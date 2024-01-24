https://sputniknews.com.tr/20240124/rus-disisleri-kiev-rejiminin-il-76-ucagina-saldirisi-kasitli-ve-bilincli-bir-eylemdi-1080001672.html

Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi

Rus Dışişleri: Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısı kasıtlı ve bilinçli bir eylemdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına düzenlediği saldırının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu bildirdi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T18:33+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

kiev

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son dakika

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin İl-76 uçağına saldırısının kasıtlı ve bilinçli bir eylem olduğunu açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, yapılan terör saldırısının Kiev rejiminin anlaşma yeteneğinden yoksun olduğunu açıkça gösterdiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in ABD ve NATO uyduları tarafından beslenen suç rejiminin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda Ukrayna'nın kendisine, sıradan vatandaşlarına ve tüm dünyaya gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturduğunun aşikar olduğu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/medvedev-il-76-vakasi-kievdeki-ic-siyasi-cekismelerin-sonucu-1079999050.html

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