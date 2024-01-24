https://sputniknews.com.tr/20240124/ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-rusyanin-belgorod-bolgesinde-dustu-1079987424.html

Ukraynalı esirleri taşıyan uçak Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştü

Ukraynalı esirleri taşıyan uçak Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, takas edilecek 65 Ukraynalı esiri taşıyan Il-76 kargo uçağının Belgorod Bölgesi'nde düştüğünü açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T12:32+0300

2024-01-24T12:32+0300

2024-01-24T13:14+0300

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savaş esiri

rusya savunma bakanlığı

il-76

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağı Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek çakıldı.Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyonun kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere intikal ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yayımlanan yazılı açıklamada, “24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir” dendi.Rus Hava Kuvvetleri'nden bir komisyon, kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere uçtuğunun altını çizen Savunma Bakanlığı, olayla ilgilisoruşturma başlatıldığını aktardı.Bölgenin acil servis temsilcilerinden alınan bilgiye göre ambulans ekiplerinin Koroça bölgesinde uçağın düştüğü yere doğru yola çıktığı belirlendi.Bu sabah saatlerinde Belgorod yakınlarındaki Blijney köyünde bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıklayan Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalındaki mesajında, bölgede Ukrayna ordusu tarafından füze tehdidi hakkında bir uyarı yayınlandığını paylaşmıştı.Uçağı Batı'dan gönderilen füzeler mi düşürdü?Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da ses getiren uçak kazasıyla ilgili konuşan Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Belgorod Bölgesinde düşen IL-76 uçağıyla ilgili olarak ABD Kongresi ve Alman Federal Meclisine bir yazı hazırlanması talimatını verdi.Uçağın düşürülmesi için hangi füzelerin ya da fırlatıcıların kullanıldığının araştırılmasını öneren Volodin, "Hangi füzelerin ve rampaların kullanıldığını çözmeye yönelik bir önerimiz var. ABD Kongresi'ne ve Alman Federal Meclisi'ne bir çağrı hazırlayalım, böylece milletvekilleri sonunda kimi finanse ettiklerini, kime yardım ettiklerini, bunun Biden, Macron, Scholz ve diğer politikacılar tarafından beslenen bir Nazi rejimi olduğunu görsünler. Sorumluluklarının farkına varsınlar” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/rusyanin-belgorod-ve-oryol-bolgelerinde-ukraynaya-ait-5-iha-imha-edildi-1079985964.html

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