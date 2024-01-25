https://sputniknews.com.tr/20240125/kremlinden-il-76-ucaginin-dusurulmesi-ile-ilgili-aciklama-tek-kelimeyle-canavarca-bir-hareket-1080025949.html
Kremlin'den İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili açıklama: 'Tek kelimeyle canavarca bir eylem'
Kremlin'den İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili açıklama: 'Tek kelimeyle canavarca bir eylem'
Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin işlediği suçların kesinlikle uluslararası bir soruşturma kapsamında aydınlatılması gerektiğini... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T11:26+0300
2024-01-25T11:26+0300
2024-01-25T11:28+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce, esir alınan Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan Rus Il-76 uçağının düşürülmesine tepki göstermiş ve Kiev'in 'uluslararası bir soruşturmada ısrar edeceğini' söylemişti.Kremlin, Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak 'uluslararası bir soruşturma başlatma' niyetini yorumlayarak, "Eğer Kiev rejiminin suç teşkil eden eylemlerine yönelik uluslararası bir soruşturmayı kastediyorsa, buna kesinlikle ihtiyaç var" dedi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Moskova'nın Kiev'in uçağı düşürme kararını bir şekilde açıklayıp açıklayamayacağı sorusuna Peskov, Ukrayna başkanlık yönetimini arayarak temsilcilerine bu konuyu sormayı önerdi.Peskov, İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişiminin devam etme olasılığını nasıl etkileyeceğini şu anda kimsenin söyleyemeyeceğini ifade ederek, "Bu, mutlak sessizlik içinde devam etmesi gereken bir süreçtir" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Liptsı köyü yakınlarına yerleştirilen bir uçaksavar füze sistemi kullanarak Ukraynalı askeri esirleri taşıyan Rus İl-76 uçağını düşürmüştü. Rus radarları iki Ukrayna füzesinin fırlatıldığını tespit etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-il-76-kazasi-ile-ilgili-olarak-bm-guvenlik-konseyinden-acil-toplanti-talep-etti-1080006289.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, il-76
Kremlin'den İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili açıklama: 'Tek kelimeyle canavarca bir eylem'
11:26 25.01.2024 (güncellendi: 11:28 25.01.2024)
Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin işlediği suçların kesinlikle uluslararası bir soruşturma kapsamında aydınlatılması gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce, esir alınan Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan Rus Il-76 uçağının düşürülmesine tepki göstermiş ve Kiev'in 'uluslararası bir soruşturmada ısrar edeceğini' söylemişti.
Kremlin, Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini taşıyan Rus İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak 'uluslararası bir soruşturma başlatma' niyetini yorumlayarak, "Eğer Kiev rejiminin suç teşkil eden eylemlerine yönelik uluslararası bir soruşturmayı kastediyorsa, buna kesinlikle ihtiyaç var" dedi.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Esir değişimi tamamen sessizlik içinde gerçekleşen bir süreçtir. Ukraynalıların, sadece 24 saat içinde evlerinde olmaları gereken vatandaşları olan esirlerini öldürmeleri, kesinlikle canavarca bir eylemdir. Tek kelimeyle canavarca.
Moskova'nın Kiev'in uçağı düşürme kararını bir şekilde açıklayıp açıklayamayacağı sorusuna Peskov, Ukrayna başkanlık yönetimini arayarak temsilcilerine bu konuyu sormayı önerdi.
Peskov, İl-76 uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişiminin devam etme olasılığını nasıl etkileyeceğini şu anda kimsenin söyleyemeyeceğini ifade ederek, "Bu, mutlak sessizlik içinde devam etmesi gereken bir süreçtir" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Liptsı köyü yakınlarına yerleştirilen bir uçaksavar füze sistemi kullanarak Ukraynalı askeri esirleri taşıyan Rus İl-76 uçağını düşürmüştü. Rus radarları iki Ukrayna füzesinin fırlatıldığını tespit etmişti.