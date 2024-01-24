https://sputniknews.com.tr/20240124/rus-disisleri-kiev-rejiminin-il-76-ucagina-saldirisi-kasitli-ve-bilincli-bir-eylemdi-1080001672.html
Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi
Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına düzenlediği saldırının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu bildirdi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T18:33+0300
2024-01-24T18:33+0300
2024-01-24T18:36+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
kiev
il-76
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, yapılan terör saldırısının Kiev rejiminin anlaşma yeteneğinden yoksun olduğunu açıkça gösterdiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in ABD ve NATO uyduları tarafından beslenen suç rejiminin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendisine, sıradan vatandaşlarına ve tüm dünyaya gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturduğunun aşikar olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/medvedev-il-76-vakasi-kievdeki-ic-siyasi-cekismelerin-sonucu-1079999050.html
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rusya dışişleri bakanlığı, kiev, il-76, son dakika
rusya dışişleri bakanlığı, kiev, il-76, son dakika
Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi
18:33 24.01.2024 (güncellendi: 18:36 24.01.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına düzenlediği saldırının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, yapılan terör saldırısının Kiev rejiminin anlaşma yeteneğinden yoksun olduğunu açıkça gösterdiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in ABD ve NATO uyduları tarafından beslenen suç rejiminin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendisine, sıradan vatandaşlarına ve tüm dünyaya gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturduğunun aşikar olduğu vurgulandı.