https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:35+0300
2024-01-24T15:35+0300
2024-01-24T16:39+0300
ukrayna krizi
il-76
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
esir takası
belgorod
ukrayna silahlı kuvvetleri
uçaksavar füze
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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 kargo uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirdi.65 Ukraynalı esir, 6 mürettebat ve 3 refakatçi ile seyrederken düşerek 74 kişinin canına mal olan Il-76 vakası hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün saat 11.15'te Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Çkalovsky-Belgorod Havaalanı güzergahı boyunca uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov Bölgesi Liptsı yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" ifadelerini kullandı.'Nazi Kiev rejimi, Ukrayna ordusunun yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak için bu hamleyi gerçekleştirdi'Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin radar teçhizatının 2 Ukrayna füzesinin fırlatıldığını gözlemlediğini belirten Bakanlık, şöyle devam etti:Il-76 kazasında ölen Ukrayna esirlerinin listesi yayımlandıSputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, füzeli saldırı sonucu düşürülen İl-76 uçağının içinde bulunan Ukraynalı esirlerin listesini yayımladı.Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı esirlerin isimleri ile doğum tarihlerini içeren bir tablonun fotoğrafını ekleyerek, “Düşen İl-76'daki Ukraynalı esirlerin listesi” ifadelerini kullandı.Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurguladı.Rusya Parlamentosu'nun Alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgulamış ve bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını sözlerine eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ucak-saldirisiyla-barbarliga-imza-atti-1079993882.html
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il-76, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, uçaksavar füze
il-76, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, uçaksavar füze
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı
15:35 24.01.2024 (güncellendi: 16:39 24.01.2024)
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 kargo uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirdi.
65 Ukraynalı esir, 6 mürettebat ve 3 refakatçi ile seyrederken düşerek 74 kişinin canına mal olan Il-76 vakası hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün saat 11.15'te Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Çkalovsky-Belgorod Havaalanı güzergahı boyunca uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov Bölgesi Liptsı yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" ifadelerini kullandı.
'Nazi Kiev rejimi, Ukrayna ordusunun yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak için bu hamleyi gerçekleştirdi'
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin radar teçhizatının 2 Ukrayna füzesinin fırlatıldığını gözlemlediğini belirten Bakanlık, şöyle devam etti:
Mevcut uygulamaya göre Ukrayna yönetimi, bugün Ukrayna askeri personelinin takas için askeri kargo uçaklarıyla Belgorod Havaalanı'na nakledileceğini çok iyi biliyordu. Daha önce varılan anlaşmaya göre bu işlem öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşecekti. Nazi Kiev rejimi, Ukrayna ordusunun yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak amacıyla bu hamleyi gerçekleştirdi.
Il-76 kazasında ölen Ukrayna esirlerinin listesi yayımlandı
Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, füzeli saldırı sonucu düşürülen İl-76 uçağının içinde bulunan Ukraynalı esirlerin listesini yayımladı.
Simonyan
, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı esirlerin isimleri ile doğum tarihlerini içeren bir tablonun fotoğrafını ekleyerek, “Düşen İl-76'daki Ukraynalı esirlerin listesi
” ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurguladı.
Rusya Parlamentosu'nun Alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgulamış ve bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını sözlerine eklemişti.