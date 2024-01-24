https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ucak-saldirisiyla-barbarliga-imza-atti-1079993882.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna, uçak saldırısıyla barbarlığa imza attı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna, uçak saldırısıyla barbarlığa imza attı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Kiev yönetiminin içerisinde Ukraynalı esir askerlerin de bulunduğu Il-76... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T15:21+0300

2024-01-24T15:21+0300

2024-01-24T15:22+0300

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Telegram kanalında Ukrayna ordusunun Rus uçağına düzenlediği saldırıyı değerlendiren Rodion Miroşnik, “Kiev, insan hayatını tamamen hiçe saydığını gösteren çılgınca bir barbarlık eylemi gerçekleştirmiştir. Anlaşmaları ihlal ederek pilotlarımızı ve esirlere refakat eden savaşçılarımızı öldürdüler, kendi vatandaşlarını resmen harcadılar” diye konuştu.Bu kanlı olayın Kiev yönetimiyle herhangi bir anlaşmanın ve herhangi bir formatın olasılığı hakkında çok büyük bir soru işareti yarattığına değinen Miroşnik, “Verdikleri tüm garantileri, eğer henüz ihlal etmedilerse, kesinlikle ihlal edeceklerdir. Bu konuda hiç şüphe yok” diye devam etti.Rus diplomat, Kiev’in savaşı 2014 yılında Malezya yolcu uçağı MH17'nin düşürülmesiyle başlattığını vurguladığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Miroşnik, Belgorod’daki olayla ilgili soruşturmanın bu trajediye eşlik eden bir dizi soruya yanıt vereceğine de dikkat çekerken, sözlerini, “Ancak zaten masada olan sonuçlara sadece isimler ve ayrıntılar ekleyecektir” diye sürdürdü."Bu suç Kiev rejimi tarafından işlenmiştir ve bu vur emrini cuntadan tam olarak kimin verdiği, bunun tüm Nazi topluluğu tarafından kabul edilip edilmediği ya da çılgın bir fanatiğin kararı olup olmadığı hiç önemli değildir” diyen Miroşnik, bu saldırının sorumluluğunun herkese ait olacağını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-rusyanin-belgorod-bolgesinde-dustu-1079987424.html

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