Ukraynalı esirleri taşıyan uçak Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te: Onaylanacak mı?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-rusyanin-belgorod-bolgesinde-dustu-1079987424.html
Ukraynalı esirleri taşıyan uçak Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştü
Ukraynalı esirleri taşıyan uçak Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, takas edilecek 65 Ukraynalı esiri taşıyan Il-76 kargo uçağının Belgorod Bölgesi'nde düştüğünü açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T12:32+0300
2024-01-24T13:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
rusya
esir takası
savaş esiri
rusya savunma bakanlığı
il-76
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079987263_0:260:3177:2047_1920x0_80_0_0_142efb8ca340f544084cd612dcdbf06a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağı Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek çakıldı.Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyonun kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere intikal ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yayımlanan yazılı açıklamada, “24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir” dendi.Rus Hava Kuvvetleri'nden bir komisyon, kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere uçtuğunun altını çizen Savunma Bakanlığı, olayla ilgilisoruşturma başlatıldığını aktardı.Bölgenin acil servis temsilcilerinden alınan bilgiye göre ambulans ekiplerinin Koroça bölgesinde uçağın düştüğü yere doğru yola çıktığı belirlendi.Bu sabah saatlerinde Belgorod yakınlarındaki Blijney köyünde bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıklayan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalındaki mesajında, bölgede Ukrayna ordusu tarafından füze tehdidi hakkında bir uyarı yayınlandığını paylaşmıştı.Uçağı Batı'dan gönderilen füzeler mi düşürdü?Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını verdi.Uçağın düşürülmesi için hangi füzelerin ya da fırlatıcıların kullanıldığının araştırılmasını öneren Volodin, "Hangi füzelerin ve rampaların kullanıldığını çözmeye yönelik bir önerimiz var. ABD Kongresi'ne ve Alman Federal Meclisi'ne bir çağrı hazırlayalım, böylece milletvekilleri sonunda kimi finanse ettiklerini, kime yardım ettiklerini, bunun Biden, Macron, Scholz ve diğer politikacılar tarafından beslenen bir Nazi rejimi olduğunu görsünler. Sorumluluklarının farkına varsınlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusyanin-belgorod-ve-oryol-bolgelerinde-ukraynaya-ait-5-iha-imha-edildi-1079985964.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079987263_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_111991797b6f6ed2a66274972c830daa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, esir takası, savaş esiri, rusya savunma bakanlığı, il-76
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, esir takası, savaş esiri, rusya savunma bakanlığı, il-76

Ukraynalı esirleri taşıyan uçak Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştü

12:32 24.01.2024 (güncellendi: 13:14 24.01.2024)
© Sputnik / Максим БлиновRus il 76 uçağı
Rus il 76 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Максим Блинов
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, takas edilecek 65 Ukraynalı esiri taşıyan Il-76 kargo uçağının Belgorod Bölgesi'nde düştüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağı Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek çakıldı.

Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyonun kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere intikal ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yayımlanan yazılı açıklamada, “24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir” dendi.
Rus Hava Kuvvetleri'nden bir komisyon, kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere uçtuğunun altını çizen Savunma Bakanlığı, olayla ilgilisoruşturma başlatıldığını aktardı.
Bölgenin acil servis temsilcilerinden alınan bilgiye göre ambulans ekiplerinin Koroça bölgesinde uçağın düştüğü yere doğru yola çıktığı belirlendi.
Bu sabah saatlerinde Belgorod yakınlarındaki Blijney köyünde bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıklayan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalındaki mesajında, bölgede Ukrayna ordusu tarafından füze tehdidi hakkında bir uyarı yayınlandığını paylaşmıştı.

Uçağı Batı'dan gönderilen füzeler mi düşürdü?

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını verdi.
Uçağın düşürülmesi için hangi füzelerin ya da fırlatıcıların kullanıldığının araştırılmasını öneren Volodin, "Hangi füzelerin ve rampaların kullanıldığını çözmeye yönelik bir önerimiz var. ABD Kongresi'ne ve Alman Federal Meclisi'ne bir çağrı hazırlayalım, böylece milletvekilleri sonunda kimi finanse ettiklerini, kime yardım ettiklerini, bunun Biden, Macron, Scholz ve diğer politikacılar tarafından beslenen bir Nazi rejimi olduğunu görsünler. Sorumluluklarının farkına varsınlar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya'nın Belgorod ve Oryol bölgelerinde Ukrayna'ya ait 5 İHA imha edildi
12:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала