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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ucak-saldirisiyla-barbarliga-imza-atti-1079993882.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna, uçak saldırısıyla barbarlığa imza attı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna, uçak saldırısıyla barbarlığa imza attı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:21+0300
2024-01-24T15:22+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
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Telegram kanalında Ukrayna ordusunun Rus uçağına düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rodion Miroşnik, “Kiev, insan hayatını tamamen hiçe saydığını gösteren çılgınca bir barbarlık eylemi gerçekleştirmiştir. Anlaşmaları ihlal ederek pilotlarımızı ve esirlere refakat eden savaşçılarımızı öldürdüler, kendi vatandaşlarını resmen harcadılar” diye konuştu.Bu kanlı olayın Kiev yönetimiyle herhangi bir anlaşmanın ve herhangi bir formatın olasılığı hakkında çok büyük bir soru işareti yarattığına değinen Miroşnik, “Verdikleri tüm garantileri, eğer henüz ihlal etmedilerse, kesinlikle ihlal edeceklerdir. Bu konuda hiç şüphe yok” diye devam etti.Rus diplomat, Kiev’in savaşı 2014 yılında Malezya yolcu uçağı MH17'nin düşürülmesiyle başlattığını vurguladığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Miroşnik, Belgorod’daki olayla ilgili soruşturmanın bu trajediye eşlik eden bir dizi soruya yanıt vereceğine de dikkat çekerken, sözlerini, “Ancak zaten masada olan sonuçlara sadece isimler ve ayrıntılar ekleyecektir” diye sürdürdü."Bu suç Kiev rejimi tarafından işlenmiştir ve bu vur emrini cuntadan tam olarak kimin verdiği, bunun tüm Nazi topluluğu tarafından kabul edilip edilmediği ya da çılgın bir fanatiğin kararı olup olmadığı hiç önemli değildir” diyen Miroşnik, bu saldırının sorumluluğunun herkese ait olacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-rusyanin-belgorod-bolgesinde-dustu-1079987424.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, il-76

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna, uçak saldırısıyla barbarlığa imza attı

15:21 24.01.2024 (güncellendi: 15:22 24.01.2024)
© Наталья СеливерстоваRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Наталья Селиверстова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76 uçağını düşürerek çılgınca bir barbarlığa imza attığını vurgularken, bu saldırının Rusya ile herhangi bir anlaşma ihtimalini de tartışmaya açtığını ekledi.
Telegram kanalında Ukrayna ordusunun Rus uçağına düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rodion Miroşnik, “Kiev, insan hayatını tamamen hiçe saydığını gösteren çılgınca bir barbarlık eylemi gerçekleştirmiştir. Anlaşmaları ihlal ederek pilotlarımızı ve esirlere refakat eden savaşçılarımızı öldürdüler, kendi vatandaşlarını resmen harcadılar” diye konuştu.
Bu kanlı olayın Kiev yönetimiyle herhangi bir anlaşmanın ve herhangi bir formatın olasılığı hakkında çok büyük bir soru işareti yarattığına değinen Miroşnik, “Verdikleri tüm garantileri, eğer henüz ihlal etmedilerse, kesinlikle ihlal edeceklerdir. Bu konuda hiç şüphe yok” diye devam etti.
Rus diplomat, Kiev’in savaşı 2014 yılında Malezya yolcu uçağı MH17'nin düşürülmesiyle başlattığını vurguladığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
“Yelenovka'da da kendi mahkumlarını vurarak devam ettiler. Şimdi de ‘ailelerine dönme umuduyla yaşayan 65 vatandaşını öldürdüler. Kiev rejimi, Rusya'nın kanlı doğasını göstermek için onları feda etti. Sözde uzun süre beklediğini söylediği esir askerleri gösterişli bir şekilde diğer dünyaya göndererek Nazizm’e özgü insanlık dışı içgüdüsünü gösterdi.”
Miroşnik, Belgorod’daki olayla ilgili soruşturmanın bu trajediye eşlik eden bir dizi soruya yanıt vereceğine de dikkat çekerken, sözlerini, “Ancak zaten masada olan sonuçlara sadece isimler ve ayrıntılar ekleyecektir” diye sürdürdü.
"Bu suç Kiev rejimi tarafından işlenmiştir ve bu vur emrini cuntadan tam olarak kimin verdiği, bunun tüm Nazi topluluğu tarafından kabul edilip edilmediği ya da çılgın bir fanatiğin kararı olup olmadığı hiç önemli değildir” diyen Miroşnik, bu saldırının sorumluluğunun herkese ait olacağını sözlerine ekledi.
Rus il 76 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı esirleri taşıyan uçak Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştü
12:32
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