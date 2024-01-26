https://sputniknews.com.tr/20240126/rusya-il-76-ucaginin-dusurulmesinden-sorumlu-olanlarin-cezalandirilmalari-icin-her-seyi-yapacagiz-1080059224.html

Rusya: İl-76 uçağının düşürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılmaları için her şeyi yapacağız

Rusya: İl-76 uçağının düşürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılmaları için her şeyi yapacağız

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy, İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak sorumluların cezalandırılması için... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T11:18+0300

2024-01-26T11:18+0300

2024-01-26T11:18+0300

ukrayna krizi

dmitriy polyanskiy

rusya

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Moskova'nın IL-76 uçağının düşmesinden sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlamak için her şeyi yapacağını söyledi.Polyanskiy, "Kiev neo-Nazi kliğinin bu ve diğer suçlarından sorumlu olanların hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için her şeyi yapacağız" uyarısında bulundu.Olayla ilgili tüm verilerin Kiev'in kasıtlı ve iyi düşünülmüş bir suç işlediğine işaret ettiğini vurgulayan Polyanskiy, Ukrayna yönetiminin 'askerlerin önceden kararlaştırılan takas yerine nakledilme güzergahını ve yöntemini çok iyi bildiğini' söyledi.Polyanskiy aynı zamanda Kiev'in Batı'daki sponsorlarının da bu trajediden sorumlu olduğunu belirterek Ukrayna'nın Patriot ya da IRIS-T kullandığı ortaya çıkarsa, özellikle ABD ve Almanya'nın suç ortağı olarak nitelendirilebileceğini belirtti.İl-76'nın düşürülmesi24 Ocak Çarşamba günü Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesi üzerinde takas için 65 Ukraynalı esir taşıyan bir İl-76 askeri nakliye uçağını düşürdü. Uçakta altı mürettebat ve üç askeri polis memuru da bulunuyordu.Rus ordusu kazadan önce Harkov'dan iki uçaksavar füzesi fırlatıldığını kaydetmişti. Yine Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin o gün Belgorod ve Sumi bölgeleri sınırında gerçekleşecek olan takas için Ukraynalı askerlerin taşındığından haberdar olduğunu vurgulamıştı.Ukrayna dolaylı olarak İl-76'yı düşürdüğünü kabul etti. Nitekim Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, uçağın düşürüldüğüne ilişkin haberlerin ardından, Belgorod-Harkov istikametindeki nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almaya devam edeceğini açıklamıştı.Kiev makamları resmi olarak uluslararası bir soruşturma çağrısında bulunurken, gayri resmi olarak ise medyada İl-76'nın S-300 füzeleri taşıdığı tezini ortaya atmıştı.Bununla birlikte, olaydan hemen sonra yerel medya Rus uçağını Ukrayna ordusunun düşürdüğü haberini yaymıştı fakat uçakta Ukraynalı mahkumların ortaya çıkmasından hemen sonra bu haberler ortadan kaldırıldı.Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'nın birkaç saat içinde evinde olması gereken kendi vatandaşlarını öldürmesini 'korkunç' bir eylem olarak nitelendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/kremlinden-il-76-ucaginin-dusurulmesi-ile-ilgili-aciklama-tek-kelimeyle-canavarca-bir-hareket-1080025949.html

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dmitriy polyanskiy, rusya, birleşmiş milletler (bm), il-76, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, almanya, iris-t, patriot