarak Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açmış, ülke nüfusunun yüzde 16'sına tekabül eden 14 milyon kişiyi de etkilemişti.İlk olarak Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, aynı büyüklükteki 1939 Erzincan depreminden bu yana Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.94 ülkeden yapılan yardımda 141 binden fazla kişi arama kurtarma çalışmalarına katılmıştıOlağanüstü hal ilan edilen ve ‘deprem bölgesi’ olarak afet alanı belirlenen 10 şehre 2023 yılının en kapsamlı uluslararası insani yardımı sağlandı. 94 ülkeden yapılan yardımda 141 binden fazla kişi arama kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye geldi.

hatay

kahramanmaraş

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2024

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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