https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html

Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı

Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı

Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T15:35+0300

2024-01-24T15:35+0300

2024-01-24T16:39+0300

ukrayna krizi

il-76

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

esir takası

belgorod

ukrayna silahlı kuvvetleri

uçaksavar füze

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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 kargo uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirdi.65 Ukraynalı esir, 6 mürettebat ve 3 refakatçi ile seyrederken düşerek 74 kişinin canına mal olan Il-76 vakası hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün saat 11.15'te Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Çkalovsky-Belgorod Havaalanı güzergahı boyunca uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov Bölgesi Liptsı yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" ifadelerini kullandı.'Nazi Kiev rejimi, Ukrayna ordusunun yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak için bu hamleyi gerçekleştirdi'Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin radar teçhizatının 2 Ukrayna füzesinin fırlatıldığını gözlemlediğini belirten Bakanlık, şöyle devam etti:Il-76 kazasında ölen Ukrayna esirlerinin listesi yayımlandıSputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, füzeli saldırı sonucu düşürülen İl-76 uçağının içinde bulunan Ukraynalı esirlerin listesini yayımladı.Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı esirlerin isimleri ile doğum tarihlerini içeren bir tablonun fotoğrafını ekleyerek, “Düşen İl-76'daki Ukraynalı esirlerin listesi” ifadelerini kullandı.Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurguladı.Rusya Parlamentosu'nun Alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgulamış ve bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını sözlerine eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ucak-saldirisiyla-barbarliga-imza-atti-1079993882.html

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