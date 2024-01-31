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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/herson-valisi-saldo-il-76-saldirisi-sonrasi-zelenskiyin-siyasi-gelecegi-kalmadi-1080226570.html
Herson Valisi Saldo: İl-76 saldırısı sonrası Zelenskiy’in siyasi geleceği kalmadı
Herson Valisi Saldo: İl-76 saldırısı sonrası Zelenskiy’in siyasi geleceği kalmadı
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76 uçağı olayından sonra mevcut devlet başkanı Vladimir... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T13:29+0300
2024-01-31T13:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
terör
kiev
il-76
esir takası
terör saldırısı
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Referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Sputnik’e demecinde Kiev'in uçakta Ukraynalı savaş esirleri olduğunu bildiğinin altını çizen Saldo, “Artık Zelenskiy'in rejimi ve genel olarak kendisi için herhangi bir siyasi gelecekten bahsedemeyiz. Ne şimdi ne de gelecekte bu mümkün değil. Kendi üzerine o kadar çok kan döktü ki, burada siyaset kokmuyor, sağduyu açısından bile açıklanamayacak bir tür aptallık kokuyor” dedi.Saldo, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu İl-76 uçağının düşürülmesinin, çatışmalar ve farklı askeri yaklaşımlar olsa dahi normal terimlerle açıklanamayacağını vurgularken, acı içinde olan Kiev rejiminin kendi halkını ‘sindirmek’ için en aşırı yöntemlere başvurduğunu ifade ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:‘Asıl planları Rusya’yı suçlamaktı’Kiev rejiminin Belgorod bölgesinde Rus Il-76 uçağını kendi savaş esiri askerleriyle vurma emri vererek yanlış hesap yaptığına dikkat çeken Herson Valisi, asıl planın Rusya'yı suçlamak ve Ukraynalılara gözdağı vermek olduğunun altını çizerken, “Ancak plan basitçe başarısız oldu, basitçe Rusya'yı uçaklarını kendilerinin düşürdüğü konusunda suçlamak istediler. Aynı şekilde şimdi de yerleşim yerlerini bombalıyorlar ve Rusya'nın bunu yaptığını söylüyorlar. Önce füzeler olduğunu söylemeye başladılar. Sonra biz değildik demeye başladılar ve bu böyle devam etti. Başka bir deyişle, o kadar çok yalan söylüyorlar ki bu durumdan nasıl kurtulacaklarını dahi bilmiyorlar” diye açıkladı.Saldo, Kiev rejiminin her eyleminde Ukraynalıların gözünü korkutma amacı güttüğünü belirtirken, aynı zamanda Ukrayna ordusunun Herson bölgesinin sol yakasındaki toprakları kasıtlı olarak bombaladığını, kasten sivilleri hedef aldığını ve insansız hava araçlarını da sivillere saldırı için kullandığını sözlerine ekledi.Kiev’in terör eylemlerinin anlaşılır bir şekilde, kaç kişinin öldüğünü umursamayan Anglo-Saksonlar tarafından yönetildiğine de değinen Herson Valisi Saldo, Sputnik’e verdiği demecini, “Sonuçta birbirimizin düşmanı değiliz, bunlar Slav kardeşlerimiz, ancak jeopolitik olarak Rusya'ya bu şekilde zarar vermeye çalışan Batı'nın çıkarlarını korumak uğruna ölüme atılıyorlar. Ancak bizi adalet yolundan döndüremeyecekler ve topraklarımızı özgürleştireceğiz” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/rusya-il-76-ucaginin-dusurulmesinden-sorumlu-olanlarin-cezalandirilmalari-icin-her-seyi-yapacagiz-1080059224.html
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Herson Valisi Saldo: İl-76 saldırısı sonrası Zelenskiy’in siyasi geleceği kalmadı

13:29 31.01.2024
© Sputnik / Алексей МайшевHerson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76 uçağı olayından sonra mevcut devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi bir geleceği olmadığını söyledi.
Referandum sonrası Rusya topraklarına katılan Herson Bölgesi'nin Valisi Saldo, Sputnik’e demecinde Kiev'in uçakta Ukraynalı savaş esirleri olduğunu bildiğinin altını çizen Saldo, “Artık Zelenskiy'in rejimi ve genel olarak kendisi için herhangi bir siyasi gelecekten bahsedemeyiz. Ne şimdi ne de gelecekte bu mümkün değil. Kendi üzerine o kadar çok kan döktü ki, burada siyaset kokmuyor, sağduyu açısından bile açıklanamayacak bir tür aptallık kokuyor” dedi.
Saldo, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu İl-76 uçağının düşürülmesinin, çatışmalar ve farklı askeri yaklaşımlar olsa dahi normal terimlerle açıklanamayacağını vurgularken, acı içinde olan Kiev rejiminin kendi halkını ‘sindirmek’ için en aşırı yöntemlere başvurduğunu ifade ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Yani, aileleriyle kavuşmaya hazırlanan ve aralarında Azov taburu elemanları olsalar bile savaş esirlerinin içinde olduğundan emin oldukları bir uçağı düşürme emri verdiklerinde, uçakta kimin olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bu kendi halkına ve kendi geleceğine karşı yapılmış bir terörist eylemdir.”

‘Asıl planları Rusya’yı suçlamaktı’

Kiev rejiminin Belgorod bölgesinde Rus Il-76 uçağını kendi savaş esiri askerleriyle vurma emri vererek yanlış hesap yaptığına dikkat çeken Herson Valisi, asıl planın Rusya'yı suçlamak ve Ukraynalılara gözdağı vermek olduğunun altını çizerken, “Ancak plan basitçe başarısız oldu, basitçe Rusya'yı uçaklarını kendilerinin düşürdüğü konusunda suçlamak istediler. Aynı şekilde şimdi de yerleşim yerlerini bombalıyorlar ve Rusya'nın bunu yaptığını söylüyorlar. Önce füzeler olduğunu söylemeye başladılar. Sonra biz değildik demeye başladılar ve bu böyle devam etti. Başka bir deyişle, o kadar çok yalan söylüyorlar ki bu durumdan nasıl kurtulacaklarını dahi bilmiyorlar” diye açıkladı.
Saldo, Kiev rejiminin her eyleminde Ukraynalıların gözünü korkutma amacı güttüğünü belirtirken, aynı zamanda Ukrayna ordusunun Herson bölgesinin sol yakasındaki toprakları kasıtlı olarak bombaladığını, kasten sivilleri hedef aldığını ve insansız hava araçlarını da sivillere saldırı için kullandığını sözlerine ekledi.
Kiev’in terör eylemlerinin anlaşılır bir şekilde, kaç kişinin öldüğünü umursamayan Anglo-Saksonlar tarafından yönetildiğine de değinen Herson Valisi Saldo, Sputnik’e verdiği demecini, “Sonuçta birbirimizin düşmanı değiliz, bunlar Slav kardeşlerimiz, ancak jeopolitik olarak Rusya'ya bu şekilde zarar vermeye çalışan Batı'nın çıkarlarını korumak uğruna ölüme atılıyorlar. Ancak bizi adalet yolundan döndüremeyecekler ve topraklarımızı özgürleştireceğiz” diye sonlandırdı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya: İl-76 uçağının düşürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılmaları için her şeyi yapacağız
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