https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-il-76-kazasi-ile-ilgili-olarak-bm-guvenlik-konseyinden-acil-toplanti-talep-etti-1080006289.html

Rusya, İl-76 kazası ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti

Rusya, İl-76 kazası ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, İl-76 kazasıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep ettiklerini açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T20:11+0300

2024-01-24T20:11+0300

2024-01-24T20:22+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

il-76

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BMGK toplantılarına katılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Kiev'in Rus İl-76 uçağına yönelik saldırısıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanmasını talep ettiklerini ve dönem başkanı Fransa'nın yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesini beklediklerini dile getirdi.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lavrov, Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen İl-76 uçağıyla ilgili gerçekleri tespit ettiğini ve Ukrayna tarafının uçağın nasıl düşürüldüğünü anlatabileceği BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanmasında ısrar ettiğini söyledi.Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 uçağıyla ilgili bir soru üzerine Lavrov, "Şu anda gerçekleri tespit ediyoruz" dedi.Uçağın düşmesinin hemen ardından Ukrayna tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 'bir zafer daha' iddia ettiğini hatırlatan Lavrov, uçağın esir taşıdığı ortaya çıkınca, Ukrayna propagandasının zaferleriyle ilgili haberleri 'halının altına süpürmeye' başladığını da sözlerine ekledi.Lavrov, "Tekrar ediyorum: Bu bilgi bize yeni ulaştı ve doğrulanıyor. Bu amaçla bugün Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tarafının tüm bunların nasıl olduğunu anlatabileceği bir toplantı yapması konusunda ısrar ediyoruz" dedi.Lavrov, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna tarafından düşürülen İl-76 uçağında Ukraynalı mahkumların bulunduğuna dair Rus tarafının açıklamaları üzerine Batılı temsilciler tarafından temsil edilen 'uluslararası toplumun' güvensizliği ihtimalinden endişe duymadığını söyledi.Lavrov konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:'Kiev esir değişiminden haberdardı' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Belgorod'da yapılacak esir değişiminden habersiz olamayacağını söyledi.Lavrov uçağın askeri personeli daha sonra yapılacak bir takas için taşıdığını belirterek, "Ukrayna askeri kurumlarındaki Ukraynalı yetkililerin böyle bir takasın hazırlandığından habersiz olmaları mümkün değil" dedi.'İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Ortadoğu'da çözüm müzakereleri konusunda ciddi'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin Filistin-İsrail çözüm müzakerelerinin etkin arabulucularla başlatılması konusunda çok ciddi olduğunun altını çizdi.Lavrov açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240124/rus-disisleri-kiev-rejiminin-il-76-ucagina-saldirisi-kasitli-ve-bilincli-bir-eylemdi-1080001672.html

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