https://sputniknews.com.tr/20240124/rusyanin-belgorod-ve-oryol-bolgelerinde-ukraynaya-ait-5-iha-imha-edildi-1079985964.html

Rusya'nın Belgorod ve Oryol bölgelerinde Ukrayna'ya ait 5 İHA imha edildi

Rusya'nın Belgorod ve Oryol bölgelerinde Ukrayna'ya ait 5 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Oryol bölgelerinin semalarında Ukrayna'dan fırlatılan toplam 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T12:07+0300

2024-01-24T12:07+0300

2024-01-24T12:07+0300

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ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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rusya savunma bakanlığı

belgorod

insansız hava aracı (iha)

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde Belgorod ve Oryol bölgelerine terör saldırısı girişimlerinde bulundu.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Oryol Bölgesi semalarında 4, Belgorod Bölgesi semalarında ise 1 İHA'yı imha ettiğini belirtti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240122/ukrayna-ordusu-donetske-yonelik-saldirilarini-surduruyor-1079904093.html

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha)