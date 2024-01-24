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Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi
Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına düzenlediği saldırının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu bildirdi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, yapılan terör saldırısının Kiev rejiminin anlaşma yeteneğinden yoksun olduğunu açıkça gösterdiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in ABD ve NATO uyduları tarafından beslenen suç rejiminin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendisine, sıradan vatandaşlarına ve tüm dünyaya gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturduğunun aşikar olduğu vurgulandı.
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rusya dışişleri bakanlığı, kiev, il-76, son dakika
rusya dışişleri bakanlığı, kiev, il-76, son dakika

Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi

18:33 24.01.2024 (güncellendi: 18:36 24.01.2024)
© Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına düzenlediği saldırının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, yapılan terör saldırısının Kiev rejiminin anlaşma yeteneğinden yoksun olduğunu açıkça gösterdiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in ABD ve NATO uyduları tarafından beslenen suç rejiminin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendisine, sıradan vatandaşlarına ve tüm dünyaya gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturduğunun aşikar olduğu vurgulandı.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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Medvedev: Il-76 vakası, Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu
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