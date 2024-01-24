https://sputniknews.com.tr/20240124/rusyanin-belgorod-ve-oryol-bolgelerinde-ukraynaya-ait-5-iha-imha-edildi-1079985964.html
Rusya'nın Belgorod ve Oryol bölgelerinde Ukrayna'ya ait 5 İHA imha edildi
Rusya'nın Belgorod ve Oryol bölgelerinde Ukrayna'ya ait 5 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan fırlatılan toplam 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T12:07+0300
2024-01-24T12:07+0300
2024-01-24T12:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde Belgorod ve Oryol bölgelerine terör saldırısı girişimlerinde bulundu.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Oryol Bölgesi semalarında 4, Belgorod Bölgesi semalarında ise 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240122/ukrayna-ordusu-donetske-yonelik-saldirilarini-surduruyor-1079904093.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha)
Rusya'nın Belgorod ve Oryol bölgelerinde Ukrayna'ya ait 5 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan fırlatılan toplam 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde Belgorod ve Oryol bölgelerine terör saldırısı girişimlerinde bulundu.
Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Oryol Bölgesi semalarında 4, Belgorod Bölgesi semalarında ise 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.