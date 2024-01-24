Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı.

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: NATO yalnızca ABD çıkarlarını savunan bir örgüt
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:27
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:35+0300
2024-01-24T16:39+0300
ukrayna krizi
il-76
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
esir takası
belgorod
ukrayna silahlı kuvvetleri
uçaksavar füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0b/1052633757_0:48:3473:2001_1920x0_80_0_0_c48d447b490c7eb34015fe254c3cb85c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 kargo uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirdi.65 Ukraynalı esir, 6 mürettebat ve 3 refakatçi ile seyrederken düşerek 74 kişinin canına mal olan Il-76 vakası hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün saat 11.15'te Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Çkalovsky-Belgorod Havaalanı güzergahı boyunca uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov Bölgesi Liptsı yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" ifadelerini kullandı.'Nazi Kiev rejimi, Ukrayna ordusunun yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak için bu hamleyi gerçekleştirdi'Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin radar teçhizatının 2 Ukrayna füzesinin fırlatıldığını gözlemlediğini belirten Bakanlık, şöyle devam etti:Il-76 kazasında ölen Ukrayna esirlerinin listesi yayımlandıSputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, füzeli saldırı sonucu düşürülen İl-76 uçağının içinde bulunan Ukraynalı esirlerin listesini yayımladı.Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı esirlerin isimleri ile doğum tarihlerini içeren bir tablonun fotoğrafını ekleyerek, “Düşen İl-76'daki Ukraynalı esirlerin listesi” ifadelerini kullandı.Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurguladı.Rusya Parlamentosu'nun Alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgulamış ve bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını sözlerine eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ucak-saldirisiyla-barbarliga-imza-atti-1079993882.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0b/1052633757_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_7b3c05191ec8da5926eea5edb8292a42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
il-76, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, uçaksavar füze
il-76, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, esir takası, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, uçaksavar füze

Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı

15:35 24.01.2024 (güncellendi: 16:39 24.01.2024)
© Sputnik / Vasili Krestyaninov / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı'nın Il-76 uçağı
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Il-76 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Vasili Krestyaninov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya, Ukraynalı esirlerin bulunduğu Il-76 uçağını vuran füzenin nereden ateşlendiği açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde düşen ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan Il-76 kargo uçağının Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirdi.
65 Ukraynalı esir, 6 mürettebat ve 3 refakatçi ile seyrederken düşerek 74 kişinin canına mal olan Il-76 vakası hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün saat 11.15'te Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Çkalovsky-Belgorod Havaalanı güzergahı boyunca uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov Bölgesi Liptsı yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" ifadelerini kullandı.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye

'Nazi Kiev rejimi, Ukrayna ordusunun yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak için bu hamleyi gerçekleştirdi'

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin radar teçhizatının 2 Ukrayna füzesinin fırlatıldığını gözlemlediğini belirten Bakanlık, şöyle devam etti:
Mevcut uygulamaya göre Ukrayna yönetimi, bugün Ukrayna askeri personelinin takas için askeri kargo uçaklarıyla Belgorod Havaalanı'na nakledileceğini çok iyi biliyordu. Daha önce varılan anlaşmaya göre bu işlem öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşecekti. Nazi Kiev rejimi, Ukrayna ordusunun yok edilmesinden Rusya'yı suçlamak amacıyla bu hamleyi gerçekleştirdi.

Il-76 kazasında ölen Ukrayna esirlerinin listesi yayımlandı

Sputnik’in de içinde yer aldığı Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, füzeli saldırı sonucu düşürülen İl-76 uçağının içinde bulunan Ukraynalı esirlerin listesini yayımladı.
Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı esirlerin isimleri ile doğum tarihlerini içeren bir tablonun fotoğrafını ekleyerek, “Düşen İl-76'daki Ukraynalı esirlerin listesi” ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurguladı.
Rusya Parlamentosu'nun Alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgulamış ve bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını sözlerine eklemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna, uçak saldırısıyla barbarlığa imza attı
15:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала