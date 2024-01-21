https://sputniknews.com.tr/20240121/ukrayna-ordusunun-donetsk-saldirisinda-olu-sayisi-artiyor-1079874398.html

Ukrayna ordusunun Donetsk saldırısında ölü sayısı artıyor

Ukrayna ordusunun Donetsk saldırısında ölü sayısı artıyor

Ukrayna ordusunun Donetsk şehrindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25’e yükselirken, yaralı sayısının en az 20 olduğu bildirildi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T15:07+0300

2024-01-21T15:07+0300

2024-01-21T16:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

pazar yeri

saldırı

topçu ateşi

sivil can kaybı

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "En az 20 kişi yaralanmış olup, bunlardan iki çocuğun durumu orta derecede ciddiyetini koruyor. Tüm yaralılara gerekli tıbbi bakım yapılıyor. Aralarında ağır yaralıların bulunduğu birçok kişinin hayati organlarında delici yaralar var” ifadelerini kullandı.Puşilin, Ukrayna ordusunun 152 ve 155 milimetre kalibrelik topçu ateşiyle bölgeyi vurduğunu belirtirken, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Tekstilşik mahallesindeki Pazar yerinin en kalabalık olduğu pazar gününü kasten seçtiğinin altını çizdi.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, öğlen saatlerinde paylaştığı bilgide, Ukrayna ordusunun pazarı bombalaması sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiğini, 13 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/rus-ordusunun-harkov-istikametinde-ilerleyisi-suruyor-1079869295.html

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ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), pazar yeri, saldırı, topçu ateşi, sivil can kaybı, rusya, rusya savunma bakanlığı