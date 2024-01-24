https://sputniknews.com.tr/20240124/medvedev-il-76-vakasi-kievdeki-ic-siyasi-cekismelerin-sonucu-1079999050.html
Medvedev: Il-76 vakası, Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu
Medvedev: Il-76 vakası, Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Mihail Medvedev, 65'i Ukraynalı esir asker 74 kişinin öldüğü Il-76 vakasının Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T17:24+0300
2024-01-24T17:24+0300
2024-01-24T17:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
kiev
il-76
füze saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_0:110:2805:1688_1920x0_80_0_0_9d8bf065a72ad00774314576ccd6a866.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Il-76 kargo uçağının imha edildiği vaka, Kiev'deki neo-Nazi elitlerin iç siyasi mücadelesinin sonucu. Bundan sonra sadece daha kötü olacak" dedi.Ukrayna yönetiminin iktidarı ve parayı korumak için özel askeri harekatın ilk 700 gününde öğrendikleri gibi askeri personelini ve savaş esirlerini kolayca öldürmeye devam edeceğini söyleyen Medvedev, Kiev'deki yetkililere 'dur' diyen hiç kimse olmadığı için Ukrayna ordusunun şehirleri ve köyleri acımasızca bombalamaya, evleri yerle bir etmeye, yaşlıları ve çocukları yakmaya devam edeceğinin altını çizdi.Medvedev, Rus pilotları 'kahraman' olarak nitelendirerek onları saygıyla andığını sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgularken, bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_7ba54f95f8d5252ed872ec98e64b46ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, kiev, il-76, füze saldırısı
rusya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, kiev, il-76, füze saldırısı
Medvedev: Il-76 vakası, Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Mihail Medvedev, 65'i Ukraynalı esir asker 74 kişinin öldüğü Il-76 vakasının Kiev'deki iç siyasi çekişmelerin sonucu olduğunu vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Il-76 kargo uçağının imha edildiği vaka, Kiev'deki neo-Nazi elitlerin iç siyasi mücadelesinin sonucu. Bundan sonra sadece daha kötü olacak" dedi.
Ukrayna yönetiminin iktidarı ve parayı korumak için özel askeri harekatın ilk 700 gününde öğrendikleri gibi askeri personelini ve savaş esirlerini kolayca öldürmeye devam edeceğini söyleyen Medvedev, Kiev'deki yetkililere 'dur' diyen hiç kimse olmadığı için Ukrayna ordusunun şehirleri ve köyleri acımasızca bombalamaya, evleri yerle bir etmeye, yaşlıları ve çocukları yakmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Medvedev, Rus pilotları 'kahraman' olarak nitelendirerek onları saygıyla andığını sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.
Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgularken, bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını ekledi.