https://sputniknews.com.tr/20240124/medvedev-il-76-vakasi-kievdeki-ic-siyasi-cekismelerin-sonucu-1079999050.html

Medvedev: Il-76 vakası, Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu

Medvedev: Il-76 vakası, Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Mihail Medvedev, 65'i Ukraynalı esir asker 74 kişinin öldüğü Il-76 vakasının Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T17:24+0300

2024-01-24T17:24+0300

2024-01-24T17:24+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya güvenlik konseyi

dmitriy medvedev

kiev

il-76

füze saldırısı

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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Il-76 kargo uçağının imha edildiği vaka, Kiev'deki neo-Nazi elitlerin iç siyasi mücadelesinin sonucu. Bundan sonra sadece daha kötü olacak" dedi.Ukrayna yönetiminin iktidarı ve parayı korumak için özel askeri harekatın ilk 700 gününde öğrendikleri gibi askeri personelini ve savaş esirlerini kolayca öldürmeye devam edeceğini söyleyen Medvedev, Kiev'deki yetkililere 'dur' diyen hiç kimse olmadığı için Ukrayna ordusunun şehirleri ve köyleri acımasızca bombalamaya, evleri yerle bir etmeye, yaşlıları ve çocukları yakmaya devam edeceğinin altını çizdi.Medvedev, Rus pilotları 'kahraman' olarak nitelendirerek onları saygıyla andığını sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgularken, bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html

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rusya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, kiev, il-76, füze saldırısı