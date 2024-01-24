https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-il-76-kazasi-ile-ilgili-olarak-bm-guvenlik-konseyinden-acil-toplanti-talep-etti-1080006289.html
Rusya, İl-76 kazası ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti
Rusya, İl-76 kazası ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, İl-76 kazasıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep ettiklerini açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T20:11+0300
2024-01-24T20:11+0300
2024-01-24T20:22+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
il-76
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BMGK toplantılarına katılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Kiev'in Rus İl-76 uçağına yönelik saldırısıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanmasını talep ettiklerini ve dönem başkanı Fransa'nın yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesini beklediklerini dile getirdi.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lavrov, Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen İl-76 uçağıyla ilgili gerçekleri tespit ettiğini ve Ukrayna tarafının uçağın nasıl düşürüldüğünü anlatabileceği BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanmasında ısrar ettiğini söyledi.Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 uçağıyla ilgili bir soru üzerine Lavrov, "Şu anda gerçekleri tespit ediyoruz" dedi.Uçağın düşmesinin hemen ardından Ukrayna tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 'bir zafer daha' iddia ettiğini hatırlatan Lavrov, uçağın esir taşıdığı ortaya çıkınca, Ukrayna propagandasının zaferleriyle ilgili haberleri 'halının altına süpürmeye' başladığını da sözlerine ekledi.Lavrov, "Tekrar ediyorum: Bu bilgi bize yeni ulaştı ve doğrulanıyor. Bu amaçla bugün Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tarafının tüm bunların nasıl olduğunu anlatabileceği bir toplantı yapması konusunda ısrar ediyoruz" dedi.Lavrov, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna tarafından düşürülen İl-76 uçağında Ukraynalı mahkumların bulunduğuna dair Rus tarafının açıklamaları üzerine Batılı temsilciler tarafından temsil edilen 'uluslararası toplumun' güvensizliği ihtimalinden endişe duymadığını söyledi.Lavrov konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:'Kiev esir değişiminden haberdardı' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Belgorod'da yapılacak esir değişiminden habersiz olamayacağını söyledi.Lavrov uçağın askeri personeli daha sonra yapılacak bir takas için taşıdığını belirterek, "Ukrayna askeri kurumlarındaki Ukraynalı yetkililerin böyle bir takasın hazırlandığından habersiz olmaları mümkün değil" dedi.'İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Ortadoğu'da çözüm müzakereleri konusunda ciddi'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin Filistin-İsrail çözüm müzakerelerinin etkin arabulucularla başlatılması konusunda çok ciddi olduğunun altını çizdi.Lavrov açıklamalarında şu sözleri kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240124/rus-disisleri-kiev-rejiminin-il-76-ucagina-saldirisi-kasitli-ve-bilincli-bir-eylemdi-1080001672.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, il-76
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, il-76
Rusya, İl-76 kazası ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti
20:11 24.01.2024 (güncellendi: 20:22 24.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, İl-76 kazasıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep ettiklerini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BMGK toplantılarına katılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Kiev'in Rus İl-76 uçağına yönelik saldırısıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanmasını talep ettiklerini ve dönem başkanı Fransa'nın yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesini beklediklerini dile getirdi.
Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yaklaşık bir buçuk saat önce New York saatiyle 15:00'te BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etmiştik. Fransa Dönem Başkanlığı'nın görevlerini iyi niyetle yerine getirmesini ve böyle bir toplantıyı mümkün olan en kısa sürede planlamasını bekliyoruz. Buça'da düzenlenen saldırının ardından İngiltere Dönem Başkanlığı'nın üç gün boyunca böyle bir toplantıyı düzenlemeyi reddettiği 2022 yılındaki hikayenin tekrarlanmasını istemeyiz.
Lavrov, Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen İl-76 uçağıyla ilgili gerçekleri tespit ettiğini ve Ukrayna tarafının uçağın nasıl düşürüldüğünü anlatabileceği BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanmasında ısrar ettiğini söyledi.
Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 uçağıyla ilgili bir soru üzerine Lavrov, "Şu anda gerçekleri tespit ediyoruz" dedi.
Uçağın düşmesinin hemen ardından Ukrayna tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 'bir zafer daha' iddia ettiğini hatırlatan Lavrov, uçağın esir taşıdığı ortaya çıkınca, Ukrayna propagandasının zaferleriyle ilgili haberleri 'halının altına süpürmeye' başladığını da sözlerine ekledi.
Lavrov, "Tekrar ediyorum: Bu bilgi bize yeni ulaştı ve doğrulanıyor. Bu amaçla bugün Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tarafının tüm bunların nasıl olduğunu anlatabileceği bir toplantı yapması konusunda ısrar ediyoruz" dedi.
Lavrov, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna tarafından düşürülen İl-76 uçağında Ukraynalı mahkumların bulunduğuna dair Rus tarafının açıklamaları üzerine Batılı temsilciler tarafından temsil edilen 'uluslararası toplumun' güvensizliği ihtimalinden endişe duymadığını söyledi.
Lavrov konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
'Uluslararası toplumun buna inanmayabileceğinden hiç endişe duymuyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Batılı temsilciler ve medya tarafından temsil edilen uluslararası toplum, itibarsız konumunu çoktan kanıtladı.
'Kiev esir değişiminden haberdardı'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Belgorod'da yapılacak esir değişiminden habersiz olamayacağını söyledi.
Lavrov uçağın askeri personeli daha sonra yapılacak bir takas için taşıdığını belirterek, "Ukrayna askeri kurumlarındaki Ukraynalı yetkililerin böyle bir takasın hazırlandığından habersiz olmaları mümkün değil" dedi.
'İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Ortadoğu'da çözüm müzakereleri konusunda ciddi'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin Filistin-İsrail çözüm müzakerelerinin etkin arabulucularla başlatılması konusunda çok ciddi olduğunun altını çizdi.
Lavrov açıklamalarında şu sözleri kaydetti:
Birçok Arap ülkesiyle görüştüm, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri temsil eden tüm büyükelçilerle büyük bir toplantı yaptım. Herkes bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin resmi bir karar alınması ve tarafsız, etkili arabulucular eşliğinde müzakerelerin başlatılması gerektiği konusunda çok güçlü bir tutuma sahip.