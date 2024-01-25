https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilarini-surduruyor-1080033139.html

Ukrayna, sivil hedeflere saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna, sivil hedeflere saldırılarını sürdürüyor

Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T13:37+0300

2024-01-25T13:37+0300

2024-01-25T13:37+0300

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

askeri operasyon

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Ukrayna ordusunun cephe hattı boyunca nüfusun yaşadığı yerleşim merkezlerini vurmaya devam ettiğini belirten Maroçko, “Ukrayna birlikleri düzenli olarak temas hattına yakın yerleşim bölgelerini bombalıyor. Lugansk’ta Kremennaya ve Lisiçansk’ın yanı sıra Donetsk’teki Soledar'ın bombalandığı kaydedildi. Saldırılar yerleşim merkezlerinin altyapısını, konutları ve ortak kullanım alanlarına yoğunlaşıyor” dedi.Ukrayna ordusunun 21 Aralık'ta Donetsk'in Kirov semtindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 27 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı.Yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Donetsk'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ve uluslararası birlik ve hükümetleri de bu saldırıyı kınamaya çağırdığını bildirdi.Yazılı mesajda, “Rus tarafı sivil halka yönelik bu hain saldırıyı sert bir şekilde kınamaktadır. Bununla birlikte Batı'nın, akılsızca ve sınırsızca desteklemeye hazır olduğu Ukraynalı kuklaların eliyle Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma yönündeki sınırsız arzusu, Kiev rejimini terör eylemleri, uluslararası hukukun ağır ihlalleri ve savaş suçları da dahil olmak üzere giderek daha pervasız adımlar atmaya itmektedir” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca sorumlu tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları saldırıyı kınamaya çağırdığı mesajında, “Sessiz kalmaları, sivillerin öldürülmesine zımni onay anlamına gelecek, Ukraynalı neo-Nazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik edecektir" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı