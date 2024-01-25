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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-sivil-hedeflere-saldirilarini-surduruyor-1080033139.html
Ukrayna, sivil hedeflere saldırılarını sürdürüyor
Ukrayna, sivil hedeflere saldırılarını sürdürüyor
Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T13:37+0300
2024-01-25T13:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
askeri operasyon
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Ukrayna ordusunun cephe hattı boyunca nüfusun yaşadığı yerleşim merkezlerini vurmaya devam ettiğini belirten Maroçko, “Ukrayna birlikleri düzenli olarak temas hattına yakın yerleşim bölgelerini bombalıyor. Lugansk’ta Kremennaya ve Lisiçansk’ın yanı sıra Donetsk’teki Soledar'ın bombalandığı kaydedildi. Saldırılar yerleşim merkezlerinin altyapısını, konutları ve ortak kullanım alanlarına yoğunlaşıyor” dedi.Ukrayna ordusunun 21 Aralık'ta Donetsk'in Kirov semtindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 27 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı.Yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Donetsk'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ve uluslararası birlik ve hükümetleri de bu saldırıyı kınamaya çağırdığını bildirdi.Yazılı mesajda, “Rus tarafı sivil halka yönelik bu hain saldırıyı sert bir şekilde kınamaktadır. Bununla birlikte Batı'nın, akılsızca ve sınırsızca desteklemeye hazır olduğu Ukraynalı kuklaların eliyle Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma yönündeki sınırsız arzusu, Kiev rejimini terör eylemleri, uluslararası hukukun ağır ihlalleri ve savaş suçları da dahil olmak üzere giderek daha pervasız adımlar atmaya itmektedir” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca sorumlu tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları saldırıyı kınamaya çağırdığı mesajında, “Sessiz kalmaları, sivillerin öldürülmesine zımni onay anlamına gelecek, Ukraynalı neo-Nazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik edecektir" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), askeri operasyon, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna, sivil hedeflere saldırılarını sürdürüyor

13:37 25.01.2024
© Sputnik / Таисия ВоронцоваDonetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna saldırı
Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Таисия Воронцова
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Askeri bir uzman olan emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki yerleşim merkezlerinde sivil hedeflere saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.
Ukrayna ordusunun cephe hattı boyunca nüfusun yaşadığı yerleşim merkezlerini vurmaya devam ettiğini belirten Maroçko, “Ukrayna birlikleri düzenli olarak temas hattına yakın yerleşim bölgelerini bombalıyor. Lugansk’ta Kremennaya ve Lisiçansk’ın yanı sıra Donetsk’teki Soledar'ın bombalandığı kaydedildi. Saldırılar yerleşim merkezlerinin altyapısını, konutları ve ortak kullanım alanlarına yoğunlaşıyor” dedi.
Ukrayna ordusunun 21 Aralık'ta Donetsk'in Kirov semtindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 27 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı.
Yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Donetsk'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ve uluslararası birlik ve hükümetleri de bu saldırıyı kınamaya çağırdığını bildirdi.
Yazılı mesajda, “Rus tarafı sivil halka yönelik bu hain saldırıyı sert bir şekilde kınamaktadır. Bununla birlikte Batı'nın, akılsızca ve sınırsızca desteklemeye hazır olduğu Ukraynalı kuklaların eliyle Rusya'yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma yönündeki sınırsız arzusu, Kiev rejimini terör eylemleri, uluslararası hukukun ağır ihlalleri ve savaş suçları da dahil olmak üzere giderek daha pervasız adımlar atmaya itmektedir” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca sorumlu tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları saldırıyı kınamaya çağırdığı mesajında, “Sessiz kalmaları, sivillerin öldürülmesine zımni onay anlamına gelecek, Ukraynalı neo-Nazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik edecektir" diye ekledi.
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
Ukrayna krizi
BM’den Ukrayna’nın Donetsk'i hedef alan saldırısına sert kınama
21 Ocak, 22:35
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